Últimas noticias de la tormenta invernal en EE.UU.: pronóstico de nieve, lluvias, vuelos cancelados y más

Las autoridades de Wyoming dijeron este miércoles por la noche que están realizando operaciones de búsqueda y rescate en varios condados condados ya que los automovilistas se han quedado atrapados en una tormenta de invierno en curso.

“La WHP (Patrulla de Carreteras de Wyoming) insta a los automovilistas a mantenerse alejados de las carreteras hasta que mejoren las condiciones. Actualmente se están llevando a cabo operaciones de búsqueda y rescate en varios condados de Wyoming debido a que los automovilistas quedaron atrapados en la nieve. Si se queda varado, permanezca en su vehículo y llame al 911”, dice un tuit de la Patrulla de carreteras.

The WHP urges motorists to stay off the roads until conditions improve.

Search and rescue operations are currently taking place in several counties throughout Wyoming due to motorists becoming stuck in the snow.

If you become stranded, please remain in your vehicle and call 911. pic.twitter.com/oNgQQWMcaK

— Wyoming Highway Patrol (@WYHighwayPatrol) February 22, 2023