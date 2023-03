Acusación a Donald Trump, en vivo: noticias, reacciones y última hora

El presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, atacó al fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, y dijo que "utilizó nuestro sagrado sistema de justicia como arma contra el presidente Donald Trump".

“Alvin Bragg perjudicó irreparablemente a nuestro país en un intento de interferir en nuestra elección presidencial”, dijo en el tuit.

El líder prometió que la Cámara de Representantes pedirá cuentas a Bragg y "su abuso de poder sin precedentes", agregó el tuit.

Lea el tuit de McCarthy en inglés:

Alvin Bragg has irreparably damaged our country in an attempt to interfere in our Presidential election.

As he routinely frees violent criminals to terrorize the public, he weaponized our sacred system of justice against President Donald Trump.

The American people will not…

— Kevin McCarthy (@SpeakerMcCarthy) March 30, 2023