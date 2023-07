Zelensky despide al embajador ucraniano en el Reino Unido tras sus comentarios "sarcásticos"

¿Está Ucrania satisfecha con la cumbre de la OTAN? 1:49

Londres (CNN) -- El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, despidió este viernes a su embajador en el Reino Unido.

El embajador Vadym Prystaiko había criticado a Zelensky por su reacción a las recientes declaraciones del secretario de Defensa británico, Ben Wallace, quien había sugerido que Ucrania no había expresado suficiente "gratitud" por el apoyo financiero occidental.

Prystaiko dijo que la respuesta de Zelensky a Wallace equivalía a un sarcasmo "malsano".

Un comunicado publicado este viernes en la página web de la presidencia ucraniana confirmaba la destitución de Prystaiko, pero no explicaba los motivos.

La tensión comenzó en una cumbre de la OTAN celebrada en Lituania a principios de mes, cuando Wallace afirmó que "nos guste o no, la gente quiere ver gratitud por las contribuciones militares de Occidente al esfuerzo bélico de Ucrania".

"Les dije a los ucranianos el pasado mes de junio, cuando conduje 11 horas para que me dieran una lista: no soy amazona", afirmó Wallace.

Cuando un periodista le preguntó sobre esas declaraciones en la cumbre de la OTAN, Zelensky se mostró perplejo.

"No sé a qué se refiere. ¿De qué otra forma podemos agradecérselo? Pues que me escriba y me diga cómo tengo que agradecérselo a la gente para que podamos estar plenamente agradecidos. También podemos levantarnos por la mañana y dar las gracias al ministro personalmente".

Prystaiko fue entrevistado sobre el intercambio al día siguiente en Sky News, donde le preguntaron si había un "atisbo de sarcasmo" en la respuesta de Zelensky a Wallace.

Prystaiko admitió que había "un poco de sarcasmo", y continuó diciendo: "No creo que este sarcasmo sea saludable".

"No tenemos que demostrar a los rusos que tenemos algo entre nosotros. Tienen que saber que estamos trabajando juntos. Si ocurre algo, Ben puede llamarme y contarme todo lo que quiera", afirmó Prystaiko.

CNN intentó, sin éxito, ponerse en contacto con Prystaiko para que hiciera comentarios.

Olga Voitovych y Sugam Pokharel, de CNN, contribuyeron con información.