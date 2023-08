Trump y Biden empatan en intención de voto, según encuesta 1:40

(CNN) -- La fortuna del expresidente Donald Trump parece moverse en direcciones opuestas.

Está quemando dinero en efectivo en una guerra legal que se expande, con múltiples frentes en los tribunales arriba de toda la costa este: Nueva York, Florida, Georgia y la ciudad de Washington. Ya hay juicios programados para marzo en Manhattan y mayo en Florida.

Sin embargo, la posición de Trump a la cabeza de las primarias republicanas para la contienda presidencial de 2024 nunca se sintió más segura y sus posibilidades contra el presidente Joe Biden nunca parecieron más competitivas.

El poder político de Trump se alimenta de su exposición delictiva

En un ciclo que se autoalimenta, los partidarios políticos de base de Trump dan una parte de sus donaciones a su Comité de Acción de Política de liderazgo (PAC), el cual paga sus épicas facturas legales: más de US$ 40 millones solo en la primera mitad de este año.

Y su campaña, alimentada por la indignación sobre sus problemas legales, que Trump afirma están motivados políticamente, sigue siendo su mejor apuesta para superar los dos casos penales a los que se enfrenta actualmente.

Otros dos juicios podrían avecinarse. Los fiscales federales podrían seguir adelante con acusaciones relacionadas con los esfuerzos de Trump para anular las elecciones de 2020. Y la fiscal de distrito del condado de Fulton, en Georgia, está concluyendo su propio caso y podría presentar cargos a finales de agosto.

Por separado, The New York Times y Kristen Holmes de CNN reportaron este lunes que el PAC de liderazgo de Trump, Save America, pidió un reembolso de una contribución de US$ 60 millones que dio a un super PAC que se formó para apoyar a Trump.

También se está creando un fondo de defensa legal para ayudar a compensar los costos legales de los asociados de Trump. Su ayudante Walt Nauta y el administrador de la propiedad de Mar-a-Lago Carlos De Oliveira figuran como coacusados en cargos federales relacionados con supuestos intentos de ocultar material clasificado al FBI.

De Oliveira compareció por primera vez ante el tribunal en Miami este lunes. Sin embargo, lo hizo sin un abogado residente en Florida, lo que podría parecer un accidente si Nauta no hubiera hecho lo mismo. Las comparecencias de ambos hombres se retrasaron como consecuencia de ello.

El retraso es la principal estrategia legal de Trump. Su equipo de abogados trabaja duro para retrasar y desmontar los casos en su contra.

"Cada día de retraso cuenta", dijo el corresponsal senior de justicia de CNN Evan Pérez en "Inside Politics". "Cada granito de arena sumará. El objetivo general del expresidente -lo ha dejado muy claro- es... esperar hasta después de las elecciones para ir realmente a juicio."

Pruebas de la estrategia dilatoria en muchos de sus movimientos

La petición de Trump para que los cargos que fueron presentados por el fiscal de Manhattan Alvin Bragg – en relación con un esquema de pagos de dinero por silencio de 2016 que involucra a una estrella de cine para adultos – se trasladen a un tribunal federal fue denegada. Trump apeló la decisión.

También intentó revivir una demanda RICO previamente abandonada al afirmar una conspiración contra él por parte de los demócratas y Hillary Clinton. Lee el reporte de CNN de Kara Scannell y Tierney Sneed sobre las maniobras legales de Trump.

El final se acerca en el caso de Georgia

Las medidas de seguridad alrededor del juzgado de Atlanta en el condado de Fulton, Georgia, se han intensificado, y también se concluyó una investigación de un año sobre los esfuerzos para anular los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 en ese estado, según la fiscal de distrito Fani Willis.

“Llevamos dos años y medio trabajando. Estamos listos para esto”, dijo Willis a WXIA, afiliada de CNN.

No está claro si eso significa que Trump, en última instancia, enfrentará cargos en Georgia, aunque Willis ha dicho que tomará una decisión a finales de agosto.

Este lunes, el juez Robert McBurney, del Tribunal Superior del condado de Fulton y quien supervisó la investigación de Willis, desestimó el más reciente esfuerzo de Trump para eludir el caso de Georgia, al dejar claro que el expresidente tendrá que esperar hasta que haya una acusación allí para disputar los posibles cargos.

"Rumpelstiltskin"

El juez también mencionó en una nota de pie de página cómo Trump ha avivado la furia por sus problemas legales para sus propios fines políticos.

“Y para algunos ser objeto de una investigación penal puede, al estilo Rumpelstiltskin, convertirse en un capital político preciado, haciéndolo parecer más providencial que problemático”, escribió McBurney, trazando un paralelismo entre el expresidente y el villano de los cuentos de los Hermanos Grimm que convierte la paja en oro.

Trump también intenta sacar a McBurney del caso. Una audiencia ante otro juez está programada para el 10 de agosto.

Lee el reporte completo de CNN sobre la investigación del condado de Fulton que escribieron Sara Murray y Jason Morris.

El futuro político de Trump sigue siendo prometedor

Harry Enten, de CNN, tiene dos puntos muy importantes en su análisis.

Trump está en una posición muy fuerte para ganar las primarias republicanas.

Enten: Nadie en la posición electoral actual de Trump en la era moderna ha perdido una primaria presidencial abierta que no incluyera a un mandatario en funciones. (Trump) tiene más del 50% del apoyo en las encuestas primarias nacionales, es decir, más que todos sus competidores juntos.

Para demostrar el punto de Enten, una nueva encuesta de The New York Times/Siena College revela que Trump tiene el apoyo de más de la mitad, el 54%, del electorado primario republicano. Lo que aproximadamente triplica el apoyo a su competidor más cercano, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, que está por debajo del 20%.

Trump sería competitivo en las elecciones de 2024 contra Biden.

Enten: Lo que podría decirse que resulta más sorprendente es que, a pesar de que la mayoría de los estadounidenses están de acuerdo en que los dos juicios políticos contra Trump hasta ahora estaban justificados, él sigue siendo un candidato competitivo en una posible revancha con el presidente Joe Biden. En una encuesta realizada la semana pasada por la Facultad de Derecho de la Universidad de Marquette, Biden y Trump quedaron empatados porcentualmente (con unos pocos encuestados estadísticamente insignificantes que eligieron a Trump).

Enten destaca que las encuestas de las elecciones generales hasta ahora no deben verse como predictivas, lo que podría dar algo de consuelo a los demócratas. Pero el hecho es que ambos hombres tienen índices de favorabilidad bajos. Y Trump está codo con codo con Biden en algunos estados clave como Pensilvania.

Y para tener en cuenta: la mayoría de las primarias se completarán a fines de marzo, cuando comience el primero de los juicios penales que están en marcha actualmente.