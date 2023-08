Gustavo Petro, sobre su hijo Nicolás: "Ojalá algún día pueda hablar con él y perdonarnos"

Nicolás Petro afirmó que ingresó dinero ilegal a la campaña de su padre 5:47

(CNN Español) -- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, publicó un mensaje sobre su hijo Nicolás y volvió a referirse a las denuncias de financiamiento ilegal de su campaña. "Lo sucedido con mi hijo es para mí terrible y muy lamentable. Ojalá algún día pueda hablar con él y perdonarnos", dijo Petro en un tuit este sábado.

El mandatario ya se había pronunciado este viernes, luego de que se conociera que, en medio de una audiencia de medida de aseguramiento celebrada en Bogotá, que su hijo Nicolás Petro había revelado en una declaración jurada que a la campaña presidencial de su padre entró dinero ilegal.

"Como lo dije antes, no presionaré como presidente a la justicia en su caso, los funcionarios judiciales que intervengan en su proceso serán por mi respetados", añadió Petro en una publicación en su cuenta oficial de Twitter (ahora X). "La campaña no recibió dinero alguno de carácter ilícito y de los sucedido me enteré por una reunión que tuve con la exesposa de Nicolás en mi oficina hace apenas unos meses cuando pedí que investigarán a mi hijo", aseguró el mandatario colombiano.

"Espero que nazca de su nueva pareja un nieto que pueda conocer a su papá en libertad, yo conoc+i a Nicolás en las rejas de mi prisión. Aún en lo más terrible se aprende, que todos mis hijos e hijas incluido Nicolás y yo mismo, podamos con esta dura experiencia ser mejores seres humanos", concluye la publicación en la red social.

Lo sucedido con mi hijo es para mi terrible y muy lamentable.

Ojalá algún día pueda hablar con él y perdonarnos.

Como lo dije antes, no presionaré como presidente a la justicia en su caso, los funcionarios judiciales que intervengan en su proceso serán por mi respetados.

La… publicidad — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 5, 2023

Este viernes un juez determinó que Nicolás Petro Burgos, el hijo mayor del presidente de Colombia , enfrentará en libertad el proceso judicial en su contra por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Su exesposa, Daysuris del Carmen Vásquez Castro, también recibió el beneficio, conocido formalmente como "medida no privativa de la libertad".

Nicolás Petro Burgos, el hijo mayor del presidente de Colombia Gustavo Petro, enfrentará en libertad el proceso judicial en su contra por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, según determinó un juez este viernes tras una extensa audiencia. Su exesposa, Daysuris del Carmen Vásquez Castro, también recibió el beneficio, conocido formalmente como "medida no privativa de la libertad". Sin embargo, los dos deberán cumplir una serie de condiciones, incluida la de no salir del país.

El escándalo que envuelve a Petro Burgos, también diputado de la Asamblea del departamento del Atlántico, se intensificó desde el sábado 29 de junio cuando lo detuvieron agentes del cuerpo técnico de investigaciones de la Fiscalía General. En el mismo operativo también fue capturada Vásquez Castro, quien puso al descubierto los supuestos hechos ilícitos en que habría incurrido su exesposo.

Con información de Fernando Ramos, Karen Esquivel, Marlon Sorto y Abel Alvarado.