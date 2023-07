Última hora y noticias en vivo de la guerra de Rusia en Ucrania

El Comando de la Fuerza Aérea de Ucrania dice que el ataque con drones en Moscú muestra que los "remansos" de Rusia ya no son "tranquilos"

El Comando de la Fuerza Aérea de Ucrania dice que el ataque con aviones no tripulados de Moscú este domingo muestra que "ahora la guerra está afectando a los que no estaban preocupados" y que "no hay más tranquilidad en los remansos de Rusia".

Yurii Ihnat, portavoz del Comando de la Fuerza Aérea de la AFU, dijo en la televisión nacional este domingo por la mañana:

“Siempre hay algo volando en Rusia, así como en Moscú. Ahora la guerra está afectando a los que no estaban preocupados. No importa cómo a las autoridades rusas les gustaría hacer la vista gorda al decir que han interceptado todo, en Crimea y [en Moscú], algo golpea”.

“Ya no hay tranquilidad en los remansos de Rusia. Consiguieron lo que querían”, agregó.