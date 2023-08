Última hora y noticias en vivo de la guerra de Rusia en Ucrania

Ucrania dice que las fuerzas rusas en el este usaron casi medio millón de municiones la semana pasada

La viceministra de Defensa de Ucrania, