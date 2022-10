A medida que se acerca el día de las elecciones intermedias, la rivalidad Trump-DeSantis para 2024 se filtra al público

¿Qué rol juega Trump en estas elecciones intermedias? 4:23

(CNN) -- Cuando llegue el día de las elecciones en Florida, Donald Trump votará por un republicano cuya desaparición política pronto podría estar tramando.

Meses después de que Trump le dijera a The Wall Street Journal que apoyaría la candidatura de reelección del gobernador de Florida, Ron DeSantis, parece cada vez más probable que el expresidente y el gobernador de su estado natal choquen en unas acaloradas primarias presidenciales de 2024. Si bien ninguno de los dos ha anunciado formalmente una campaña presidencial, ambos han tomado medidas en los últimos días del ciclo de 2022 para consolidarse como jugadores de equipo y personas de gran influencia, enfrentándose en esos propósitos.

“Tenemos una ruptura con Trump. Gran sorpresa”, dijo una fuente cercana a la campaña de DeSantis, a quien se le concedió el anonimato para hablar con franqueza. “No es ningún secreto que las cosas están bien entre [Trump y DeSantis] en este momento. No se están golpeando entre sí, pero no los estamos ayudando y ellos no nos están ayudando”.

Una rivalidad que había existido principalmente detrás de escena estalló a la vista del público esta semana después de que DeSantis grabó una llamada automática respaldando al empresario republicano Joe O'Dea, un desvalido en la carrera por el Senado de Colorado que prometió a principios de este mes hacer una "campaña activa" contra Trump si presenta una tercera candidatura presidencial. Si bien el gobernador de Florida ha apoyado a otros candidatos republicanos para las intermedias, ninguno de ellos ha sido tan explícitamente crítico con Trump como O'Dea.

La medida no pasó desapercibida para el expresidente, quien ha pasado meses quejándose de los ayudantes sobre DeSantis y amplificando las afirmaciones de que fácilmente vencería al gobernador en una primaria republicana.

"¡UN GRAN ERROR!", escribió Trump en su plataforma Truth Social sobre DeSantis respaldando a O'Dea. Tres días después, Trump anunció planes para un mitin en el sur de Florida con el senador principal del estado, Marco Rubio. DeSantis no fue invitado, dijo una fuente a CNN.

Los primeros signos de tensión en la relación de Trump con DeSantis comenzaron el otoño pasado en medio de la creciente popularidad del republicano de Florida y las críticas apenas veladas a las políticas de Trump contra el covid-19 como presidente.

A pesar de los esfuerzos de los aliados de ambos hombres para calmar las tensiones, su tensa relación ha persistido durante meses y ahora parece ir en aumento cuando Trump prepara un anuncio de campaña posterior a la mitad del mandato de 2024 y DeSantis se dirige hacia la reelección con un apoyo potencialmente histórico de los hispanos de Florida.

“Trump tiene que estar preocupado porque DeSantis ha construido una base sin precedentes en la comunidad hispana”, dijo un consultor republicano con sede en Florida.

DeSantis también pasó el año pasado haciendo avances con donantes republicanos adinerados y sentando las bases para un posible lanzamiento de campaña para 2024 el próximo año, según sus aliados, algunos de los cuales dijeron que no quiere apresurar su entrada potencial en lo que probablemente sea una primaria llena de gente. Son esos pasos abiertos hacia una candidatura a la Casa Blanca los que más han irritado al expresidente.

Días después de que Trump criticara al gobernador de Florida por respaldar en la contienda por el Senado de Colorado, DeSantis cometió otro pecado capital a los ojos del expresidente cuando una vez más se negó a descartar una candidatura presidencial si Trump es candidato. Durante un debate contra su oponente demócrata, Charlie Crist, DeSantis se negó a comprometerse a cumplir un mandato de cuatro años si es reelegido, y permaneció en silencio mientras su oponente planteaba el tema repetidamente. En privado, los aliados de Trump se regodearon con el debate y cuestionaron la capacidad de DeSantis para soportar un debate contra Trump.

“A DeSantis le fue bien en una carrera que está aplastando”, dijo un agente republicano que ha trabajado con ambos hombres. “Es un juego de pelota completamente diferente cuando está en un escenario junto a Donald Trump. Trump tiene una manera muy efectiva de meterse debajo de la piel de las personas, especialmente en el escenario del debate”.

Otros republicanos descartaron tales conclusiones como prematuras — incluso injustas — dada la clara ventaja de DeSantis en su carrera por la reelección y el inimitable estilo de debate de Trump.

“No creo que ese debate importara en absoluto”, dijo Brian Ballard, un consultor republicano con sede en Florida que mantiene estrechos vínculos tanto con Trump como con DeSantis.

“Donald Trump en el escenario del debate es el animal político más singular en 100 años. Todos fueron diezmados por él [en 2016]”, agregó Ballard. “Creo que Ron DeSantis puede defenderse de cualquiera, pero Donald Trump es su propio personaje”.

"No creen que sea su turno"

Durante meses, Trump ha trabajado para convertirse en el favorito automático en unas disputadas primarias de 2024 mientras les pide a sus propios encuestadores que identifiquen si DeSantis u otros representan una amenaza grave.

Quizás en su ataque más directo a DeSantis hasta el momento, el expresidente volvió a publicar un video en su sitio Truth Social esta semana en el que la expresentadora de Fox News, Megyn Kelly, predijo con confianza que Trump emergería en la cima en una contienda contra DeSantis. Kelly discutió repetidamente con Trump durante su campaña presidencial de 2016, tanto como moderadora de debates como comentarista en horario de máxima audiencia, pero en el video compartido por Trump sugirió que la base del expresidente sigue estando firmemente detrás de él.

