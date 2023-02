Las 5 cosas que debes saber este 1 de febrero: ¿Por qué cada vez más rusos llegan a Argentina?

Una cápsula radiactiva que estaba perdida en Australia fue encontrada. El papel de los operadores de drones en Ucrania. Selena Gomez responde a los comentarios sobre sus manos temblorosas. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

1. ¿Por qué cada vez más rusos eligen Argentina para tener hijos y vivir?

Cada vez más parejas rusas deciden vivir y dar a luz en Argentina, un fenómeno que viene creciendo desde comienzos de 2022. Y tienen muchas razones para elegir Argentina como un lugar donde tomar distancia de su país, donde la invasión a Ucrania y la guerra en marcha desde febrero del año pasado han creado un estado de incertidumbre y aislamiento internacional.

2. El papel de los operadores de drones en Ucrania

Los bosques de pinos cerca de la ciudad de Kreminna se han convertido en una de las zonas de combate más calientes de la guerra en el este de Ucrania. Casi todas las armas parecen estar trabajando aquí: artillería, obuses, tanques y morteros. Pero quizás el más importante sea el más pequeño: el dron de reconocimiento.

Conoce la guerra de drones en Ucrania 2:32

3. El boxeador que se convirtió en héroe del movimiento de protesta iraní

Ashkan Morovati, un boxeador kurdo iraní, se ha convertido en un héroe para los partidarios del movimiento de protesta iraní por un video viral en el que se enfrentaba a miembros de las fuerzas del régimen.

4. ¿Dónde se espera que caiga nieve en los próximos días en EE.UU.?

Varias partes del sur y centro de Estados Unidos se encuentran esta semana afectadas por los efectos de una peligrosa tormenta invernal. Desde el sureste de Nuevo México hasta Virginia Occidental, más de 40 millones de personas están bajo diversas formas de alerta de tiempo invernal.

publicidad

El centro de EE.UU., bajo alerta por tormentas invernales 0:55

5. El enfoque de Netanyahu con los palestinos

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dijo en una entrevista con Jake Tapper que las personas pueden "obsesionarse" con las negociaciones de paz con los palestinos, pero que él ha optado por un enfoque diferente. Exclusiva CNN.

A la hora del café

Cómo consultar el estado de mi declaración y devolución de impuestos del IRS en EE.UU.

Sin importar que presentes tu declaración de renta del año 2022 ahora, o que esperes hasta último momento, este año hay algunas sorpresas que pueden sorprender a tu bolsillo. Sin embargo, es momento de saber si deberás pagar más dinero al IRS o si eres elegible para un reembolso.

La Academia mantiene la nominación al Oscar de Andrea Riseborough: ¿por qué hay polémica?

La semana pasada, Riseborough fue nominada al Oscar a la mejor actriz, su primera candidatura. Pero hubo dudas sobre su nominación, que se produjo tras una presión muy pública por parte de varias grandes estrellas de Hollywood, como Gwyneth Paltrow y Amy Adams. La Academia investigó y mantuvo la nominación, pero la polémica sigue.

¿Por qué cuestionan la sorpresiva nominación al Oscar a Andrea Riseborough? 1:35

Selena Gomez responde a los comentarios sobre sus manos temblorosas

La estrella de “Only Murders in the Building” publicó un video de su rutina de maquillaje y cuidado de la piel en TikTok. Algunos notaron que sus manos no parecían estar firmes en algunos puntos. Otro usuario de TikTok hizo un video al respecto, lo que llevó a Gomez a responder en los comentarios.

Así respondió Selena Gomez a quienes critican su cuerpo 1:01

Donna Kelce es la primera madre en tener hijos en distintos equipos que se enfrentan en el Super Bowl

Ver triunfar a tus hijos es lo que todo padre desea. Pero para Donna Kelce, el éxito de sus dos hijos supondrá un conflicto de intereses.

Hermanos Kelce, frente a frente en el Super Bowl 2:00

Aparece cápsula radiactiva que estaba perdida en Australia

Una pequeña cápsula radiactiva, potencialmente mortal, desaparecida en Australia fue encontrada junto a una carretera, después de una búsqueda desafiante similar a tratar de encontrar una aguja en un pajar.

Estos son los peligros de la cápsula radiactiva extraviada en Australia 2:33

La cifra del día

US$ 892 millones

Hoka, la marca de zapatillas gruesas y feas, alcanzó los US$ 892 millones en ventas en 2021. Este jueves, cuando Deckers publique las ventas para 2022, se espera que la marca anuncie que los ingresos de Hoka superaron los US$ 1.000 millones. ¿Cuál es el secreto del éxito?

La cita del día

“Que corran la misma suerte”

El hermano mayor de Tyre Nichols, Jamal Dupree, habla con CNN por primera vez desde la publicación de las imágenes de la cámaras corporales de los policías de Memphis y del video de seguridad de la calle donde ocurrió la golpiza mortal.

El hermano de Tyre Nichols se siente culpable de su muerte. ¿Por qué? 2:20

Y para terminar...

Video registra a una enorme roca que se estrella contra una casa y casi golpea a la dueña

Caroline Sasaki se dirigía a su salón para ver televisión cuando una roca se estrelló contra su casa, pasando a pocos centímetros de ella. Nadie resultó herido.