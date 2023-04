Así fue cómo Playboy cortó lazos con Hugh Hefner para crear una marca pos-#MeToo

Exconejitas revelan detalles oscuros de la vida en la mansión Playboy 1:23

(CNN) -- Hugh Hefner lanzó la revista Playboy hace 70 años este año. El primer número incluía una fotografía desnuda de Marilyn Monroe, que había comprado y publicado sin su conocimiento o consentimiento.

Hefner pasó a construir la marca Playboy a partir de las innumerables mujeres que aparecen en sus páginas, cuya belleza y desempeño de la sexualidad femenina realzada han entretenido a sus lectores durante generaciones.

Acercándose a su aniversario número 70 en diciembre de 2023, Playboy ahora ha cambiado radicalmente. Dado que la revista ya no se publica, la Mansión Playboy se vendió a un desarrollador y el último Club Playboy restante de Londres cerró en 2021, ¿cuál es el futuro de Playboy? La marca está cambiando para mantenerse al día con el mundo pos-#MeToo.

Hefner falleció un mes antes de que surgieran acusaciones contra el productor de cine Harvey Weinstein en 2017, lo que dio impulso al movimiento #MeToo (en el que sobrevivientes de agresiones y acoso sexuales hablaron en contra de sus abusadores).

En los últimos años, muchos han reevaluado el legado de Hefner y sus relaciones con las mujeres. La docuserie de 2022 "The Secrets of Playboy" (que se emitió en Channel 4 en el Reino Unido) detalló las acusaciones de conducta sexual inapropiada contra Hefner por parte de varias de sus exnovias, incluida la modelo Sondra Theodore y la personalidad de televisión Holly Madison.

La relación de Hefner y Playboy con las mujeres ha sido complicada. Playboy fue uno de los primeros defensores del derecho al aborto, ayudó a financiar el primer kit antiviolación y, en ocasiones, fue uno de los primeros defensores de la inclusión (por ejemplo, con la modelo transgénero Caroline "Tula" Cossey, en su edición de junio de 1981). Pero la mayoría de las mujeres que aparecen en Playboy se ajustan a un estándar de belleza estrecho: delgadas, blancas, sanas y rubias.

Mientras tanto, la relación personal de Hefner con sus novias mucho más jóvenes seguía patrones de control y abuso emocional. La exnovia Holly Madison describió a Hefner como si la tratara "como una mascota glorificada" en sus memorias de 2015, "Down the Rabbit Hole".

El fallecimiento de Hefner significó que evadió el ajuste de cuentas con el movimiento #MeToo. Playboy, sin embargo, respondió, publicando un comunicado en el que afirmó el apoyo a las mujeres que aparecen en "Los secretos de Playboy" y calificó las acciones de Hefner de "aborrecibles".

El comunicado declaraba que la marca ya no estaba afiliada a la familia Hefner y que se centraría en los aspectos del legado de la empresa que se alinean con los valores de positividad sexual y libertad de expresión.

Hoy, Playboy es una empresa muy diferente de la que lanzó Hefner hace casi 70 años. Aproximadamente el 80% del personal de Playboy se identifica como mujer, según la compañía, y su lema ha cambiado de "Entretenimiento para hombres" a "Placer para todos". Las acciones de la empresa cotizan en bolsa y el 40% de su directorio y gerencia son mujeres.

La empresa también se ha movido hacia más contenido dirigido por creadores a través de su aplicación, Playboy Centerfold. Similar al servicio de contenido de suscripción OnlyFans, Playboy Centerfold permite a los suscriptores ver contenido e interactuar con sus creadoras, a las que llama "conejitas".

En la aplicación, las creadoras, o conejitas, pueden retratar sus propios cuerpos como lo deseen, poniendo el poder de nuevo en sus manos. Quizás el futuro de Playboy ya no esté al servicio de la mirada masculina, sino de la misma audiencia que Hefner desestimó en su primera carta del editor:

"Si eres un hombre entre 18 y 80 años, Playboy está hecha para ti... Si eres la hermana, esposa o suegra de alguien y nos recogiste por error, por favor pásanos al hombre de tu vida y regresa con tu Ladies Home Companion".

Las conejitas de al lado

Las estrellas de la serie de telerrealidad de Playboy de mediados de la década de 2000, Holly Madison y Bridget Marquardt, también disfrutan de un resurgimiento entre los fans.

"The Girls Next Door" se lanzó en 2004. El programa se centró en la vida de las tres novias de Hefner, Madison, Marquardt y Kendra Wilkinson. Se convirtió en el programa de mejor desempeño de E! y cultivó una nueva audiencia femenina para Playboy.

"The Girls Next Door" fue una historia de empoderamiento complicado a pesar de la interferencia patriarcal. Sus tres protagonistas femeninas pasaron de ser conocidas únicamente como algunas de las muchas novias rubias de Hefner, a celebridades por derecho propio.

Al final, cada una de ellas rompió con Hefner, dejó la mansión y continuó con sus exitosas carreras.

La representación del programa de Madison, Marquardt y Wilkinson como personas empoderadas, amantes de la diversión y complejas, que encontraron alegría y acción al expresar su sexualidad fue quizás lo que atrajo a tantas fanáticas al programa. Sin embargo, en medio de la lucha de las chicas por su voluntad, Hefner tomó represalias.

La serie muestra que él mantuvo la última palabra en cada fotografía de Playboy de las chicas, además de imponer estrictos toques de queda y asignaciones de gastos.

En las memorias de Madison y Wilkinson, "Down the Rabbit Hole" y "Sliding into Home", afirman que la producción los socava constantemente. Se negaron a pagarles por la primera temporada, no les dieron crédito hasta la cuarta temporada y emitieron sus cuerpos desnudos sin censura en transmisiones extranjeras y lanzamientos de DVD sin consentimiento.

El interés de los fanáticos en "The Girls Next Door" sigue siendo fuerte. En agosto de 2022, Madison y Marquardt lanzaron su podcast "Girls Next Level", donde entrevistan a anteriores modelos de la revista e interactúan con los fans. También recapitulan episodios desde sus propios puntos de vista, revelando sus experiencias de trabajo en el programa.

El éxito del podcast, que alcanzó los 10 millones de descargas en febrero de 2023, 14 años después del último episodio de "The Girls Next Door", habla del legado cultural de la marca Playboy. También muestra que a pesar de la nota del editor original de Hefner, Playboy resuena con algunas mujeres.

Playboy se encuentra ahora en una era posterior a Hefner, en la que las imágenes de mujeres que se encuentran en números antiguos de Playboy pueden servir como inspiración para que otros disfruten de su propia sexualidad. Cualquiera que sea el futuro de la compañía, el concepto de Playboy se ha convertido en propiedad pública, ya sea en la apariencia de los disfraces de conejita de Playboy cada Halloween, la popularidad de los atrevidos tatuajes con el logotipo de Playboy o la ropa interior y la ropa de marca.

En una era posterior a #MeToo, las mujeres de Playboy están hablando y tomando el control. Con las puertas de la mansión cerradas, las conejitas finalmente reclaman la marca como propia.