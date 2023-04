Foo Fighters anuncia su primer álbum desde la muerte de su baterista Taylor Hawkins

Miley Cyrus rinde emotivo homenaje a su amigo Taylor Hawkins 1:26

(CNN) -- Foo Fighters está aprendiendo a volar sin su baterista Taylor Hawkins.

Poco más de un año después de que Hawkins muriera en Colombia cuando estaba de gira con la banda, Foo Fighters anunció este miércoles que lanzará un nuevo álbum titulado "But Here We Are". El primer sencillo, "Rescued", estuvo disponible junto con al anuncio.

En un comunicado de prensa, la banda señaló que el álbum llega “después de un año de pérdidas abrumadoras, introspección personal y recuerdos agridulces”.

“Una respuesta brutalmente honesta y emocionalmente cruda a todo lo que Foo Fighters enfrentó durante el último año, ‘But Here We Are’ es un testimonio de los poderes curativos de la música, la amistad y la familia”, indicó su declaración.

El rock llora a Taylor Hawkins de Foo Fighters 1:28

Hawkins, un miembro querido de los Foo Fighters durante más de dos décadas, murió en marzo de 2022 a la edad de 50 años. En ese momento, la banda tuiteó que "su espíritu musical y su risa contagiosa vivirán con todos nosotros por siempre."

publicidad

Seis meses después de la muerte de Hawkins, Foo Fighters le rindió homenaje en dos conciertos conmemorativos que organizaron en Londres y Los Ángeles. Paul McCartney, Liam Gallagher y Brian May estuvieron entre algunos de los grandes artistas que se presentaron en el estadio Wembley de Londres.

En enero, Foo Fighters compartió en Instagram que sus integrantes planean continuar como banda y dijeron: "Sin Taylor, nunca nos hubiéramos convertido en la banda que éramos, y sin Taylor, sabemos que vamos a ser un banda diferente en el futuro”.

“Y sabemos que cuando los volvamos a ver —y lo haremos pronto— él estará allí en espíritu con todos nosotros todas las noches”.

Con la noticia de este miércoles parece que cumplieron su promesa.

El anuncio describió el álbum, el undécimo de la banda, como “el sonido de hermanos que encuentran refugio en la música que los unió inicialmente hace 28 años, un proceso que fue tan terapéutico como una continuación de la vida”, con un regreso a los sonidos del álbum debut homónimo de Foo Fighters de 1995.

“But Here We Are” incluirá 10 canciones y se lanzará el 2 de junio.

Hafsa Khalil, de CNN, contribuyó a este reporte