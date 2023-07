ANÁLISIS | Así es cómo Trump manipula a sus rivales republicanos con una posición tortuosa sobre sus batallas legales

Estas son las posibles acusaciones contra Trump 4:21

(CNN) -- Incluso si el expresidente Donald Trump es acusado por tercera vez, es poco probable que su dominio de la carrera republicana por la Casa Blanca se vea afectado debido a sus años de destruir la confianza de sus votantes en las instituciones que desafían su poder.

El principal candidato republicano ha maniobrado a sus principales rivales en una posición imposible: un tortuoso acto de equilibrio entre tratar de aprovechar las responsabilidades de Trump sin alejar a sus devotos seguidores en las primarias.

Si no critican sus múltiples desventuras, ignoran un factor que podría socavar al posible candidato a las elecciones generales de su partido. Pero hasta ahora no hay señales de que los al menos dos y posiblemente más juicios que se ciernen sobre Trump convenzan a la mayoría de los votantes de las primarias republicanas de que es demasiado arriesgado para postularlo a la presidencia de EE.UU.

La habilidad del expresidente para convertir la batalla de las primarias republicanas en un Catch-22 político ayuda a explicar por qué nadie en el hinchado campo de aspirantes presidenciales del partido ha alcanzado aún un impulso crítico en un intento por privarlo de una tercera nominación republicana consecutiva.

Trump ha negado haber actuado mal en todos los casos. Pero el hecho de que rivales como el gobernador de Florida, Ron DeSantis; la exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley; y el exvicepresidente Mike Pence no hayan explotado la posibilidad de posibles condenas de Trump también plantea una pregunta peligrosa para su partido. ¿Se arriesga el Partido Republicano a elegir a un candidato querido por millones de sus partidarios, pero que podría volver a asustar a los votantes moderados de los estados indecisos y darle la victoria a los demócratas?

publicidad

El dilema de los candidatos republicanos sobre cómo tratar a Trump se destacará el próximo viernes por la noche, cuando se espera que la mayoría de los participantes asistan a una cena del Partido Republicano en Iowa, el primer estado en votar en la carrera por la nominación a principios del próximo año. Con Trump amenazando con boicotear el primer debate republicano el próximo mes, la reunión podría ser una rara oportunidad de comparar al favorito y sus enemigos en el mismo evento.

La carrera por la candidatura del Partido Republicano se ha congelado efectivamente desde la semana pasada mientras Trump y sus adversarios esperan ver si el fiscal especial Jack Smith acusará al expresidente en su investigación criminal sobre los esfuerzos para anular las elecciones de 2020. Trump anunció en su plataforma de redes sociales que había recibido una carta de objetivos, que generalmente conduce a cargos.

Cualquier candidato político convencional en tal posición habría visto extinguidas sus esperanzas de llegar a la Casa Blanca hace años. Sin embargo, Trump, dos veces ya acusado, y el primer presidente en desafiar la tradición estadounidense de transferencias pacíficas del poder, parece tan popular como siempre entre los republicanos.

En una encuesta de CNN/SSRS el mes pasado, Trump obtuvo el apoyo del 47% de los votantes republicanos y de tendencia republicana. DeSantis estaba en el 26% y ningún otro candidato superó cifras dobles. Trump también se benefició de los picos de recaudación de fondos después de acusaciones anteriores, según un análisis de CNN de donaciones detalladas de más de US$ 200 millones.

Trump debería preocuparse por la investigación en Washington, dice experto 7:12

Trump el "titiritero"

Si bien la campaña de Trump está impulsando una narrativa de que todos sus problemas legales son el resultado de investigaciones politizadas diseñadas para mantenerlo alejado del poder, su fortaleza actual no es simplemente una reacción a corto plazo a eventos adversos. Tiene sus raíces en sus años de socavar las instituciones legales, políticas y mediáticas que cuentan una versión basada en hechos de los eventos que entran en conflicto con sus propias falsedades.

Desde que saltó a la carrera presidencial de 2016, Trump ha construido una realidad alternativa para sus partidarios que sigue siendo la clave de su escudo político en el Partido Republicano ahora. El exmagnate inmobiliario y estrella de telerrealidad llegó al poder sirviendo como avatar del resentimiento contra las supuestas élites y las instituciones de Washington.

Su trabajo para socavar las elecciones, mientras tanto, se remonta a años. Él, por ejemplo, reclamó un fraude masivo que le robó una victoria por voto popular sobre la candidata demócrata Hillary Clinton en 2016 a pesar de ganar la presidencia. En sus primeras horas en la Casa Blanca, Trump acusó a los medios de subestimar falsamente el tamaño de su multitud en la toma de posesión. En retrospectiva, este fue un primer intento de usar el poder de la presidencia para empañar a los medios de Washington y envenenar la noción misma de la verdad entre sus partidarios.

Esta campaña alcanzó su punto máximo con su advertencia a los seguidores en 2018 de ignorar el periodismo basado en hechos con las palabras: “Lo que están viendo y lo que están leyendo no es lo que está pasando”.

Trump también desacreditó constantemente a los centros de poder del gobierno que buscaban mantenerlo bajo control, chocando frecuentemente con el Departamento de Justicia y el FBI durante la investigación de Rusia. Ahora, la oficina, una de las agencias históricamente más conservadoras del gobierno de EE.UU., es vista con desdén por los votantes republicanos, lo que significa que sus investigaciones sobre Trump, sobre su acaparamiento de documentos clasificados en su centro vacacional de Florida y su comportamiento en el período previo a la insurrección del Capitolio, son inmediatamente vistas como parciales por sus seguidores.

