Nicaragua celebrará elecciones municipales tras una “campaña silenciosa”, advierte el observatorio independiente Urnas Abiertas

(CNN Español) -- El período de proselitismo rumbo a las elecciones municipales del próximo domingo en Nicaragua es el más corto de los últimos años y uno de los más “silenciosos” en cuanto a propaganda, según un informe publicado el lunes por el observatorio independiente Urnas Abiertas.

"Durante todo el período de campaña hubo un notorio silencio, el ambiente en los municipios no apunta a la aproximación de una fiesta cívica como deberían ser las elecciones, las calles carecen de publicidad política notoria a excepción de unos pocos afiches, los mítines o caravanas en las calles son inexistentes y los pocos actos políticos registrados durante los dos últimos fines de semana no fueron masivos, la participación se limitó a actividades que no superaron a algunas decenas de personas", detalló el observatorio.

El silencio electoral para los comicios —donde no participa parte de la oposición— se inició este miércoles 1 de noviembre, después de una campaña de 20 días, de acuerdo con lo que establece el calendario publicado por el Consejo Supremo Electoral (CSE) en sus boletines informativos. En estas votaciones, según el CSE, se elegirá a los alcaldes, vicealcaldes y miembros de los Consejos Municipales para los 153 municipios del país.

Algunos de los partidos que participan en las actuales elecciones municipales -considerados colaboracionistas por parte de sectores opositores, tanto en el país, como en el exilio- han expresado que habían restricciones de movilización para sus actividades, mientras la alianza oficialista se movilizó sin obstáculos y algunos candidatos a alcaldes contaron con amplias entrevistas en canales de televisión manejados por el gobierno.

Según Urnas Abiertas, "en un contexto donde no existe la competencia electoral, esta campaña solamente sirve para justificar el reembolso millonario de más de 450 millones de córdobas (cerca de US$ 12,3 millones), que reclamarán los partidos al finalizar su participación en un proceso sin condiciones ni garantías democráticas"

El informe de Urnas Abiertas resalta que la reforma electoral aprobada en mayo de 2021 "eliminó el requisito para los partidos políticos de lograr por lo menos un 4% de los votos para acceder al reembolso de sus supuestos gastos".

De acuerdo con el reporte, el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y la Alianza Unida Nicaragua Triunfa cerraron su campaña el fin de semana en varios municipios con caravanas vehiculares o caminatas, cuyos participantes llamaban a ratificar a sus actuales alcaldes.

El FSLN actualmente encabeza 135 de las 153 municipalidades, a las que se suman otras cinco que había ganado en las elecciones de 2017 el Partido Ciudadanos por la libertad, cuyos alcaldes fueron destituidos tras la cancelación de la personería de esa organización política por parte del Consejo Electoral en 2021 y donde los concejales eligieron nuevos alcaldes oficialistas.

Por su parte Alberto Brunori, Representante para América Central y el Caribe de Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) expresó en un artículo de opinión, que los actuales comicios podrían tener los mismos rasgos de los celebrados en 2021, los que según la OEA "no fueron libres ni justas ni transparentes".

Según Brunoni, la disminución del tiempo de campaña redujo el tiempo para difusión de propuestas con el electorado

"Ésta sería una desventaja en términos de las condiciones generales de igualdad en el acceso a la función pública, derecho reconocido por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos."

Adicionalmente, "la contienda municipal no contará con la participación de los tres partidos políticos que fueron cancelados arbitrariamente por el Consejo Supremo Electoral en 2021. Uno de ellos, Ciudadanos por la

Libertad, administraba hasta julio una cuarta parte de las alcaldías de oposición. Es predecible que tampoco participen muchos aspirantes dispuestos a servir y a aportar al desarrollo de sus comunidades, pues el encarcelamiento de siete precandidatos presidenciales y otros líderes y lideresas políticos y sociales meses antes de las elecciones generales de 2021 –hoy condenados como traidores a la patria– no es precisamente un estímulo para postularse" expresó Brunoni.

Por su parte, el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y la Alianza por la República (APRE) cerraron sus campañas en algunos de los municipios con pequeñas movilizaciones, reportó Urnas Abiertas. Agregó que APRE también colocó afiches en calles y mercados.

El Partido Liberal Independiente (PLI) manejó su campaña en redes sociales y ha compartido fotografías de actividades realizadas en La Cruz del Río Grande y Tipitapa, según el organismo de observación.

Según el Consejo Supremo Electoral CSE, un total de 3 millones 722.884 nicaragüenses mayores de 16 años están aptos para participar en las elecciones, para las cuales se habilitarán 7.931 juntas receptoras de voto ubicadas en 3.106 centros de votación. El 6 de noviembre se realizará el sufragio y la transmisión de resultados del escrutinio al Centro Nacional de Cómputos.

Desde el exilio, grupos opositores llamaron a no votar, tal como lo hicieron en las elecciones generales de 2021, en las que el presidente, Daniel Ortega, fue reelegido. Según el cálculo de Urnas Abiertas, esos comicios tuvieron una abstención de 81,5%, pero que CSE —controlado por el oficialismo— fue de 34,74%.

La opositora Unidad Nacional Azul y Blanco llamó este martes a la ciudadanía nicaragüense mediante su cuenta de Twitter “a rechazar activamente la nueva farsa electoral del orteguismo, cerrando las puertas de nuestras casas y vaciando las calles el domingo 6 de noviembre”.