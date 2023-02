Última hora del tiroteo en la Universidad Estatal de Michigan

Estudiantes de la universidad de Michigan rompieron la ventana de un salón de clases y ayudaron a otros a salir después del tiroteo, dice un testigo

La estudiante de la Universidad Estatal de Michigan Claire Papoulias dijo a CNN que ella estaba dentro del aula en la que el sospechoso disparó este lunes por la noche, y agregó que algunos estudiantes fueron lo suficientemente valientes como para romper una ventana y ayudar al resto a salir, ayudando a salvar vidas.

Papoulias, de 19 años, estudiante de segundo año de Psicología, estaba asistiendo a una clase de historia de Cuba en el Berkey Hall cuando el atacante abrió fuego en su aula, dijo Papoulias.

"El profesor estaba dando una clase y, de repente, oí disparos justo detrás de mí. El atacante había abierto la puerta trasera de la clase y empezado a disparar a mis compañeros por detrás, hiriéndoles. Olí y vi pólvora", cuenta Papoulias.

"Todo el mundo se tiró al suelo inmediatamente y alguien empezó a gritar: '¡Atacante, todo el mundo al suelo!'", declaró a la CNN.

Papoulias recuerda que pensó que iba a morir, pero aun así hizo todo lo posible por consolar a sus compañeros.

"Pensé que iba a morir. No sabíamos adónde había ido. Todo el mundo estaba en el suelo acurrucado, y yo me limité a mirar a mis compañeros y decirles que todo iba a salir bien", explicó.

Según Papoulias, el atacante disparó tres o cuatro veces en su clase antes de salir y dejar la puerta abierta de par en par.

"Alguien se levantó y corrió hacia la puerta para cerrarla cuando se marchó. Entonces empezamos a atrincherarnos en el aula mientras otros estudiantes intentaban romper la ventana para poder escapar", explicó.

Mientras algunos estudiantes trataban de romper la ventana, otros intentaban ayudar a los heridos, explicó Papoulias.

"Un estudiante se quitó la camisa e intentó detener una hemorragia. Oí a otro estudiante gritar: 'Dios mío, mi brazo'", declaró a la CNN.

Una vez que los estudiantes pudieron romper la ventana, empezaron a saltar fuera del aula del primer piso y a correr hacia un lugar seguro, según Papoulias.

"Había un chico al otro lado de la ventana atrapando a la gente que saltaba por la ventana. Se quedó allí y arriesgó su vida para ayudar a la gente", dijo Papoulias.

"Si no hubieran reventado la ventana y atrincherado la puerta con la mesa, el atacante habría hecho mucho más daño y se habría cobrado más vidas. Mis compañeros de clase ayudaron a todos y estuvieron todos juntos en esto", dijo.

Papoulias explicó a la CNN que corrió directamente a su dormitorio, donde permaneció de pie hasta que le dijeron que podía salir.

"Me puse a correr. Me olvidé de todo lo que tenía porque eso no importaba. Estaba concentrada en salir con vida. Salté por la ventana y corrí tan rápido como pude", dijo.