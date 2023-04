Lo que sabemos del presunto atacante en el banco de Louisville 3:50

(CNN) --Al menos cinco personas perdieron la vida y ocho más resultaron heridas en un tiroteo este lunes en un banco de Louisville, Kentucky, dijo la Policía.

Las víctimas, de edades entre los 40 y los 64 años, fueron identificadas como Joshua Barrick, Juliana Farmer, Tommy Elliott, James Tutt y Deana Eckert, según las autoridades.

Un empleado del banco, identificado por la Policía como Connor Sturgeon de 25 años, abrió fuego en su lugar de trabajo y transmitió en vivo el ataque en Instagram, de acuerdo a los investigadores. El video fue retirado posteriormente. El atacante fue abatido por la Policía, después de un intercambio de disparos.

Dos personas se abrazan en el exterior del edificio donde el lunes se produjo un tiroteo masivo en Louisville. Crédito: Michael Clevenger/Courier Journal/AP

Cronología del tiroteo

El tiroteo masivo comenzó en el Old National Bank de East Main Street justo después de las 8:30 a.m., dijo la policía, unos 30 minutos antes de que el lugar abriera al público. Ocurrió durante una reunión matutina de empleados, a la que algunos asistieron de manera presencial y otros virtualmente, dijo a CNN Rebecca Buchheit-Sims, gerente del banco. Ella fue testigo desde su computadora cómo a sus compañeros de trabajo les disparaban.

Un hombre que habló con la cadena local WLKY dijo que recibió una llamada "traumática" de su esposa a las 8:30 a.m. donde le informó que había un atacante activo y que estaba encerrada en una bóveda en Old National Bank.

El hombre, Caleb Goodlett, llamó al 911, pero los agentes ya estaban al tanto. El hombre dijo que su esposa “está bien”.

Los agentes llegaron al banco a los tres minutos de que les avisaran y descubrieron que el atacante seguía disparando, dijo el subjefe de la policía metropolitana de Louisville, Paul Humphrey. Los agentes intercambiaron disparos con el hombre armado y lo abatieron, dijo Gwinn-Villaroel.

Buchheit-Sims dijo que el tiroteo se desarrolló muy rápidamente.

"Poco después de comenzar la reunión, el atacante comenzó a disparar en la sala de conferencias", dijo Buchheit-Sims. "Fui testigo de cómo asesinaban a gente. No sé de qué otra forma decirlo".

Dijo que Sturgeon, con quien no trabajaba estrechamente, tenía una "personalidad monótona. Su temperamento es bastante tranquilo. Nunca lo he visto enfadarse o alterarse por nada en público. Era bastante relajado".

También añadió que no sabía nada de que Sturgeon tuviera alguna queja o hubiera proferido amenazas con anterioridad. Lo recordó como alguien "extremadamente inteligente".

El alcalde Craig Greenberg agradeció a los socorristas “valientes y heroicos” por sus acciones. “Sin duda sus acciones salvaron vidas”, dijo.

En las horas posteriores al tiroteo, una gran presencia policial bloqueó gran parte de la calle del centro. Había vidrios rotos esparcidos en la entrada del Old National Bank, según muestra un video de WDRB, afiliada de CNN.

"Era uno de mis mejores amigos"

El gobernador Beshear dijo en una conferencia de prensa que una de las víctimas en el tiroteo, Tommy Elliot, era "uno de mis mejores amigos". Elliott era vicepresidente sénior del banco, según su perfil de LinkedIn.

"Tommy Elliott me ayudó a construir mi carrera de derecho, me ayudó a convertirme en gobernador, me dio consejos para ser un buen padre", dijo Beshear. "Es una de las personas con las que más hablaba en el mundo y muy pocas veces hablábamos de mi trabajo. Era un amigo increíble".

Un agente novato recibió un disparo en la cabeza, según la policía

Nickolas Wilt, un oficial novato de 26 años, corrió hacia el tiroteo y recibió un disparo en la cabeza, dijo el jefe de la policía. Se encuentra en estado crítico.

Wilt se había graduado en la academia de policía el 31 de marzo, apenas 10 días antes del tiroteo.

El atacante fue notificado de su próximo despido, según una fuente

El atacante abatido fue identificado como Connor Sturgeon, empleado del Old National Bank, según la jefa interina de la policía metropolitana de Louisville, Jacquelyn Gwinn-Villaroel.

Sturgeon había trabajado en el banco durante más de un año, pero se le había notificado que iba a ser despedido, según una fuente policial familiarizada con la investigación.

