Pronóstico del tiempo y tormentas para el 4 de julio en EE.UU. ¿Por qué hay protestas en Francia? Vargas Llosa está hospitalizado con covid-19 en Madrid. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

1. Zelensky califica de "débil" la reacción de Putin a la rebelión de Wagner

La respuesta del presidente de Rusia, Vladimir Putin, a la rebelión armada del grupo mercenario Wagner fue “débil” y el mandatario ruso está perdiendo el control de su propio pueblo, dijo a CNN el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en una entrevista exclusiva.

2. ¿Por qué se celebra el 4 de julio en EE.UU.?

En todo Estados Unidos, el 4 de julio es un día de fiesta en que los colores rojo, azul y blanco adornan las ciudades, el cielo se ilumina con fuegos pirotécnicos, y las parrillas se encienden en los jardines, mientras en algunas ciudades los amantes de los perros calientes tienen su propio concurso. Esta es la historia y las tradiciones de esta festividad que celebra el Día de la Independencia.

Celebración del 4 de julio: 3 cócteles festivos ideales 1:31

3. María Corina Machado habla con CNN

La aspirante presidencial opositora María Corina Machado habló durante una entrevista con Conclusiones sobre lo que considera está en juego en Venezuela: “Que el mundo se prepare para la derrota de Maduro, porque eso es lo que viene, lo vamos a derrotar”. Machado está inhabilitada para ejercer cargos públicos en Venezuela, según un documento de la Contraloría General de la República, situación que la líder calificó de “un obstáculo pequeño al lado de todos los demás que tenemos por delante para lograr elecciones competitivas”.

Machado: La inhabilitación es un obstáculo pequeño 2:21

4. Israel lanza su mayor operación en la Ribera Occidental desde 2002

Las fuerzas de Israel lanzaron lo que, según una fuente militar, es su mayor operación militar en la ciudad ocupada de Yenín, en la Ribera Occidental del Jordán, en más de 20 años, cobrando la vida de al menos ocho personas e hiriendo a por lo menos 100, según funcionarios palestinos.

Israel ejecuta feroz ofensiva en la Ribera Occidental 2:42

5. ¿Por qué hay protestas en Francia?

Francia se ha visto sacudida por una ola de protestas después de que un policía le disparara a un joven de 17 años cerca de París el pasado martes, lo que causó la prohibición de manifestaciones en algunas ciudades, advertencias de viaje y reavivó un debate sobre el exceso de vigilancia en comunidades marginadas.

Mira cómo es viajar por Francia en medio de las protestas 2:43

A la hora del café

Vargas Llosa está hospitalizado con covid-19 en Madrid

El escritor peruano y premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, de 87 años, está hospitalizado en Madrid con covid-19 desde el pasado 1 de julio, informó este lunes su hijo Álvaro Vargas Llosa en un tuit.

Muere un nieto de Robert De Niro

Leandro De Niro Rodríguez, nieto del actor ganador del Oscar Robert De Niro, murió, según anunció su madre en redes sociales. El joven tenía 19 años.

La revelación sobre lo que llevó a la desaparición del temible tiburón megalodón

El megalodón, uno de los tiburones más temibles que jamás haya existido, no era el asesino a sangre fría que se supone que era, al menos no literalmente.

"Relojes cósmicos" revelan que el universo se movía en cámara lenta durante sus primeros días

Los científicos lograron dar un vistazo a los primeros días del universo, cuando tenía unos 1.000 millones de años, y descubrieron que las cosas se movían en cámara lenta, en comparación con la actualidad.

Euclid: la misión europea hacia lo desconocido 1:26

El entrenador del PSG irá a juicio por supuesto acoso y discriminación

El entrenador del Paris Saint-Germain (PSG), Christophe Galtier, enfrentará un juicio en Niza, Francia, por presunto acoso psicológico y discriminación racial, según el fiscal del caso Xavier Bonhomme.

La cifra del día

US$ 50 - US$ 60 millones

La superestrella del fútbol argentino Lionel Messi ganará entre US$ 50 y US$ 60 millones al año cuando fiche por el Inter Miami, según dijo Jorge Mas, copropietario del club, en una entrevista.

Las felicitaciones que recibió Messi en su cumpleaños 1:04

La cita del día

"No quiero que se me considere un aguafiestas, pero me preocupa tanto que se mate a sí mismo y a otros en el empeño por impulsar su ego"

Un exempleado de OceanGate Expeditions envió hace años un correo electrónico a otro exasociado de la empresa con preocupaciones sobre los posibles fallos de su submarino Titán y una ominosa advertencia sobre su CEO, según informes.

Lo que dejó el debut de Djokovic en Wimbledon 0:50

Y para terminar...

Mira a este alcalde en México besar a la "novia cocodrilo" en antiguo ritual

"Ella es la reina", así justifica este pueblo la boda entre su alcalde y un cocodrilo. Averigua de qué se trata.