Inter de Miami de Messi - Orlando City, en vivo: goles, resultado y datos

El partido previsto para las 8, hora Miami, entre Inter Miami y Orlando City sufrió un retraso este miércoles como consecuencia de las condiciones climáticas, informó la Leagues Cup.

"El duelo de esta tarde entre Inter MiamiCF vs Orlando City se retrasará por condiciones climáticas. Daremos más detalles del inicio cuando haya más información", informó la liga en su cuenta de Twitter.

"Estamos con un retraso debido al clima en el Estadio DRV PNK. Proporcionaremos una actualización sobre el inicio de los calentamientos y el comienzo del partido a la brevedad", informó el Inter Miami en su cuenta de Twitter.

