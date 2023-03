Última hora de la crisis bancaria, los mercados y la compra de Credit Suisse por UBS

Crisis bancaria mundial: ya desapareció un problema, quedan muchos otros por resolver

Credit Suisse, afectado durante décadas por la mala gestión, escándalos y malas gestiones, finalmente sucumbió a la emergente crisis bancaria global. Su impresionante y rápida adquisición por parte de su rival UBS, orquestada por las autoridades suizas este domingo, eliminó una ficha de dominó gigante y tambaleante de la mesa. Horas más tarde, un grupo de bancos centrales de todo el mundo impulsó el movimiento de dólares estadounidenses a través del sistema financiero global para mantener el flujo de préstamos a hogares y empresas y apoyar a las principales economías del mundo.

La pregunta que los inversionistas y los clientes nerviosos quieren que se responda esta semana: ¿Qué sigue? ¿Están otros bancos a punto de caer o salvarse? ¿Se verán obligados los reguladores a intervenir con más planes de rescate?

Algunos bancos regionales han estado al borde la semana pasada, con clientes ansiosos sacando decenas de miles de millones de dólares en efectivo de los bancos más pequeños y colocándolos en instituciones más grandes que están mejor capitalizadas.

Para pagar a los clientes sus retiros, los bancos regionales se han apresurado a acceder a suficiente efectivo. First Republic recibió un préstamo de US$ 70.000 millones de JPMorgan Chase hace una semana y otro salvavidas de US$ 30.000 millones el jueves pasado. Eso todavía parece ser insuficiente, pues las acciones del First Republic Bank cayeron otro 33% el viernes pasado.

Muchos otros bancos, cuyas identidades probablemente permanecerán desconocidas durante bastante tiempo, solicitaron préstamos de emergencia a la Reserva Federal durante la semana pasada. Los bancos pidieron prestado un récord de US$ 153.000 millones de la ventana de descuento de la Fed la semana pasada, una opción de último recurso para que los bancos obtengan acceso rápido al efectivo.

Las buenas noticias: Esos préstamos no indican nada intrínsecamente malo en el sistema bancario mundial. Ninguno de los bancos que tomaron prestado de la ventana de descuento de la Reserva Federal tomó prestado en condiciones de crédito secundarias: préstamos de emergencia a un día que ayudan a los bancos con problemas profundos a mantener las luces encendidas. Esos préstamos vienen con severas restricciones y más supervisión por parte de la Reserva Federal.

El hecho de que los préstamos que entregó la Fed fueran crédito primario "indica que los supervisores bancarios de EE.UU. consideran que los bancos que necesitaban apoyo de emergencia son 'sanos' y no corren un riesgo elevado de quiebra inminente", señaló Jill Cetina, analista de Moody's, en una nota a inversores viernes.

Las malas noticias: Puede que los bancos estén sanos en general, pero todo ese endeudamiento muestra cuánta presión está soportando el sistema financiero en este momento.

La tensión significa que los bancos pueden mostrarse reacios a prestar dinero, lo que agrega más escrutinio a la solvencia de los prestatarios. Eso significa menos hipotecas y menos flujo de dinero a las empresas, lo que podría desacelerar la economía global.

Es por eso que los bancos centrales intervinieron este domingo. Su acción coordinada, como la que el mundo no ha visto desde la crisis de la deuda europea hace una década, representa el primer indicio de que la crisis bancaria podría tener efectos duraderos y dañinos para la economía mundial.

-- Matt Egan y Phil Mattingly de CNN contribuyeron a este informe.