La mayoría de los candidatos republicanos ahora han prometido despedir al director del FBI, Christopher Wray, a pesar de que es un republicano que cumple un mandato de 10 años destinado a aislarlo de la interferencia política. Mientras tanto, Smith se ha convertido en la última figura policial, luego de que el anterior fiscal especial Robert Mueller, el despedido director del FBI James Comey y Wray hayan sentido el látigo de la lengua de Trump. “Estas son personas malvadas. Trastornados, los llamo trastornados”, dijo el expresidente la semana pasada sobre el fiscal especial y su equipo.

Como presidente, Trump construyó su vínculo con los votantes comportándose como un insurgente dentro de su propia administración, sin olvidar nunca que su atractivo se basaba en no convertirse en el tipo de figura establecida que desdeñaban. Persiguió a los conservadores que se pronunciaron en contra de sus ataques a la Constitución y la ley, como el exsenador de Arizona Jeff Flake y la representante de Wyoming Liz Cheney.

Los republicanos pro-Trump de la Cámara ahora celebran audiencias diseñadas para probar sus afirmaciones de que el gobierno está políticamente armado contra él. Y en una señal de su poder perdurable, Trump obtuvo el acuerdo del presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, para considerar medidas legislativas para eliminar sus dos juicios políticos, a pesar de que tales votos no tendrían sentido constitucionalmente. La expresidenta demócrata de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, se burló de McCarthy en una aparición en el programa “State of the Union” de CNN este domingo y dijo que “Donald Trump es el titiritero. ¿Y qué hace él todo el tiempo sino poner el foco en las cuerdas?” Y agregó: “Estas personas se ven patéticas”.

Una estrategia a largo plazo sobre las instituciones legales

Si bien Trump promete que se postula para “salvar a Estados Unidos”, su campaña parece cada vez más una campaña para salvarse a sí mismo, ya que es el primer expresidente en la historia de Estados Unidos en ser acusado. Ocurrió inicialmente en un caso que surgió de un presunto pago de dinero secreto realizado a una actriz de cine para adultos y luego por un supuesto mal manejo de documentos clasificados después de dejar el cargo.

Su estrategia legal se ha vuelto indistinguible de la política, ya que él y sus abogados argumentan que cada caso en su contra es un ejemplo de persecución política diseñada para evitar que vuelva a la Casa Blanca.

También ha duplicado la apuesta en lo que lo llevó al poder en primer lugar: la idea de que acepta los ataques pues con ello protege a sus seguidores de un gobierno de estado profundo y pantanoso que desprecian mientras promete “retribución” si gana un segundo mandato.

“Cada vez que los demócratas radicales de izquierda, marxistas, comunistas y fascistas me acusan, lo considero una gran medalla al valor”, dijo Trump en la conferencia de la Coalición Fe y Libertad en Washington el mes pasado. “Me acusan por ti, y creo que el 'tú' son más de 200 millones de personas que aman a nuestro país”.

A pesar del peligro que corren los rivales de criticar abiertamente a Trump, puede haber una pequeña oportunidad para ellos. Algunas encuestas, por ejemplo, muestran que un número considerable de votantes republicanos a los que les gustó su presidencia están abiertos a apoyar a otra persona. Pero la crítica a gritos no sirve. Los críticos más francos en la contienda, como el exgobernador de Nueva Jersey Chris Christie y el exgobernador de Arkansas Asa Hutchinson, hasta ahora han obtenido malos resultados en las encuestas primarias del Partido Republicano.

DeSantis trató de resolver este enigma criticando implícitamente a Trump por sus escándalos y afirmando que sería más eficaz en la implementación de políticas al estilo de Trump que el propio expresidente.

En una entrevista con Jake Tapper en CNN la semana pasada, sugirió que la obsesión de Trump con el pasado dejó a su partido atrapado allí también. Pero DeSantis también les asegura a los votantes de Trump que no está acosando al expresidente. El gobernador de Florida le dijo a Russell Brand en su podcast la semana pasada que el ataque al Congreso por parte de los partidarios de Trump el 6 de enero de 2021 no fue una “insurrección” o un “plan para derrocar de alguna manera al gobierno de los Estados Unidos”.

Haley ha sido más explícita al declarar a Trump una responsabilidad en las elecciones generales y dijo la semana pasada: “Por eso me postulo… porque necesitamos un nuevo líder generacional. No podemos seguir lidiando con este drama o lidiando con la negatividad. No podemos seguir lidiando con todo esto”.

Pence tiene una tarea casi imposible, busca reclamar el crédito por la administración “Trump-Pence” mientras refuta las afirmaciones de Trump de que tenía el poder como vicepresidente en 2021 para revertir el resultado de las elecciones en el Congreso. Pence trató de enhebrar esta aguja en el "Estado de la Unión" este domingo al generar un sentimiento entre los republicanos de que Trump no está recibiendo un trato igualitario ante la ley.

Pero agregó: “Déjenme ser muy claro: el presidente Trump se equivocó ese día. Y todavía está equivocado al afirmar que yo tenía derecho a revocar las elecciones”.