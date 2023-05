Última hora y noticias en vivo de la guerra de Rusia en Ucrania

Tara Reade llega a Rusia y concede una entrevista de horas en los medios estatales

Tara Reade, una antigua empleada que acusó a Joe Biden de agresión sexual, llegó a Rusia y habló con los medios estatales rusos en una conferencia de prensa que duró varias horas.

Reade acaparó titulares durante la carrera presidencial de 2020, cuando acusó al entonces candidato Biden de acosarla y agredirla sexualmente cuando trabajaba en su oficina del Senado en 1993.

Biden negó rotundamente las acusaciones de Reade, y ningún exmiembro del personal de Biden ha declarado haber sido testigo o haber oído hablar de algún tipo de conducta sexual inapropiada en su oficina del Senado.

En una entrevista con MSNBC en 2020, Biden dijo que estaba "diciendo inequívocamente, que nunca, nunca sucedió. No ocurrió. Nunca sucedió".

Reade se enfrentó más tarde a preguntas de credibilidad propias, incluyendo sobre su educación y otras credenciales.

Tras años alejada de los titulares, Reade apareció este martes en Moscú, donde se sentó junto a la espía convicta del Kremlin Maria Butina y respondió a las preguntas de los medios de comunicación estatales rusos.

Butina fue condenada a 18 meses en una prisión estadounidense en 2019 por conspirar para actuar como agente extranjero no registrado, y ahora forma parte del Parlamento ruso en el partido del presidente Vladimir Putin.

"Cuando bajé del avión en Moscú, por primera vez en mucho tiempo me sentí segura, y me sentí escuchada, y me sentí respetada. Eso no ha ocurrido en mi propio país", dijo Reade.

Reade afirmó que decidió viajar a Rusia tras las amenazas de muerte que recibió este año después de que reiterara sus acusaciones sobre Biden y anunciara en Twitter que estaba dispuesta a "testificar bajo juramento en el Congreso si se lo piden".

CNN no puede verificar las afirmaciones de Reade de haber recibido amenazas de muerte.

Reade dijo que "esta ilusión de Rusia como enemigo es propagada por unas pocas élites de Washington que están decididas a causar problemas".

Durante la conferencia, Butina prometió discutir la posibilidad de conceder la ciudadanía rusa a Reade y pedir a Putin "que acelere su solicitud de ciudadanía".