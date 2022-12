Última hora y noticias de la guerra de Rusia en Ucrania del 5 de diciembre

Rusia no exportará petróleo a los países occidentales que impongan un tope de precios, dice el viceprimer ministro

Rusia no exportará petróleo a los países que imponen topes de precios, incluso si se reduce la producción, dijo el viceprimer ministro ruso Alexander Novak en la televisión estatal el domingo.

"Quiero subrayar que nuestra posición no ha cambiado, el presidente Vladimir Putin habló de esto, y el gobierno ha dicho repetidamente que creemos que este instrumento no es de mercado, es ineficiente, interfiere groseramente en el mercado, es contrario a todas las reglas y a la misma OMC", dijo Novak, citado por RIA Novosti.

"Venderemos petróleo y productos petrolíferos a los países que colaboren con nosotros en condiciones de mercado, aunque tengamos que reducir algo la producción".

Novak también dijo que Moscú está trabajando en los mecanismos que prohibirían el uso del instrumento de limitación de precios.

Un poco de contexto: el viernes, los países del G7 y Australia acordaron un límite de precio de US$ 60 por barril para el petróleo ruso.

Un precio de US$ 60 representa un descuento de casi US$ 27 respecto al crudo Brent, la referencia mundial. El Urals ha cotizado con descuentos de unos US$ 23 en los últimos días. Reuters informó de que el acuerdo de la UE incluía un mecanismo para ajustar el nivel del tope para garantizar que fuera siempre un 5% inferior al del mercado.

El riesgo de fijar un precio más bajo es que Rusia podría tomar represalias recortando su producción, lo que agitaría los mercados. Rusia ya advirtió que dejaría de suministrar a los países que se adhirieran al tope.