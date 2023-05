Zapatillas de Michael Jordan se venden por una cifra récord 0:39

(CNN) -- Entre 1990 y 1998, los Chicago Bulls ganaron seis campeonatos de la NBA, posiblemente la mejor racha de la historia del deporte norteamericano. De hecho, los dos únicos años en los que los Bulls no ganaron el título fue cuando Michael Jordan probó su suerte en el béisbol.

La racha fue encabezada por Jordan, posiblemente el mejor jugador de baloncesto de todos los tiempos, pero ese nivel de éxito no habría sido posible sin un número 2 complementario, el Robin de su Batman, que en este caso fue Scottie Pippen.

Los papeles clave desempeñados por "His Airness" y Pippen en el éxito de Chicago ocuparon un lugar destacado en "The Last Dance" de Netflix, la aclamada serie documental que detalla la etapa de Jordan en la franquicia, en particular, su último año con el equipo en la temporada 1997/98.

Sin embargo, Pippen describió a Jordan como un "jugador horrible" hablando en el podcast "Gimme the Hot Sauce" de su excompañero de los Bulls, Stacey King el viernes.

"Vi jugar a Michael Jordan antes de llegar a los Bulls. Ustedes lo vieron jugar... Era horrible jugar con él. Era todo uno contra uno, tirando malos tiros. De repente, nos convertimos en un equipo y empezamos a ganar. Todos olvidaron quién era. Era un jugador que realmente no estaba en la cima de su categoría. Era anotador".

Jordan jugó tres temporadas con los Bulls antes de que Pippen fuera fichado por Chicago. En la temporada 1986/87, Jordan promedió 37,1 puntos, 5,2 rebotes, 4,6 asistencias, 2,9 robos y 1,5 tapones por partido.

Pippen pareció redoblar sus comentarios y su propio impacto en la liga un día después de su aparición en el podcast en una publicación de Instagram con una foto suya durante sus días de juventud acompañada del pie de foto: "De humildes comienzos a 6 campeonatos, 2 medallas de oro, Salón de la Fama y liderar la franquicia de los Bulls con más victorias en playoffs. Brindo por los héroes anónimos... ¡Salud!".

En la entrevista con el podcast de King, Pippen también se deshizo en elogios hacia la estrella de los Lakers, LeBron James, el jugador sobre el que muchos debaten que es el igual de Jordan, si no su superior.

"LeBron será el mejor estadístico que haya jugado al baloncesto en la vida", dijo Pippen. "Y no hay comparación con él. Ninguna. Entonces, ¿eso lo convierte en el mejor jugador de la historia?".

Pippen, miembro del Salón de la Fama, tampoco ha tenido miedo de expresar sus sentimientos hacia Jordan en el pasado.

Poco después del estreno de "The Last Dance", Pippen dijo que él "no era más que un accesorio" en la docuserie de 10 capítulos.

"Glorificaron a Michael Jordan sin elogiarnos lo suficiente a mí y a mis orgullosos compañeros de equipo", escribió Pippen en sus memorias, "Unguarded". "Michael se merecía gran parte de la culpa. Los productores le habían concedido el control editorial del producto final. El documental no podría haberse publicado de otra forma. Él era el protagonista y el director".

Y añadió: "Incluso en el segundo episodio, que se centró durante un tiempo en mi difícil educación y mi improbable camino hacia la NBA, la narración volvió a MJ y su determinación para ganar. Yo no era más que un accesorio. Su 'mejor compañero de equipo de todos los tiempos', me llamaba. No podría haber sido más condescendiente si lo hubiera intentado".

"Cada episodio era igual: Michael en un pedestal, sus compañeros de equipo secundarios, más pequeños, el mensaje no difería de cuando se refería a nosotros entonces como su 'elenco secundario'. De una temporada a otra, recibíamos poco o ningún crédito siempre que ganábamos, pero la mayor parte de las críticas cuando perdíamos".

"Michael podía encestar 6 de 24 en tiros de campo, cometer cinco pérdidas de balón, y seguía siendo, en la mente de la prensa y el público, el Jordan que no comete errores... Ahora, aquí estaba yo, a mediados de mis 50, 17 años después de mi último partido, viendo cómo nos degradaban una vez más. Vivirlo la primera vez ya fue bastante insultante".

Jordan no había comentado antes sobre el enojo de Pippen hacia él, pero según el periodista deportivo Jackie MacMullan en el podcast "Hoop Collective" tras una charla que ambos mantuvieron para su podcast, Jordan pareció sorprendido por las declaraciones recientes.

"No creo que estuviera especialmente emocionado con las repercusiones de 'The Last Dance' y algunas de las cosas que le tocaron", dijo MacMullan. "Creo que algunas de ellas lo desconcertaron un poco, la verdad".

CNN se puso en contacto con los Charlotte Hornets, el equipo del que Jordan es propietario, para ofrecerle el derecho de réplica.

Los comentarios recientes de Pippen suponen un cambio respecto a las declaraciones que hizo en el pasado sobre las comparaciones entre Jordan y James.

"Michael Jordan ha sido el más grande que se ha puesto unas zapatillas y ha jugado en nuestro deporte. No hay duda de ello", dijo Pippen en 2018 en ESPN.

"Siempre me piden que lo compare con LeBron. Intento sacar lo mejor de ello. Pero realmente la comparación no debería hacerse nunca. Ambos juegan en dos posiciones diferentes. Tal y como juega LeBron James, a Michael Jordan nunca se le pidió que jugara así porque yo tomé ese lugar. Yo era el base. Era el facilitador. Michael Jordan era un anotador. Era un defensor. Jugaba tan completo como LeBron James cuando lo necesitaba. Pero se le pedía que anotara y en eso era genial".

"Y no hay ningún partido en el que yo preferiría a LeBron James antes que a Michael Jordan. No si estoy intentando ganar. No voy a renunciar a mi compañero de equipo con el que gané seis campeonatos e irme a pescar a un estanque pensando que voy a pescar un pez más grande y mejor".