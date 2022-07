Los 10 escaños del Senado de EE.UU. con más probabilidades de cambiar en 2022

¿Qué pasará si los republicanos ganan el poder del Congreso? 2:05

(CNN) — Con más de la mitad de los enfrentamientos competitivos en el Senado de Estados Unidos de este año ya establecidos, el entorno electoral general se mantiene constante: los bajos números de aprobación del presidente Joe Biden, combinados con una sensación generalizada de que el país va en la dirección equivocada, están agobiando a los demócratas que buscan mantener el control del Congreso.

Pero las dolorosas primarias republicanas y la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de revocar Roe v. Wade el mes pasado ofrecen algunos, aunque potencialmente efímeros, destellos de optimismo para los demócratas.

Cualquier gran acontecimiento relacionado con la Corte Suprema puede aumentar las apuestas de las carreras por el Senado debido al papel de la cámara en la confirmación de los futuros jueces. Pero el fallo del mes pasado que determinó que ya no existía un derecho constitucional federal al aborto podría atraer aún más la atención del Senado, ya que es el Congreso el que establecerá las futuras políticas de aborto a nivel nacional.

Presionada sobre cómo responder al fallo en una entrevista con Dana Bash de CNN el mes pasado, la vicepresidenta Kamala Harris dijo repetidamente: “Se están celebrando elecciones”.

Para los votantes demócratas o de tendencia demócrata, especialmente aquellos que no se sienten inspirados por el primer mandato de Biden hasta el momento, el fallo podría motivarlos a votar este otoño. Queda por ver, sin embargo, cuánto de esa energía es sostenible y en qué medida el fallo también persuadir a los independientes o republicanos moderados a votar por los demócratas. En el plazo inmediato, la eliminación de los derechos federales al aborto ha dado lugar a que grupos externos demócratas como Planned Parenthood Votes y Women Vote!, el brazo súper PAC de EMILY's List, salgan al aire atacando a los republicanos.

Otro punto positivo para los demócratas, subrayado por el tema del aborto, es que el campo de juego del Senado incluye estados como Nevada, New Hampshire y Colorado que recientemente votaron en azul. De hecho, siete de las 10 carreras en esta lista de escaños con más probabilidades de cambiar están en estados que Biden ganó en 2020.

Sin embargo, la adición de Colorado en el número 10 en esta última clasificación habla del desafiante entorno nacional para los demócratas. Los problemas económicos (la alta inflación y los precios de la gasolina en esta temporada de viajes de verano) todavía pesan sobre los votantes y, a menudo, se citan como su preocupación más apremiante. Los republicanos también han intentado aprovechar las ansiedades posteriores a la pandemia de los estadounidenses sobre la seguridad, con anuncios que sugieren que los demócratas son suaves con el crimen. Algunos candidatos demócratas se han esforzado por adelantarse a esos ataques al presentar policías uniformados en sus propios lugares y refutar directamente la idea de "desfinanciar a la policía".

Además de la aparición de Colorado en la lista, el mayor cambio en la clasificación de este mes son los lugares comerciales de Nevada y Georgia. Puede parecer algo contradictorio, especialmente en esta era de elecciones hipernacionalizadas y considerando que Nevada es un estado más demócrata que Georgia. Pero el cambio fue impulsado por los enfrentamientos de candidatos en los dos estados, tal como están las cosas ahora. La clasificación se basa en los informes, la recaudación de fondos y los datos publicitarios de CNN, y en las encuestas, así como en los datos históricos sobre el desempeño de los estados y los candidatos.

Solo quedan un puñado de importantes primarias del Senado que darán forma a las elecciones intermedias de noviembre. Son claves para ver en agosto y septiembre: las primarias republicanas en Arizona, Missouri y New Hampshire y las primarias demócratas en Wisconsin.

1. Pensilvania

Titular: el Republicano Pat Toomey (se retira)

El comienzo de las elecciones generales en el estado de Keystone tuvo un poco de todo para los demócratas que intentaban cambiar el escaño del senador republicano Pat Toomey. Su candidato, el vicegobernador John Fetterman, fue dejado de lado tras un derrame cerebral justo antes de ganar las primarias y ha estado fuera del camino recuperándose. Pero luego consiguieron al oponente republicano que querían en el famoso cirujano Mehmet Oz.

