Caen los mercados asiáticos mientras los temores de las consecuencias del cierre del Silicon Valley Bank sacuden el sector bancario

(CNN) -- Las acciones asiáticas cayeron ampliamente este martes, arrastradas por las acciones bancarias, ya que los temores sobre las consecuencias del colapso de Silicon Valley Bank (SVB) se apoderaron del mercado a pesar de los esfuerzos del gobierno de EE.UU. para estabilizar el sistema financiero.

El Nikkei 225 de Japón cayó un 2,19% y registró su tercer día consecutivo de caídas. El Hang Seng de Hong Kong cayó brevemente un 2,5%, antes de recortar las pérdidas por la tarde. Kospi de Corea perdió casi un 3%. El Shanghai Composite de China perdió un 0,65%.

Los bancos fueron el sector más afectado en toda la región.

HSBC Holdings se desplomó más de un 5% en Hong Kong después de que el gigante bancario se comprometiera a inyectar 2.000 millones de libras (US$ 2.400 millones) de liquidez en la unidad británica de SVB, que había comprado por 1 libra. Standard Chartered Bank se hundió casi un 7%.

La venta masiva se produjo a pesar de las medidas extraordinarias adoptadas por los reguladores estadounidenses durante el fin de semana para evitar una posible crisis bancaria tras el colapso de SVB. El prestamista con sede en California cayó a una velocidad asombrosa este viernes, marcando el mayor cierre bancario de Estados Unidos desde 2008.

Los inversores ahora están nerviosos sobre si la desaparición de SVB podría provocar un colapso más amplio del sector bancario. Este lunes, las acciones de EE.UU. fueron mixtas, y las acciones bancarias se vieron afectadas.

“Los inversionistas temen que otras instituciones financieras tengan pérdidas significativas no realizadas en sus balances debido a tasas de interés marcadamente más altas”, dijeron este lunes los analistas de DBRS Morningstar.

El temor era “independientemente de los fundamentos”, dijeron.

Los rendimientos del Departamento del Tesoro de EE.UU. cayeron considerablemente este lunes, ya que los inversores acudieron en masa a los activos de refugio seguro. El rendimiento del Tesoro a 2 años bajó brevemente más de 50 puntos básicos, la mayor caída diaria en décadas.

“En este momento, los mercados están especulando sobre un cambio de sentido de la Fed, pero también están valorando un mayor grado de contagio en la turbulencia del sector bancario, lo que en última instancia está pesando sobre el sentimiento de riesgo”, escribieron los analistas de ING en una nota de investigación este martes.

Si la Reserva Federal acomodara las esperanzas del mercado y terminara su ciclo de ajuste de las tasas de interés, habría un amplio margen para que la confianza del mercado repuntara, dijeron.

Otras acciones bancarias de Asia Pacífico también cayeron.

En Hong Kong, las acciones de Bank of China (Hong Kong) y Hang Seng Bank cayeron un 3,7% y un 1,3% respectivamente. La aseguradora panasiática AIA Group bajó un 4,7%.

En Tokio, Mitsubishi UFJ Financial Group, el banco más grande de Japón, perdió un 8,4%. Sumitomo Mitsui Financial Group y Mizuho Financial Group cayeron más del 7%.

En Seúl, KB Financial Group y Shinhan Financial Group cayeron un 3,6% y un 2,5% respectivamente.

En Shanghai, China Merchants Bank cayó un 1,2% y China Minsheng Banking Corp retrocedió un 0,3%.

En Sydney, Macquarie Group retrocedió un 3.1% y ANZ Group bajó un 1,5%.