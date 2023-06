La lucha entre Trump y DeSantis por la candidatura presidencial 3:34

(CNN) -- No es tanto un contraste, sino una amplificación de las políticas fronterizas de Trump con lo que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, espera ganar la candidatura presidencial republicana.



En su primer gran discurso político como precandidato presidencial, DeSantis estuvo esta semana cerca de la frontera de Texas con México y prometió superar al expresidente Donald Trump en uno de sus temas emblemáticos: la inmigración.

Trump, que se lanzó por tercera vez consecutiva a las elecciones presidenciales, se ha centrado en la inmigración, con promesas de terminar un muro fronterizo, poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento e imponer la pena de muerte contra los narcotraficantes.

¿Cuál es la diferencia?

La esencia de lo que propone DeSantis es muy similar a la de Trump, pero con el detalle añadido de que el gobernador asegura que él realmente lo puede cumplir.

Los dos aspirantes prometen tomar medidas estrictas en la frontera, construir un muro y evitar que los inmigrantes indocumentados entren a la sociedad.

Steve Contorno y Kit Maher de CNN escribieron esto desde Eagle Pass, Texas, después de que DeSantis presentara su plan:

El eslogan de su plataforma, "sin excusas", invoca la principal crítica de DeSantis a la presidencia de Trump como un periodo de promesas incumplidas. Durante el fin de semana, su campaña tuiteó un video de Trump prometiendo "la mayor operación de deportación nacional en la historia de Estados Unidos", con el comentario: "Trump se lanzó con esta misma promesa en 2016, pero acabó deportando a menos indocumentados que Barack Obama".

Por su parte, Trump también señaló las similitudes entre sus promesas y lo que DeSantis quiere hacer. Además se burló de DeSantis por ello.

"Vi a DeSantis ayer, habló y dijo exactamente lo que yo estaba haciendo", con sus políticas fronterizas y de inmigración, señaló Trump después de que los dos tuvieran eventos en Nueva Hampshire el martes.

Otra distinción

Algo más que distingue los dos planes es que DeSantis dice que sería "más agresivo" frente "a cualquier cosa que (Trump) haya hecho para el empoderamiento de los funcionarios locales a la hora de hacer cumplir la ley de inmigración".

En Eagle Pass, por ejemplo, DeSantis dijo que quiere que los funcionarios estatales de Texas y otros estados fronterizos comiencen a deportar unilateralmente a las personas indocumentadas, algo que actualmente no permite la ley estadounidense.

Contorno y Maher destacan que la Corte Suprema de EE.UU., en una decisión de 8-1 la semana pasada, dijo que Texas y Louisiana no tenían la capacidad para demandar al Gobierno de Biden sobre cómo prioriza la deportación de los no ciudadanos, afirmando decisiones anteriores que dejaron claro que la aplicación de las leyes de inmigración es principalmente un asunto federal, no estatal.

No es fácil deshacer parte de la Enmienda 14

Cualquier problema que DeSantis pudiera encontrar al encargarles a los gobiernos estatales la deportación palidecería en comparación con la dificultad de su deseo y el de Trump de poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento: la garantía dentro de la Enmienda 14, aprobada a raíz de la Guerra Civil para proteger a los esclavos liberados, de que las personas nacidas en EE.UU. son automáticamente ciudadanos estadounidenses.

Trump lleva años insinuando el fin de la ciudadanía por derecho de nacimiento, pero actualmente no existe ningún esfuerzo significativo para cambiar la Constitución.

Trump ha prometido firmar un decreto. DeSantis ha dicho que se apoyaría en el Congreso y en el sistema judicial. En realidad, cambiar la Constitución sería casi imposible en el entorno político actual.

Pide fuerza letal en la frontera

DeSantis propuso el uso de la "fuerza letal" para los migrantes que intentan cruzar las barreras.

Ya en 2018, Trump intentó decir que las tropas estadounidenses desplegadas en la frontera podrían usar "fuerza letal" contra los grupos de migrantes que se acercaran.

Su secretario de Defensa en ese momento, James Mattis, aclaró más tarde que las tropas desplegadas en la frontera no llevarían armas de fuego.

Imágenes de invasión

En el sitio web de DeSantis, hay un video donde se compromete a "detener la invasión", y este lunes dijo que los estados deberían poder "declarar una invasión".

Trump ha utilizado repetidamente ese término en el pasado.

Tal vez sea un problema para Trump el hecho de que quiera reconocimiento por construir un muro fronterizo como presidente, pero no quiera admitir que apenas se construyeron 83 kilómetros de muro nuevo durante su mandato.

Trump discutió con Kaitlan Collins, de CNN, sobre la semántica del muro -- qué se construyó y qué se rehabilitó -- durante un foro el mes pasado.

DeSantis dijo que traerá un espíritu de "sí se puede" para reducir la burocracia y hacer las cosas en la frontera. "Solo tienes que poner tu mente en ello", dijo en Eagle Pass.

El tema principal para los votantes republicanos de las primarias

No es ningún misterio por qué los dos principales contendientes republicanos de esta campaña quieren centrarse en la inmigración: une a los votantes de las primarias republicanas.

El 70% de los votantes republicanos y de tendencia republicana consideran la inmigración ilegal un "problema muy grave", según una encuesta del Pew Research Center publicada este mes. Solo una cuarta parte de los votantes demócratas y de tendencia demócrata lo ven de la misma manera.

Solo la inflación y el déficit presupuestario federal fueron vistos como problemas muy graves por una porción mayor de votantes republicanos y de tendencia republicana.

La preocupación se extiende también al resto de la población. El porcentaje de personas que consideran la inmigración ilegal un "problema muy grave" ha aumentado del 38% el año pasado al 47% este año, según la encuesta de Pew. E incluso una mayoría de demócratas y votantes de tendencia demócrata afirman que el Gobierno está haciendo un mal trabajo con las personas que buscan asilo en la frontera entre Estados Unidos y México.

Mientras tanto, la ventaja de Trump en las primarias del Partido Republicano ha crecido, según una encuesta de la NBC publicada esta semana en comparación con su sondeo de abril. En este momento obtendría el respaldo del 51% de los votantes de las primarias del Partido Republicano, frente al 22% de DeSantis, lo que ayuda a explicar por qué el gobernador quiere apoderarse del tema de la frontera y quitárselo a Trump.