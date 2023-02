Últimas noticias del terremoto en Turquía y Siria: casi 9.500 muertos y decenas de miles de heridos

Estrella de fútbol de Ghana, Christian Atsu, está en condición "estable" después de ser rescatado de los escombros

La estrella de fútbol de Ghana, Christian Atsu, se encuentra en una condición "estable" en un hospital local después de ser rescatado con éxito de los escombros de un edificio derrumbado después de que un poderoso terremoto azotara el sur de Turquía el lunes, dijo su agente, Nana Sechere, a CNN el martes.

Atsu, que juega en el Hatayspor de Turquía, había estado celebrando el domingo por la noche después de marcar el gol de la victoria en el último minuto en el partido de liga local de su club por 1-0 contra el Kasimpasa, dijo su agente.

“Hubo muchos informes de Inglaterra y Ghana de que Christian estaba a salvo, pero la primera confirmación oficial que tuve fue el martes por la mañana”, dijo Sechere.

“El club me dijo que estaba en el hospital y que su condición es estable. No tiene su teléfono y, como todos nosotros, no puede recordar sus números de memoria, así que tengo que seguir esperando para hablar con él ", dijo.

Sechere dijo que Atsu había estado jugando al póquer. hasta las 3:30 am hora local (7:30 pm ET) con amigos el lunes por la mañana y llegué a casa alrededor de las 4 a.m. hora local (8:00 pm ET)

El agente dijo que recibió una llamada de los funcionarios del club Hatayspor a las 5 a.m., hora local (9:00 p.m) despierto y que el terremoto no había ocurrido mientras dormía", dijo Sechere.

“Su edificio era un edificio de 11 pisos y él estaba en el noveno piso. Los funcionarios del club estaban tratando de ayudarme a encontrarlo, pero fue muy difícil porque, comprensiblemente, también estaban tratando de encontrar a sus propios amigos y familiares", agregó.