El candidato respaldado por Donald Trump ganó por poco la nominación republicana después de un recuento, pero no sin que su imagen sufriera un duro golpe: semanas de anuncios de ataque del rival republicano Dave McCormick y sus aliados habían aumentado los puntos negativos de Oz. (En una encuesta de Fox antes de las primarias, por ejemplo, el 46% de los votantes republicanos tenían una opinión desfavorable de Oz). Se espera que la contienda se ajuste a medida que algunos de esos votantes republicanos apoyen a Oz ahora que es el candidato del partido.

Pero el mensaje de los demócratas continúa donde lo dejaron las primarias. Los anuncios de televisión de Fetterman, que se basan en un tema de "nosotros contra Washington" que nunca menciona la identificación del partido del candidato, repiten que él es "de Pensilvania, para Pensilvania", un golpe implícito a Oz, quien ha dicho que se mudó de Nueva Jersey a finales de 2020. Los republicanos están igualmente felices de competir contra Fetterman, un ex partidario de Bernie Sanders que derrotó fácilmente a su contrincante primario más moderado. Pero en un estado que ganó Biden y con las primarias del Partido Republicano obligando a Oz a la derecha, este escaño sigue siendo el que tiene más probabilidades de volcarse en el otoño.

2. Nevada

Titular: la demócrata Catherine Cortez Masto

Nevada sube un lugar, intercambiando lugares con Georgia, donde los fundamentos del estado (por ejemplo, el desempeño presidencial pasado) parecerían dar a los republicanos una mejor oportunidad de derrocar a un titular demócrata. Pero el candidato republicano al Senado en Silver State, el exfiscal general estatal Adam Laxalt, es un candidato más probado que el candidato republicano en Georgia, la exestrella de la NFL Herschel Walker.

Puede que eso no diga mucho si se tiene en cuenta que Walker, un neófito político, es ampliamente visto como el mayor candidato comodín del ciclo y Laxalt perdió su última candidatura a un cargo estatal (la carrera para gobernador de 2018). Laxalt, sin embargo, ha ocupado un cargo estatal antes y es hijo del exgobernador y senador del mismo apellido. El senador de Georgia Raphael Warnock, quien estuvo en la boleta electoral el año pasado, también comenzó el ciclo como un titular demócrata mejor definido (y financiado) que la senadora de Nevada Catherine Cortez Masto, quien no se ha enfrentado a los votantes en este estado transitorio en seis años. Sin duda, Masto tiene un camino difícil por delante, y las fisuras en el Partido Demócrata estatal no ayudan, pero el fallo de la Corte Suprema sobre el aborto podría funcionar a favor de los demócratas en un estado donde incluso el gobernador republicano más reciente apoyó los derechos al aborto.

Laxalt trató de minimizar el impacto político de la decisión de la corte el mes pasado y dijo en un comunicado que el derecho al aborto era una "ley establecida" en el estado. Pero eso probablemente no detendrá a los demócratas de señalar su elogio por la decisión y argumentar que sería otro voto republicano en el Senado si el Congreso intenta aprobar una prohibición del aborto.

3. Georgia

Titular: el demócrata Raphael Warnock

Incluso los demócratas son algo escépticos sobre una encuesta reciente de la Universidad de Quinnipiac que mostró que Warnock, quien se postula para un mandato completo de seis años después de ganar una elección especial el año pasado, está 10 puntos por delante del contrincante republicano Walker entre los votantes registrados. Pero incluso si ese margen fuera demasiado grande para ser verdad (todavía no hay muchas otras encuestas públicas para comparar), fue notablemente más amplio que el enfrentamiento entre gobernadores de Georgia, lo que sugiere que hay algo específico en esta carrera, en lugar de la encuesta en sí, aquí.

El margen también fue una desviación de la posición cabeza a cabeza de Warnock y Walker en la encuesta de enero de Quinnipiac, lo que podría reflejar titulares problemáticos recientes para Walker, quien recibió calificaciones negativas por honestidad en la encuesta de junio. Su campaña reconoció recientemente, por ejemplo, que tiene tres hijos de mujeres con las que no estaba casado, además del hijo de su ex esposa. Eso lo ha expuesto a cargos de hipocresía dada su crítica pública a los padres ausentes, especialmente en las familias negras. (Walker acaba de publicar su primer anuncio de las elecciones generales, y el anuncio positivo, un anuncio híbrido pagado por el Comité Nacional Republicano del Senado, no ofrece más que trivialidades insípidas sobre su deseo de servir a Georgia).