Sturgeon escribió una nota a sus padres y a un amigo indicando que iba a abrir fuego en el banco, dijo la fuente. No está claro si esa nota estaba en papel o si fue enviada por correo electrónico, o si fue vista antes o después del incidente, según la fuente.

El tiroteo fue transmitido en vivo en Instagram y ya fue retirado de la plataforma, si bien no de manera inmediata. La policía está en posesión del video, según la fuente.

Sturgeon escribió en su perfil de LinkedIn que hizo prácticas en el banco durante tres veranos consecutivos entre 2018 y 2020 antes de incorporarse a tiempo completo en junio de 2021.

Se graduó en la Universidad de Alabama en diciembre de 2020 con una licenciatura y un máster en finanzas, según un portavoz de la universidad.

Un excompañero de la escuela preparatoria que lo conocía bien a él y a su familia dijo que nunca vio ningún "tipo de bandera roja o señal de que esto podría suceder jamás".

"Era un chico realmente bueno que venía de una familia realmente buena", dijo el compañero de clase, que pidió no ser identificado y no ha hablado con Sturgeon en los últimos años. "Ni siquiera puedo decir lo mucho que esto no tiene sentido. No me lo puedo creer".

En un ensayo universitario de 2018 publicado en el sitio web CourseHero, un usuario identificado como un estudiante de la Universidad de Alabama llamado Connor Sturgeon escribió que había tenido problemas para encajar en la escuela.

"Mi autoestima ha sido durante mucho tiempo un problema para mí", decía el ensayo. "Como estudiante con desarrollo físico tardío en la secundaria y bachillerato, luché hasta cierto punto por encajar, y esto me ha dado una imagen de mí mismo un tanto negativa que persiste hoy en día. Hacer amigos nunca ha sido especialmente fácil, así que tengo más experiencia que la mayoría en trabajar solo".

El autor escribió que en la universidad había "empezado a madurar socialmente y estoy empezando a ver mejoras en este aspecto", y que esperaba "ser más consciente de mí mismo y empezar a ser 'mejor' persona".

El Old National Bank tiene dos sedes, una en Evansville, Indiana y otra en Chicago, y cuenta con más de 250 centros bancarios en todo el Medio Oeste. El equipo ejecutivo del banco se dirige a Louisville, dijo la compañía en Facebook.

"La seguridad de los empleados de Old National Bank y de todas las personas a las que atendemos en nuestros centros bancarios es primordial", dijo el CEO de Old National, Jim Ryan. "Mientras esperamos más detalles, estamos desplegando apoyo de asistencia a los empleados y manteniendo a todos los afectados por esta tragedia en nuestros pensamientos y oraciones".

Oleada de violencia con armas de fuego

El presidente Joe Biden condenó el último tiroteo masivo y pidió a los republicanos en el Congreso que tomen medidas sobre las leyes de armas.

"Jill y yo rezamos por las vidas perdidas y afectadas por el tiroteo de hoy. Demasiados estadounidenses están pagando con sus vidas el precio de la inacción. ¿Cuándo actuarán los republicanos en el Congreso para proteger a nuestras comunidades?". dijo Biden en un tuit.

El tiroteo no es más que el último ejemplo de la oleada de violencia masiva con armas de fuego, un fenómeno exclusivamente estadounidense. Este año se han producido al menos 145 tiroteos masivos en Estados Unidos, según datos del Gun Violence Archive, que, al igual que CNN, define un tiroteo masivo como aquel en el que resultan heridas de bala al menos cuatro personas, excluido el atacante.

El arma utilizada en el tiroteo fue un rifle del tipo AR-15, según informó a CNN una fuente de las fuerzas de seguridad federales. El AR-15, un rifle semiautomático, es el rifle deportivo más popular en Estados Unidos, y alrededor de 24,6 millones de personas poseen un AR-15 o un rifle de estilo similar, según la Encuesta Nacional sobre Armas de Fuego de 2021.

El AR-15 y sus derivados han sido el arma elegida en muchos de los tiroteos masivos más atroces de los últimos tiempos, como el de la escuela Sandy Hook de Connecticut, el de un cine en Aurora, Colorado, el de una fiesta en San Bernardino, California y el de un supermercado de Buffalo, Nueva York. En Nashville, hace apenas dos semanas, un atacante utilizó un arma de estilo AR-15 y otras dos pistolas en un tiroteo masivo en una escuela primaria cristiana privada, matando a tres adultos y tres niños de 9 años.

El área metropolitana de Louisville, ubicada a lo largo de la frontera de Kentucky con Indiana, tiene una población de aproximadamente 630.000 personas, según el censo de 2020.