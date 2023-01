Última hora y noticias en vivo de la guerra de Rusia en Ucrania del jueves 26 de enero

Zelensky dice que "no está interesado" en reunirse con Putin para mantener conversaciones de paz

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, afirmó que "no está interesado" en reunirse con su homólogo ruso, Vladimir Putin, para mantener conversaciones de paz, en una entrevista con Sky News emitida este jueves.

Consultado sobre si la guerra en Ucrania podría resolverse mediante conversaciones de paz con Putin, Zelensky dijo: "No es interesante para mí. No me interesa reunirme, no me interesa hablar".

Después de una invasión a gran escala, para mí (Putin) no es nadie", dijo Zelensky cuando se le preguntó si era demasiado tarde para conversaciones de paz.

Zelensky declaró a Sky News que había muchas más bajas en el bando ruso que en el ucraniano, y añadió que "en el este, están perdiendo un gran número de personas, un número enorme, pero no les importa. No están contando a la gente, eso es un hecho. Nosotros estamos contando a su gente".

Durante la entrevista, grabada este miércoles, Zelensky se enteró de que Alemania había accedido a enviar a Ucrania carros de combate Leopard 2 de fabricación alemana, tras semanas de presiones diplomáticas para que Berlín lo hiciera.

Zelensky se mostró "muy satisfecho", pero también dijo que el plazo de entrega a la nación devastada por la guerra era "crítico".