Lo que es más alentador para los demócratas que enfrentan un entorno nacional difícil es que todavía se ve a Warnock de manera más positiva que a Biden. El índice de aprobación del trabajo del senador fue del 49% en la encuesta de Quinnipiac, en comparación con el 33% del presidente. Esa es una separación impresionante que el senador de primer mandato ha podido crear de la Casa Blanca en un estado que no está predispuesto a votar por los demócratas. La encuesta se realizó principalmente después de la decisión sobre el aborto de la Corte Suprema el 24 de junio, por lo que la ventaja de Warnock sobre Walker también puede reflejar parte de la reacción inmediata a ese fallo, que no necesariamente se mantendrá durante el otoño.

¿La buena noticia para los republicanos? Una pluralidad de georgianos dijo que la inflación era el problema más urgente que enfrenta el estado, lo que significa que el Partido Republicano todavía tiene cuatro meses para duplicar mensajes como este, de One Nation, acusando a Warnock de votar por "gastos imprudentes" que, según el anuncio, ha llevado a costos más altos para los georgianos.

4. Arizona

Titular: el demócrata Mark Kelly

Arizona está organizando una de las pocas primarias republicanas sobresalientes que ayudará a determinar qué tan competitivas son las cosas en el otoño. El senador demócrata Mark Kelly se postula para un mandato completo de seis años después de ganar una elección especial en 2020. Ha utilizado su ventaja de recaudación de fondos para emitir sus anuncios mientras sus posibles oponentes republicanos se enfrentan entre ellos.

Blake Masters, respaldado por Trump, cuenta con el apoyo del multimillonario capitalista de riesgo Peter Thiel y el Club for Growth. El empresario de energía solar Jim Lamon está autofinanciando en gran medida su campaña, que ha gastado casi US$ 8 millones en televisión, incluidas las reservas futuras, según datos de AdImpact de principios de julio. Se pensó alguna vez que el fiscal general del estado, Mark Brnovich, un objetivo frecuente de Trump por haber ayudado a certificar la victoria de Biden en el estado, era el favorito porque ocupa un cargo electo en todo el estado, pero hay pocas señales de que haya organizado una campaña competitiva.

El respaldo de Trump debería posicionar bien a Masters en una primaria republicana, pero aceptó las mentiras electorales del expresidente y minimizó el asalto al Capitolio de Estados Unidos del 6 de enero de 2021, una vulnerabilidad potencial en un estado morado en el otoño. Más preocupante para algunos republicanos puede ser la sugerencia de Masters, según lo informado por Kyung Lah de CNN, de que Estados Unidos podría privatizar el Seguro Social, lo que probablemente no vaya bien en Arizona, que tiene muchos jubilados. Si bien aún no tiene un oponente, Kelly no ha escapado al escrutinio. Los grupos alineados con el Partido Republicano están tratando de vincular al senador novato, que ahora tiene un registro de votación, con Biden y el partido en el poder en Washington.

5. Wisconsin

Titular: el republicano Ron Johnson

El senador Ron Johnson es el titular republicano más vulnerable de 2022. Y con sus números de preferencia atascados en los años 30, no sorprende que su campaña haya lanzado una serie de anuncios positivos con electores testificando directamente a la cámara sobre lo buen senador que es. En una encuesta de junio de la Facultad de Derecho de Marquette, el 37% de los votantes de Wisconsin vieron a Johnson favorablemente. Se sabe que el senador de dos mandatos, que rompió una promesa de límite de mandato para postularse nuevamente, genera controversia. Las revelaciones de que su oficina estaba involucrada en un esfuerzo por enviar al entonces vicepresidente Mike Pence una lista de electores falsos llevó a varios de sus rivales demócratas a pedirle que renunciara. (Johnson ha desestimado la historia, diciendo que fueron discusiones a nivel de personal).

Pero los demócratas lo han descartado antes. Su índice de preferencia del 41% en octubre de 2016, justo antes de ganar un segundo mandato, no es mucho mejor que sus números ahora. E incluso si su titular no está en una posición tan fuerte como les gustaría, la buena noticia para los republicanos es que la aprobación del trabajo de Biden en Badger State es del 40%, la marca más baja en las encuestas de Marquette desde que asumió el cargo. El entusiasmo republicano por votar también superó al entusiasmo demócrata (67% contra 58%) en la encuesta de Marquette.