“¿De verdad crees que el MAGA incondicional va a abandonar a Trump por DeSantis? Ellos no están. Les gusta DeSantis, pero no creen que sea su turno”, dice Kelly en el clip, y agrega que “los fieles incondicionales de Trump son inquebrantables [y] si se ven obligados a elegir, elegirán a Trump”.

Mientras que algunos republicanos están de acuerdo con Kelly, otros buscan sangre nueva, exhaustos por las interminables batallas legales de Trump y el espectáculo mediático que lo rodea.

Las personas cercanas a DeSantis dicen que está contento, por ahora, con dejar que su desempeño electoral hable por él. Hasta mediados de octubre, dos comités políticos detrás de su esfuerzo de reelección habían gastado más de US$ 80 millones tratando de diseñar una victoria amplia que reforzaría aún más su currículum y entregaría un mandato abrumador para su agenda.

Pero en conversaciones con donantes, los aliados de DeSantis dicen que es mucho menos desdeñoso en estos días cuando se le pregunta sobre una candidatura a la Casa Blanca que hace seis meses, algo que los aliados de Trump le han llamado la atención, lo que lo irrita aún más.

“La gente siempre habla, se pregunta sobre las elecciones presidenciales en el futuro y todo eso”, dijo DeSantis en un mitin este miércoles. “La gente está preocupada por quién dirigirá el país a continuación porque nadie sabe quién diablos dirige el gobierno ahora”.

En la campaña electoral, el gobernador de Florida ha estado probando mensajes que podrían diferenciarlo en una primaria presidencial con o sin Trump como competidor. Ha promocionado su historial en la economía, su gestión de la pandemia y sus batallas con las empresas, las grandes tecnológicas y los distritos escolares por la “ideología del despertar”. Algunos dicen que cuanto más pueda apoyarse en sus logros como gobernador, es menos probable que establezca comparaciones con Trump incluso cuando imita elementos del estilo político del expresidente, desde sus gestos con las manos hasta su guerra pública contra los medios.

“Si le estuviera aconsejando, le diría que ignore esas cosas. Eres Ron DeSantis 1.0, no nada 2.0”, dijo Adam Geller, exencuestador de la campaña de Trump y estratega republicano.

Mitin preventivo de Trump en el sur de Florida

Pero con Trump reuniendo a los votantes en el estado de DeSantis el 6 de noviembre, dos noches antes de las elecciones, sirve como un recordatorio de la facilidad con la que todavía domina a los votantes republicanos. Entre los agentes republicanos de Florida, el momento y la ubicación del evento de Trump han llamado la atención. Hay campos de batalla en el Senado considerablemente más competitivos que Florida, donde Rubio es el favorito para derrotar a la representante demócrata Val Demings, y ninguno de los partidos ha comprometido recursos significativos para el estado en las últimas semanas de la carrera.

Al anunciar la visita, Trump una vez más se atribuyó el mérito de que DeSantis ganara la mansión del gobernador a través de “una ola roja histórica para Florida en las elecciones intermedias de 2018” con la “lista de candidatos respaldados” del expresidente en la boleta electoral. Pero Trump también se apropió de manera preventiva de la reelección de DeSantis, diciendo que había “moldeado el Estado del Sol en el bastión de MAGA que es hoy”.

Una persona informada sobre el asunto dijo que la posibilidad de un mitin en Florida se planteó por primera vez durante una llamada telefónica entre Trump y Rubio luego del debate en el Senado de Florida a principios de este mes. Dado que el mitin está siendo organizado por la operación política de Trump, cualquier esfuerzo por involucrar a DeSantis probablemente provendría de la órbita del expresidente. Pero eso no sucedió, según múltiples fuentes familiarizadas con el asunto.

“El senador y el presidente Trump discutieron la celebración de un mitin en Florida, como lo está haciendo para las carreras por el Senado en todo el país”, dijo Elizabeth Gregory, portavoz de la campaña de Rubio.

Miami también es el hogar de varias comunidades latinas vibrantes que cambiaron a la derecha bajo Trump y han seguido teniendo una tendencia roja en los dos años desde que dejó el cargo. Trump aterrizará en la ciudad justo antes de que los republicanos estén listos para tener su mejor resultado electoral en el condado de Miami-Dade desde que Jeb Bush ganó un segundo mandato en 2002.

Un consultor republicano con sede en Florida dijo que no cree que sea una coincidencia.

“Posiblemente vamos a ver a los republicanos de Florida ganar el condado de Miami-Dade, y está bastante claro que Trump trata de llegar allí para tomar el crédito”, dijo el consultor.

La campaña de DeSantis no pidió unirse al programa del mitin de Trump una vez que se anunció, dijo una fuente a CNN.

Al igual que Trump, DeSantis también ha tratado de atribuir un mayor significado al cambio transformador de Florida de un campo de batalla púrpura a un estado rojo confiable. El miércoles, les dijo a sus seguidores que una gran victoria el día de las elecciones “enviará un fuerte mensaje, creo, a los gobernadores de nuestro propio partido en todo el país” para que sigan su ejemplo en sus estados.

Pero es poco probable que cualquier tensión sobre quién merece el crédito por diseñar ese éxito importe hasta después del 8 de noviembre, dijo Tim Williams, ex estratega de campaña del Partido Republicano de Florida.

“En lo que respecta a los exámenes parciales, ese es un tren que se acerca tan rápido que esta disputa entre Trump y DeSantis no se interpondrá en el camino”, dijo Williams.