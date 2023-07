¿Finalmente el Real Madrid fichará a Kylian Mbappé? 2:24

(CNN) -- Luis Enrique, el nuevo entrenador del Paris Saint-Germain, evadió múltiples preguntas sobre el futuro del delantero estrella del club, Kylian Mbappé, durante su presentación oficial este miércoles.

Luis Enrique, exentrenador del Barcelona y de la selección de España, firmó un contrato de dos años con el club francés. En ese contexto, los medios de comunicación le preguntaron varias veces sobre la posibilidad de que Mbappé deje el PSG este verano.

A pesar de declarar públicamente que quiere quedarse en París para la próxima temporada 2023/24, se dice que el jugador de 24 años no está contento en la capital francesa y, según múltiples reportes del mes pasado, Mbappé informó al PSG que no ampliará su contrato, lo cual deja al club ante una encrucijada: vender a su jugador estrella este verano o dejarlo ir gratis en 2024.

Pero el técnico español evitó decir algo concreto sobre el futuro del máximo goleador de la historia del club. A la pregunta de si puede garantizar la permanencia de Mbappé la próxima temporada, respondió: "Eso es secreto profesional y no te puedo adelantar nada, pero intentaremos tener la mejor plantilla posible".

"Cuando firmé sabía que todo estaba abierto en la plantilla. En el mercado pueden pasar cosas. Tiene contrato y no sabemos lo que pasa entre bastidores porque las cosas cambian constantemente. Tendremos una plantilla fuerte, estoy seguro".

El presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi, se mostró más tajante: "Nuestra posición es muy clara, muy clara. Si Kylian Mbappé quiere quedarse, queremos que se quede. Pero tiene que firmar un nuevo contrato".

"No podemos dejar que el mejor jugador del mundo se vaya gratis. Es imposible. Este es un club francés, y como él ha dicho, no está planeando irse gratis. Si alguien ha cambiado de opinión, no es culpa nuestra. No vamos a dejar que uno de los mejores jugadores del mundo se vaya gratis. Está muy claro".

El futuro de Mbappé es una de las grandes incógnitas que se ciernen sobre el inicio de Luis Enrique como técnico del PSG, tras su incorporación este miércoles.

"Cuento con todos los jugadores que tienen contrato, tanto los actuales como los que estamos intentando fichar. También cuento con esos jugadores", dijo el español.

"Quiénes son, eso es algo que forma parte del día a día y el mercado y el fútbol cambian constantemente, pero seguro que tendremos una gran plantilla, un gran equipo y los aficionados estarán orgullosos. Lo que hablo con [Al-Khelaifi] nos interesa al presidente y a mí, y al señor [asesor de fútbol del PSG, Luis] Campos".

Luis Enrique llega como un entrenador muy laureado, tras haber ganado una Liga de Campeones, dos Ligas y tres Copas del Rey durante su etapa como entrenador del Barcelona.

El técnico de 53 años también dirigió a España en dos etapas, en las que destacan las semifinales de la Eurocopa 2020 y la final de la UEFA Nations League en 2021. También dirigió al Roma italiano y al Celta de Vigo español.

Antes de entrenador, Luis Enrique también fue un jugador de éxito, con etapas repletas de trofeos en el Real Madrid y el Barça.

En ambos clubes ganó tres ligas y tres copas nacionales.

Durante su etapa como jugador, también fue un habitual de la selección española, con la que disputó 62 partidos.

Luis Enrique sustituye en el cargo a Christophe Galtier, quien fue destituido este miércoles.

En un comunicado, el PSG rindió "homenaje a la profesionalidad y el compromiso" de Galtier durante su año en el club.

En su única temporada al frente del equipo, Galtier conquistó el título de liga, el undécimo trofeo de la Ligue 1, que convierte al PSG en el club más laureado de la historia del campeonato francés.

Sin embargo, pese a la pléyade de estrellas de la plantilla, el PSG volvió a sufrir una humillante eliminación de la Liga de Campeones en octavos de final, al caer ante el Bayern Munich.

A principios de julio, la fiscalía francesa anunció que Galtier será juzgado en Niza, Francia, por acusaciones de acoso psicológico y discriminación racial.

El comunicado de prensa de la fiscalía señalaba que su oficina abrió una investigación preliminar sobre Galtier y su hijo, John Valovic, a raíz de los reportes que aparecieron en la prensa en abril, según las cuales Galtier supuestamente hizo declaraciones en el sentido de que había demasiados jugadores negros y musulmanes en el equipo.

CNN se puso en contacto con la representación de Galtier y con el PSG para solicitar comentarios, pero no obtuvo respuesta.

En un comunicado emitido en abril por el abogado de Galtier, el entrenador "niega firmemente" las acusaciones, calificándolas de "insultantes y difamatorias". El abogado de Galtier, Olivier Martin, anunció entonces la apertura inmediata de "los procedimientos judiciales necesarios" en el comunicado.