La tarea de los demócratas, que elegirán a su candidato el 9 de agosto, es demostrar que Johnson ha cambiado y ya no es el senador que los habitantes de Wisconsin eligieron dos veces. La primaria es la última contienda demócrata verdaderamente inestable en un estado competitivo de elecciones generales. El vicegobernador Mandela Barnes continúa liderando el campo principal con un 25% en la encuesta de Marquette, pero su ventaja sobre el ejecutivo de los Milwaukee Bucks, Alex Lasry (21%), está dentro del margen de error. La tesorera del estado, Sarah Godlewski, tenía un 9%, mientras que el ejecutivo del condado de Outagamie, Tom Nelson, tenía un 7%. Marquette probó los emparejamientos hipotéticos de las elecciones generales por primera vez en este ciclo y encontró una contienda con margen de error independientemente del emparejamiento.

6. New Hampshire

Titular: la demócrata Maggie Hassan

Un anuncio reciente de 30 segundos, directo a la cámara, de la senadora demócrata Maggie Hassan dice mucho sobre los contornos de esta contienda. “La Corte Suprema le ha quitado la libertad más fundamental a la mujer”, dice la senadora de primer año, antes de revivir el fantasma del líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell, y un Senado controlado por el Partido Republicano que intenta prohibir el aborto en todo el país.

Hassan se postula para la reelección en un estado que vota cada vez más azul en las elecciones federales y tiene un gobernador republicano que apoya el derecho al aborto. Aún así, un mal ambiente nacional para los demócratas, combinado con la naturaleza oscilante del Estado del Granito, tiene a Hassan sobre aviso. Incluso si la mayoría de sus posibles contrincantes republicanos no son muy conocidos antes de las primarias del 13 de septiembre, es posible que no se necesite mucho más que un republicano genérico para derrocarla si esa es la forma en que soplan los vientos en noviembre.

Eso explica por qué Hassan, cuya campaña anunció que había recaudado más de US$ 5 millones en el segundo trimestre, está utilizando el fallo de aborto de la Corte Suprema para tratar de cambiar la conversación hacia un hipotético Washington controlado por los republicanos que puede no gustarles a los votantes de New Hampshire. La gran incógnita, sin embargo, es si las frustraciones con la economía y la insatisfacción con el rumbo del país superarán otras preocupaciones en noviembre.

7. Carolina del Norte

Titular: el republicano Richard Burr (se retira)

El representante republicano Ted Budd ingresa a las elecciones generales con una ventaja incorporada en la carrera para suceder al senador republicano retirado Richard Burr dado que Trump ganó dos veces el estado. Y aunque la recaudación de fondos del congresista conservador no ha impresionado, los grupos republicanos externos están llevando el peso en la televisión, atacando el historial judicial de la candidata demócrata Cheri Beasley. Las estaciones de televisión locales retiraron uno de esos anuncios, pero la línea de ataque suave con el crimen es un mensaje central que los republicanos están desplegando contra la primera mujer negra elegida como presidenta del Tribunal Supremo del estado.

Beasley ha respondido promocionando su apoyo a las fuerzas del orden, incluso con un anuncio que presenta a sheriffs y capitanes de policía. "Cheri siempre nos ha respaldado, y sabemos que siempre lo hará", dice el Sheriff del condado de Richmond, Mark Gulledge. Otro anuncio reciente de Beasley intenta distanciar a la candidata del control demócrata de Washington, ya que dice: "Ningún partido político lo está haciendo bien", mientras promete responsabilizar a Washington.

Mientras tanto, los demócratas están tratando de retratar a Budd, quien fue impulsado por el brazo de campaña del Club para el Crecimiento en las primarias, como demasiado extremista para el estado. El PAC de la mayoría del Senado, un súper PAC demócrata importante, invirtió en esta contienda después de dejarla inicialmente fuera de sus reservas iniciales, una señal de que los demócratas no han descartado esta, incluso si es una prioridad menor que otros escaños ocupados por el Partido Republicano en Pensilvania y Wisconsin.

8. Florida

Titular: el republicano Marco Rubio

El senador republicano Marco Rubio todavía tiene la ventaja en esta contienda, pero la representante demócrata Val Demings, quien es muy favorecida para ganar la nominación al Senado el 23 de agosto, mantiene la contienda interesante recaudando una cantidad impresionante de dinero.

