Las mejores series nuevas y limitadas de 2022, de “Severance” a “The White Lotus”

(CNN) -- Podría decirse que las series limitadas se han convertido en el género creativo dominante en televisión, dada la atención y los elogios que reciben programas como "The White Lotus" (cualquier temporada), que pueden contar una historia independiente como si se tratara de la lectura de un gran libro.



Las series secuenciales, sin embargo, siguen estando muy vivas, a pesar de que varias series de larga duración llegan a su fin este año (adiós a "Better Call Saul" y "Ozark"), y de que algunas otras atraviesan momentos creativos difíciles, en comparación con temporadas anteriores.

Teniendo esto en cuenta, he aquí un desglose alfabético de las mejores series nuevas estrenadas en 2022, que reponen la oferta televisiva de atracones, así como un resumen adicional de las mejores series limitadas. Y antes de que nadie pregunte por un par de llamativos olvidos, aunque "Andor" se recuperó de su lento comienzo, no fue suficiente para pasar el corte; y "Abbott Elementary" se estrenó técnicamente a finales de 2021. (Un recordatorio previo a la lista de que HBO y Warner Bros. TV, al igual que CNN, son propiedad de Warner Bros. Discovery).

Mejores series nuevas

"The Gilded Age" (HBO): puede que no sea "Downton Abbey", pero una simulación razonablemente buena sigue siendo genial cuando Julian Fellowes crea situaciones al estilo "amo/sirviente" en las que se ven envueltos neoyorquinos adinerados en la década de 1880, con un reparto sensacional encabezado por Carrie Coon y Christine Baranski.

"House of the Dragon" (HBO): después de un comienzo lento, la precuela de "Game of Thrones", de HBO, cobró impulso a medida que la temporada avanzaba lujuriosamente, saltando años en el tiempo y construyendo su narrativa hacia un enfrentamiento épico que demostró tanto los efectos corrosivos del poder como la necesidad de elegir a su dragón con cuidado al considerar los viajes aéreos.

"Interview With the Vampire" (AMC): el escepticismo ante la idea de convertir los libros de Anne Rice en una serie episódica se disipó en esta serie tensa, absorbente y extremadamente sangrienta, que cuenta con las actuaciones destacadas de Jacob Anderson, como Louis, y Sam Reid, como Lestat, así como de Eric Bogosian, como el reticente periodista encargado de escuchar la historia/confesión de Louis en un futuro plagado de pandemias.

"The Old Man" (FX): Jeff Bridges y John Lithgow interpretan a un peligroso espía retirado, y John Lithgow a su superior, encargado de seguirle la pista.

"Pachinko" (Apple TV+): la mirada de Apple, en diferentes periodos, a la ocupación de Corea por Japón a principios del siglo XX y las generaciones posteriores ofrece una historia fascinante, a la vez que resulta desgarradora y una telenovela realmente buena. Además, es la mejor secuencia de apertura de créditos de la televisión (a excepción de "Peacemaker").

"Severance" (Apple TV+): la embriagadora idea de una empresa que se toma muy, muy en serio el balance entre la vida laboral y familiar –permitiendo a los empleados separar sus recuerdos laborales de lo que ocurre en el exterior– dio lugar a un drama desmesuradamente extraño y retorcido, que se desarrolla lentamente, pero se cierra con el tipo de fuerte patada final que alimenta el entusiasmo por una segunda temporada.

"Star Wars: Tales of the Jedi" y "Obi-Wan Kenobi" (Disney+): una doble dosis de nostalgia de "Star Wars" envuelve hábilmente las trilogías cinematográficas, con Ewan McGregor deslizándose de nuevo en su papel de Caballero Jedi mayor –de nuevo obligado a enfrentarse a su antiguo Padawan– y la antología animada completando detalles clave sobre Ahsoka Tano y el Conde Dooku. Juntas, estas series de Disney+ ilustran hasta qué punto las contribuciones del productor Dave Filoni a la animación, ahora trasladadas a la acción real, han enriquecido y avivado las llamas de la galaxia de "Star Wars".

"Wednesday" (Netflix): a pesar de algunas quejas sobre la conversión de esta serie inspirada en "La familia Addams" en un drama al estilo de CW, la actuación de Jenna Ortega en el papel principal fue tan agradable que superó cualquier objeción. Junto con el glorioso aspecto aportado a todo el ejercicio por el director Tim Burton, es una razón para bailar, al estilo de Merlina Addams.

Mejor serie limitada

"The Dropout" (Hulu): el excelente año de Hulu con las series limitadas basadas en hechos reales alcanzó su punto álgido con esta profunda inmersión en el ascenso y la caída de la fundadora de Theranos, Elizabeth Holmes, con Amanda Seyfried ofreciendo la actuación de su vida (relativamente joven), desde las miradas desorbitadas hasta la forma en que su voz subía y bajaba dependiendo de la situación.

"The Patient" (FX): Steve Carell y Domhnall Gleeson dieron un golpe de efecto en esta historia de gato y ratón entre un terapeuta secuestrado y un asesino en serie que busca su ayuda. Aunque el final no estuvo a la altura de la trama, fue una de esas series en las que uno no podía esperar a ver qué pasaba después.

"The Staircase" (HBO Max): Colin Firth y Toni Collette protagonizaron esta descarnada y provocadora dramatización de la historia de una esposa muerta, Kathleen Peterson, y el juicio de su marido, Michael, contada en una docuserie anterior, tejiendo hábilmente la forma en que la cobertura mediática y ese proyecto anterior influyeron en la historia.

Considera una señal de lo cargado que estaba el formato de serie limitada en 2022 el hecho de que, al reducirlo a cinco opciones, esta fuera la última en pasar el corte.

"We Own This City" (HBO): aunque se basa en la corrupción real, los abusos de poder y la política en el Departamento de Policía de Baltimore, la nítida y sobria serie del productor David Simon podría pasar fácilmente por una secuela de su emblemático drama "The Wire".

"The White Lotus" (HBO): la presencia de Jennifer Coolidge en la segunda temporada ha desdibujado un poco las credenciales de serie limitada de la serie, pero la continuidad que realmente cuenta es lo que el guionista y director Mike White ha vuelto a conseguir al convertir esta historia de turistas con defectos en uno de los títulos más absorbentes y dignos de memes de la televisión.