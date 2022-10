El atacante de la escuela de St. Louis estaba en la mira del FBI, pero aún así pudo comprar legalmente un arma, dice la policía

Al menos 2 muertos y 8 heridos tras un tiroteo escolar en Saint Louis 2:48

(CNN) -- El hombre armado que mató el lunes a dos personas e hirió a varias más en un tiroteo en una escuela en St. Louis, Missouri, fue señalado durante una verificación de antecedentes del FBI, pero aún así pudo comprar el rifle estilo AR-15 que usó en el ataque de un vendedor privado, dijo la policía.

Cuando Orlando Harris, de 19 años, intentó por primera vez comprar un arma de un distribuidor autorizado, la verificación de antecedentes bloqueó la venta, dijo el jueves el sargento de la Policía Metropolitana de St. Louis. Charles Wall. Pero Harris aún pudo comprar legalmente el rifle a un particular que había adquirido el arma de fuego a un distribuidor autorizado en 2020, dijo Wall.

La familia de Harris había estado preocupada por su salud mental, así que cuando su madre encontró el rifle en su casa, la familia se puso en contacto con la policía, dijeron las autoridades.

Missouri no tiene la llamada “ley de bandera roja” que permitiría a la policía confiscar el arma de una persona si corre el riesgo de causarse daño a sí misma o a otros. Entonces, la policía de St. Louis dispuso que el rifle de Harris fuera entregado a “un tercero conocido por la familia” para que pudiera almacenarse fuera de la casa, dijo la policía en un comunicado a KMOV, afiliada de CNN.

Sin embargo, de alguna manera, cuando el adolescente entró a la fuerza en la Escuela Secundaria Central de Artes Visuales y Escénicas el lunes por la mañana, tenía el rifle nuevamente en sus manos.

Apertrechado con un arma de fuego de alto poder y un arsenal de más de 600 rondas de municiones y más de una docena de cargadores de alta capacidad, el atacante abrió fuego en los pasillos de la escuela, de la que acababa de graduarse el año pasado.

Mientras los estudiantes y maestros se apresuraban a cerrar y bloquear las puertas y refugiarse, él continuó su ataque, disparando fatalmente a la talentosa estudiante Alexandria Bell, de 15 años, y a la querida maestra Jean Kuczka, de 61 años, e hiriendo a muchos más.

En cuestión de minutos, los agentes llegaron a la escuela y rápidamente se enfrentaron al atacante en un tiroteo, según el comisionado de policía de St. Louis, Michael Sack. Harris fue declarado muerto más tarde en un hospital local.

La policía está trabajando para determinar cómo el atacante recuperó la posesión del rifle, dijo Sack el miércoles.

Las autoridades escolares tuvieron acceso al edificio arrasado a balazos el martes, pero podrían pasar semanas o meses antes de que los estudiantes regresen a las escuelas secundarias Central Visual and Performing Arts y Collegiate School of Medicine and Bioscience, que comparten un campus, dijo el martes el superintendente de las Escuelas Públicas de St. Louis, Dr. Kelvin Adams.

“Obviamente, con el tipo de cosas que sucedieron en nuestro edificio, debemos asegurarnos de que el edificio esté listo para recibir a los estudiantes, al personal ya la comunidad también”, dijo Adams. Señaló que los servicios de consejería están disponibles para los estudiantes y el personal.

Una escena aterradora y familiar

El ataque a la escuela secundaria St. Louis es al menos el tiroteo número 67 que ocurre en los terrenos de una escuela estadounidense este año, lo que representa otro momento devastador en la creciente realidad de la violencia armada contra estudiantes y educadores.

Los testigos del tiroteo describen una escena horrible en la que la escuela se enteró de que había un tirador activo en el edificio a través de un mensaje codificado anunciado por el intercomunicador.

Tan pronto como la maestra de historia Kristie Faulstich escuchó el anuncio, supo qué hacer.

“Inmediatamente pero con calma fui a cerrar la puerta y apagué las luces. Luego me volví hacia mis niños y les dije a todos que se pusieran en la esquina”, dijo.

Los maestros y las fuerzas del orden aplaudieron cómo se comportaron los estudiantes durante el ataque.

“Hemos tenido adolescentes y atletas, no siempre escuchan, pero el lunes sí lo hicieron”, dijo Sack el miércoles. “Hicieron lo que sus maestros les indicaron que hicieran, hicieron lo que los agentes les indicaron que hicieran, a pesar de que se puede ver que muchos de ellos estaban traumatizados. Puedes ver sus rostros, puedes leerlo en sus ojos”.

“Absolutamente felicito a mis estudiantes por su respuesta”, dijo Faulstich. “Incluso en los momentos en que escuchaban disparos por todas partes, se quedaron callados y sé que lo hicieron para mantenerse a salvo”.

Varios alumnos escaparon del edificio saltando por las ventanas, dijeron estudiantes y maestros.

Había siete miembros del personal de seguridad en la escuela cuando llegó el pistolero, pero no ingresó al edificio a través de un puesto de control donde estaban estacionados los guardias de seguridad y, en cambio, tuvo que entrar a la fuerza, según DeAndre Davis, director de seguridad y protección de Escuelas Públicas de San Luis.

Los agentes de policía llegaron a la escuela dentro de los cuatro minutos posteriores a la denuncia del atacante activo, según Sack, quien ha acreditado repetidamente la rápida respuesta policial, las puertas cerradas y la capacitación para prevenir más muertes.

“El hecho de que se requiera este nivel de respuesta para detener un tiroteo como este porque las personas tienen acceso a estas armas de guerra y pueden traerlas a nuestras escuelas nunca puede ser normal”, dijo el presidente de la Junta de Educación de St. Louis, Matt Davis.

El distrito escolar ha estado trabajando para agregar la seguridad de las armas de fuego al plan de estudios, dijo el superintendente Adams en una conferencia de prensa el martes.

“La iniciativa de seguridad de armas, francamente, fue un plan elaborado para tratar de abordar el tipo de problemas que ocurren fuera de nuestro distrito escolar, fuera de nuestros edificios escolares, en términos de la cantidad de estudiantes que han recibido disparos en la ciudad de St. Louis, y que mueren, francamente, como resultado de incidentes que ocurrieron fuera del entorno escolar”, dijo Adams.

“Nunca pensé que estaría parado aquí hoy teniendo una conversación sobre un miembro del personal y un estudiante” que recibieron un disparo, dijo Adams, haciendo una pausa para mantener la compostura cuando su voz comenzó a quebrarse.

Nouran Salahieh, Holly Yan, Rebekah Riess, Adrienne Broaddus, Caroll Alvarado, Chris Boyette y Elizabeth Joseph de CNN contribuyeron a este informe.