El asesino de la Universidad Estatal de Michigan fue acusado previamente de un delito grave, pero aun así podía comprar armas

Video muestra cómo los estudiantes se escondieron de tiroteo en Michigan 1:24

(CNN) -- Años antes de que Anthony Dwayne McRae matara a tres estudiantes de la Universidad Estatal de Michigan e hiriera de gravedad a otras cinco personas, fue acusado de portar de forma oculta un arma, un delito grave que le habría impedido comprar un arma, si hubiera sido condenado.

Ese caso de delito grave nunca fue a juicio. En cambio, un acuerdo de 2019 le permitió a McRae declararse culpable de un delito menor: posesión de un arma de fuego cargada dentro o sobre un vehículo, dijo este martes la Oficina del Fiscal del Condado de Ingham. McRae pasó un año y medio en libertad condicional.

Ahora, abundan las preguntas sobre si la matanza en Michigan State, este lunes por la noche, podría haberse evitado.

McRae compró dos armas en 2021, dijo una fuente policial. Una era una Taurus y la otra era un Hi-Point de 9 mm, según la fuente.

No está claro si alguna de esas dos armas se usó en el tiroteo mortal que abarcó dos partes del campus de MSU, en East Lansing.

Tampoco está claro por qué McRae, un hombre de 43 años sin vínculos conocidos con la universidad, perpetró la masacre en la Universidad Estatal de Michigan. El atacante murió de una herida de bala autoinfligida horas después de que sonaron los primeros disparos en el campus el lunes, dijo la Policía.

Las autoridades revelaron que el sospechoso tenía una nota en el bolsillo que amenazaba con otros tiroteos a cientos de millas de distancia, en Nueva Jersey.

La nota “indicaba una amenaza para dos escuelas públicas de Ewing”, dijo el martes el Departamento de Policía de Nueva Jersey. La Policía dijo que las escuelas se cerraron por precaución y se enviaron agentes a los campus del área, pero aseguró a los padres que “el incidente está aislado en Michigan y no hay amenaza para las escuelas de Ewing”.

McRae, quien creció en Nueva Jersey, había afirmado en la carta que había “20 [además] de él” que llevarían a cabo estos tiroteos, según una fuente familiarizada con la investigación.

Si bien no está claro por qué McRae podría haber planeado apuntar a escuelas en Nueva Jersey, la Policía de Ewing dijo que la “investigación reveló que McRae tenía antecedentes de problemas de salud mental”.

Video muestra a estudiantes huyendo durante el tiroteo en Michigan 3:58

Su padre, Michael McRae, le dijo a CNN que su hijo se volvió amargado, se aisló y se “enojó” después de que su madre muriera de un derrame cerebral hace dos años y “ya no le importara nada”.

La fiscal general de Michigan, Dana Nessel, quien comentó que tiene hijos en MSU que quedaron conmocionados, le dijo a CNN que quedan muchas preguntas sin respuesta sobre la historia del atacante.

“Este es un individuo que recientemente salió de libertad condicional por un delito con armas y exactamente en la misma área. Sabemos que le extendieron su libertad condicional un par de veces y no sabemos por qué, y me gustaría saber eso”, dijo Nessel.

También se desconoce cómo obtuvo su arma de fuego, cuánto tiempo había estado en el campus antes de que estallaran los disparos y si conocía a alguien en el campus.

Mientras tanto, la Policía emitió órdenes de allanamiento y profundiza en los antecedentes del atacante, cinco estudiantes permanecen en estado crítico y la comunidad del campus todavía se está recuperando de las horas de terror que se desarrollaron el lunes por la noche.

El ataque en la Universidad Estatal de Michigan dejó a estudiantes muertos y heridos en dos edificios diferentes del campus y obligó a estudiantes aterrorizados a correr, hacer barricadas en las aulas o saltar por las ventanas mientras cientos de agentes llegaban a la universidad en busca del atacante.

El aviso de una persona que llamó llevó a los agentes hasta el sospechoso más de tres horas después de que se hicieran los primeros disparos. La Policía dijo que el informante les señaló la ubicación del atacante 17 minutos después de que publicaran fotos de vigilancia de él.

El tiroteo en el campus se produjo horas antes del quinto aniversario de la masacre en la Escuela Secundaria Marjory Stoneman Douglas, en Parkland, Florida. También marcó el tiroteo masivo número 67, con cuatro o más víctimas, sin incluir al atacante, en lo que va de 2023, según datos del Archivo de Violencia Armada.

Ha habido 12 tiroteos en escuelas en lo que va del año, según un recuento de CNN. El tiroteo en Michigan State marca el primero en un colegio o universidad este año.

Lo que sabemos sobre el tiroteo en la Universidad de Michigan 7:31

Lo que sabemos sobre el atacante de Michigan

Una orden de allanamiento se ejecutó en una residencia relacionada con el sospechoso, pero las autoridades aún no confirman si era la residencia del atacante o qué encontraron allí.

McRae había vivido con su padre en una pequeña casa en Lansing, Michigan. El padre del sospechoso dijo que unos 30 policías fueron a su casa y revisaron la habitación de su hijo después del tiroteo.

