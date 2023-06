El tráiler de 'Priscilla' repasa la historia de amor de la icónica pareja de Elvis

Cailee Spaeny en 'Priscilla'. (Crédito: A24)

(CNN) -- La famosa directora Sofia Coppola presenta una nueva visión cinematográfica de la relación entre Elvis y Priscilla Presley en "Priscilla", un año después de la película biográfica de Baz Luhrmann, "Elvis".

"Priscilla" está protagonizada por el actor de "Euphoria" Jacob Elordi como Elvis y Cailee Spaeny como Priscilla. La película está basada en las memorias de 1986 "Elvis and Me: The True Story of the Love Between Priscilla Presley and the King of Rock N' Roll", que Priscilla Presley escribió junto con la escritora Sandra Harmon.

El primer tráiler de la película, publicado este miércoles, ofrece una mirada al origen de la pareja.

El tráiler muestra cortes rápidos del enamoramiento de Elvis y Priscilla, junto con lo que parece ser su primera cita y visitas a la mansión Graceland de Elvis en Memphis.

"Priscilla" es la más reciente versión de una historia de Elvis contada en la pantalla, después de la película de Luhrmann "Elvis", nominada al Oscar en 2022 y protagonizada por Austin Butler.

publicidad

La actriz Olivia DeJonge interpretó a Priscilla. La verdadera Priscilla Presley elogió la película de Luhrmann en sus redes sociales y la apoyó en persona en numerosos estrenos y entregas de premios.

Sin embargo, Presley también ha hablado amablemente de la nueva película, diciendo a Variety el año pasado que piensa que Elordi es "un gran actor."

"Me encanta Sofia (Coppola)", añadió, y continuó diciendo: "Me encanta su trabajo cinematográfico, y creo que estará bien... ¡Espero!".

"Priscilla" tiene previsto su estreno en octubre.