Prorrogan de nuevo el confinamiento solitario de Navalny

Se deteriora la salud de Alexey Navalny en prisión 2:03

(CNN) -- Kira Yarmysh, una portavoz de Alexey Navalny, dijo en Twitter que al disidente ruso se le mantendrá en régimen de aislamiento durante otros 15 días: "Es la decimocuarta vez [que vuelve al régimen de confinamiento solitario]", dijo Yarmysh.

"Ahora pasará allí un total de 158 días. Normalmente, tras cumplir una condena en el SHIZO [celda de aislamiento], un preso queda en libertad al menos una noche, pero no fue el caso de Alexey. Se le ha impuesto una nueva condena sin que se le haya liberado en absoluto de la celda de castigo", dijo la portavoz.

Navalny afirmó en citas publicadas en su cuenta oficial de Twitter: "Ayer, después de que pasaran otros 15 días [en la celda de aislamiento], me volvieron a meter inmediatamente en la misma celda SHIZO nº 11... Normalmente, después de 15 días en el SHIZO, el preso debe pasar al menos un día en una celda normal antes de pasar otros 15 días en el SHIZO. Así que he roto el sistema, aunque no de la forma que esperaba".

Comienza la audiencia de Navalny

En el tribunal del distrito de Basmanny, en Moscú, comenzó este miércoles la audiencia del caso contra Alexei Navalny, según un mensaje publicado en la cuenta oficial de Telegram de su equipo.

La audiencia es para considerar una petición hecha al tribunal por el Comité de Investigación de la Federación de Rusia, pidiéndole que "permita hasta el 5 de mayo a A.A. Navalny y sus abogados en los términos de familiarización con los materiales de un caso penal, en el que él es el acusado", según el servicio de prensa del tribunal, citado por la agencia de noticias estatal rusa TASS.

publicidad

TASS dijo que el tribunal no especificó a qué caso penal se refería la petición, pero la portavoz de Navalny, Kira Yarmysh, tuiteó el lunes que la audiencia se refería a un caso de extremismo contra él.

Según el equipo de Navalny: "El investigador exige limitar el tiempo de familiarización con [los documentos relativos a] una gigantesca causa penal, según la cual Alexey se enfrenta a hasta 30 años de prisión. El IK-2 [número de la colonia penal rusa en la que está recluido Navalny] ya no deja trabajar con documentos: los traen para que los firmen nada más recibirlos e inmediatamente se los llevan", afirmaron.

La hija de Navalny, Daria Navalnaya, dijo este martes a Jim Sciutto de CNN que "el caso tiene 150 volúmenes" y en "cada volumen hay 250 páginas a doble espacio".

Navalny compareció en la vista a través de un enlace de video, según se puede ver en un vídeo difundido por la agencia de noticias AFP.

La audiencia estuvo cerrada a la prensa, según un tuit de su portavoz Kira Yarmysh.