Michael McRae dijo que su hijo se volvió solitario cuando su madre, Linda, murió.

“Desde que murió mi esposa, mi hijo comenzó a cambiar”, dijo Michael McRae. “Se estaba poniendo cada vez más amargado. Enojado y amargado. Tan enojado. Muy enfadado... Empezó a dejarse llevar de verdad. Se le estaban cayendo los dientes. Dejó de cortarse el pelo. Parecía un hombre lobo”.

El padre dijo que creía que su hijo había obtenido otra arma, pero la mantuvo en su habitación y le negó a su padre que la tuviera.

Las autoridades han dicho que recuperaron un arma, pero no han determinado si fue la que se usó en el tiroteo de este lunes.

"Ahora tenemos una generación completa que ha crecido con esto"

Los disparos en el campus prepararon el escenario para una escena dolorosamente familiar: estudiantes aterrorizados que bloqueaban las aulas con muebles, saltaban por las ventanas y salían corriendo de los edificios.

“Ahora tenemos una generación completa que ha crecido con esto muchas veces, desde la escuela primaria hasta ahora”, dijo el alcalde de East Lansing, Ron Bacon. “Viven con esto todo el tiempo”.

Un padre de la MSU dijo que su hija, Emma, ha sobrevivido a dos tiroteos en la escuela del campus en menos de 15 meses.

Cuando estallaron los disparos en la Oxford High School, en noviembre de 2021, Emma se escondió dentro del salón de música, donde otros habían bloqueado la puerta. Los estudiantes finalmente huyeron por una puerta exterior a una tienda en el área, dijo su padre, Matt Riddle.

Meses después, la joven, de 18 años, se encontró escondiéndose de un atacante armado una vez más, esta vez en la MSU.

Emma le dijo a su papá que ella y su compañera de cuarto apagaron las luces, cerraron la ventana, bloquearon la puerta y se escondieron debajo de sus escritorios después de recibir la alerta de la MSU sobre los disparos.

“Esta noche, estoy sentada debajo de mi escritorio en la Universidad Estatal de Michigan, una vez más enviando mensajes de texto a todos 'Te amo' ¿Cuándo terminará esto?”, tuiteó Emma este lunes.

El tiroteo en la MSU generó caos y confusión en el campus de 50.000 estudiantes, donde viven más de 19.000 de ellos, durante tres horas antes de que la Policía anunciara que el sospechoso estaba muerto.

La estudiante de la MSU Claire Papoulias, de 19 años, le dijo a CNN que estaba dentro de un salón de clases al que el sospechoso disparó el lunes por la noche.

“El maestro estaba dando una lección y de repente escuché disparos justo detrás de mí. Fue entonces cuando el atacante abrió la puerta trasera del salón de clases y comenzó a disparar a mis compañeros por la espalda, hiriéndolos. Olí y vi la pólvora”, dijo Papoulias.

“Pensé que iba a morir”, dijo, describiendo cómo se acurrucó en el suelo con sus compañeros de clase antes de que el atacante se fuera.

Luego, los estudiantes rompieron una ventana para ayudar a todos a escapar mientras otros atendían a los heridos; un estudiante usó su camisa para tratar de detener el sangrado, recordó Papoulias.

Lo que sabemos sobre los estudiantes

La Policía universitaria identificó a los estudiantes asesinados como la estudiante de primer año Arielle Anderson, el estudiante de segundo año, Brian Fraser, y la estudiante de tercer año Alexandria Verner.

Después de que el superintendente de las Escuelas Públicas de Clawson, Billy Shellenbarger, se enteró de la muerte de Verner, la describió como “todo lo que le gustaría que fuera una estudiante”.

“Su amabilidad se mostró cada segundo que estuviste cerca de ella”, dijo Shellenbarger, quien es amiga de la familia de Verner.

Anderson y Fraser se graduaron en 2021 de escuelas secundarias en Grosse Pointe, dijo este martes el superintendente escolar Jon Dean.

Fraser se desempeñó como presidente del Capítulo Beta de Michigan de Phi Delta Theta, dijo la fraternidad en un comunicado. Era un líder y un gran amigo de sus hermanos, la comunidad griega y las personas con las que interactuaba en el campus, dijo la fraternidad.

Anderson estaba presionando para graduarse antes de tiempo de la MSU para convertirse en cirujana lo más rápido posible, dijo su familia a WDIV, afiliada de CNN.

“Tanto como la amábamos, ella nos amaba a nosotros y a otros aún más”, dijo la familia de Anderson en un comunicado a WDIV. “Le apasionaba ayudar a sus amigos y familiares, ayudar a los niños y servir a las personas”.

Dean lamentó la violencia y la pérdida de vidas.

“¿Cómo es posible que esto haya sucedido en primer lugar, un acto de violencia sin sentido que no tiene lugar en nuestra sociedad y en particular no tiene lugar en la escuela?”, dijo Dean. “Pero luego, tocó a nuestra comunidad no una, sino dos veces”.

-- John Miller, Sara Smart, Caroll Alvarado, Amanda Watts, Michelle Watson, Christina Zdanowicz y David Williams, de CNN, contribuyeron a este informe.