Si bien Rubio cuenta con el respaldo de algunos de los principales grupos encargados de hacer cumplir la ley en el estado, Demings se está apoyando en sus antecedentes como exjefa de policía de Orlando para tratar de refutar sus intentos de vincularla con el partido nacional. "En el Senado, protegeré a Florida de malas ideas como quitarle fondos a la policía. Eso es una locura", dice en su primer anuncio.

Pero en un estado que se ha vuelto cada vez más republicano en las elecciones recientes, Demings enfrentaría una elección general difícil contra Rubio, quien ha construido un perfil nacional durante sus dos mandatos en el Senado y debería beneficiarse de los vientos políticos favorables este otoño.

9. Ohio

Titular: el republicano Rob Portman (se retira)

El representante Tim Ryan, el demócrata que realiza una campaña cuesta arriba para suceder al senador republicano retirado Rob Portman, también está tratando de mostrar su apoyo a la aplicación de la ley. “Tim Ryan sabe que quitarle fondos a la policía es ridículo”, dice el Sheriff del condado de Stark en un anuncio reciente del candidato demócrata.

Ryan, un congresista de 10 mandatos que ganó fácilmente sus primarias de mayo, se enfrenta al autor de "Hillbilly Elegy" JD Vance, quien surgió de una de las contiendas republicanas más feas del ciclo con ayuda del respaldo de Trump. El expresidente ganó dos veces en Ohio, que últimamente no ha sido muy hospitalario con los demócratas que se postulan para cargos estatales federales; el senador estadounidense Sherrod Brown es la notable excepción.

Es por eso que Ryan, quien una vez desafió a Nancy Pelosi como líder demócrata de la Cámara de Representantes, está expresando su deseo de distanciarse de su partido. "Cuando el acuerdo comercial del (presidente Barack) Obama amenazó los empleos aquí, voté en contra", dice en otro anuncio mientras camina por Youngstown luciendo una sudadera con capucha gris. “Y voté con Trump sobre el comercio”, agrega, tratando de proyectar una imagen de autenticidad del estado de Buckeye. No está claro que sea suficiente contra un candidato respaldado por Trump en una elección nacionalizada, pero puede ser la mejor oportunidad de Ryan. Y con su campaña anunciando que recaudó US$ 9 millones en el segundo trimestre que finalizó el 30 de junio, parece que al menos tendrá los recursos para llevar ese mensaje.

10. Colorado

Titular: el demócrata Michael Bennet

Colorado le roba el décimo lugar en esta lista a Missouri. ¿Qué está pasando en el Estado del Centenario? El senador demócrata Michael Bennet se postula para un tercer mandato completo contra el empresario Joe O'Dea, cuyo surgimiento de las primarias republicanas del mes pasado hace que esta carrera sea competitiva. (Los demócratas habían gastado millones tratando de ayudar a su oponente en las primarias a ganar porque pensaban que sería un candidato más débil para las elecciones generales).

Como republicano que apoya el derecho al aborto en las primeras etapas del embarazo, O'Dea aporta un perfil único a la contienda. Colorado ha tenido una tendencia azul en las últimas elecciones federales: Biden ganó por más de 13 puntos en 2020, el mismo año que el senador republicano Cory Gardner fue derrocado por 9 puntos. Pero las elecciones anteriores de Bennet han estado reñidas. En 2016, por ejemplo, prevaleció por solo unos 6 puntos contra un oponente decepcionante a quien el Partido Republicano nacional había abandonado. Contra un contrincante republicano más formidable en un año difícil para los demócratas, Bennet podría ser vulnerable.

Mientras tanto, en Missouri, el campo republicano aún está inestable antes de las primarias del 2 de agosto. Se cierne sobre el partido la posibilidad de que el exgobernador en desgracia Eric Greitens gane la nominación, que es la única forma en que este escaño sería competitivo para los demócratas.

La entrada del candidato independiente John Wood podría complicar potencialmente la contienda. Wood, ex investigador principal del comité del 6 de enero de la Cámara de Representantes, se describe a sí mismo como un "republicano de toda la vida" y ha dicho que respaldaría a McConnell como líder del Senado, si fuera elegido. Pero si Greitens es el candidato republicano, la candidatura de Wood podría terminar dividiendo el voto en contra de Greitens en las elecciones generales, lo que hace más probable que el controvertido republicano mantenga este escaño en manos del partido. Revisaremos el lugar de Missouri en la lista después de las cruciales primarias republicanas.