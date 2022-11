Las elecciones municipales de Nicaragua transcurrieron este domingo en medio de denuncias de arrestos e irregularidades

Nicaragüenses buscan llegar a EE.UU. a pesar de sanciones 3:13

(CNN Español) -- La jornada de elecciones municipales concluyó este domingo en Nicaragua con visiones encontradas: mientras las autoridades apreciaron un buen nivel de participación, varias organizaciones independientes percibieron una baja asistencia de votantes y denunciaron arrestos de opositores e irregularidades durante el proceso.

La magistrada presidenta del Consejo Supremo Electoral, Brenda Rocha, aseguró este domingo en medios digitales oficiales que comprobó asistencia de votantes en los recintos: “Hemos visto la afluencia en todos los centros de votación y esperamos que así continúe esta jornada cívica”.

Mientras, la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco mostró en sus redes sociales calles y centros de votación de los departamentos de León, Masaya, Carazo y Waspán, completamente vacíos durante la jornada. CNN no pudo constatar de forma independiente el nivel de asistencia a las urnas.

El presidente Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, votaron cerca de su residencia en Managua. Posteriormente, Ortega expresó a medios oficiales: "Los nicaragüenses, mujeres y hombres, hombres y mujeres que saben que este voto es un voto por la paz, más allá del partido al cual se le deposita el voto, se está votando por Nicaragua y al votar por Nicaragua, se está votando por la paz".

En estos comicios se eligen alcaldes, vicealcaldes y miembros de los consejos municipales de 153 municipios del país, según informó el Consejo Supremo Electoral, instancia que habilitó 3.106 centros de votación a los que asistirían 3,7 millones de nicaragüenses mayores de 16 años. La jornada comenzó este domingo a las 7:00 a.m. y se extendió hasta las 6:00 p.m. hora local, con el cierre de las juntas y posterior traslado de las actas electorales al centro de cómputos.

De acuerdo con un informe preliminar del observatorio independiente Urnas Abiertas publicado este domingo en su página web, las elecciones municipales se realizaron "bajo un absoluto control territorial" del partido gobernante, ya que, según el organismo, "trabajadores públicos, personas opositoras y ciudadanía general es vigilada por el oficialismo cuadra a cuadra, ya sea para obligarlos a votar o para asediarlos y evitar cualquier expresión de resistencia". En estos comicios, además del gobernante Frente Sandinista participan otros cinco partidos políticos, que la oposición considera colaboracionistas del Gobierno.

En el 63% de los centros de votación observados por esta organización política "se indica la instalación de puestos de control en las afueras, desde donde operadores políticos del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) vigilan y controlan quiénes han llegado a votar”.

Además, en el 42% de los centros de votación observados por Urnas Abiertas, la ciudadanía denunció inconvenientes por no encontrarse en el padrón electoral. "En algunos casos, las personas que no aparecen en el padrón son agredidas y expulsadas de los centros de votación porque les indican que son golpistas, pues 'solamente los opositores no aparecen en el padrón'".

Urnas Abiertas aseguró que en interior del 41% de los centros de votación se reporta proselitismo político.

Las autoridades del Consejo Supremo Electoral no han reaccionado oficialmente a estas denuncias. Se espera que este lunes brinden un informe de los resultados de los comicios.

Urnas Abiertas afirmó en su reporte que desde el primero de noviembre hasta la tarde de este domingo se verificó la detención de 17 opositores en 6 departamentos del país.

La Policía Nacional no ha informado oficialmente de la detención de ciudadanos en el contexto de las elecciones. CNN está tratando de obtener más información.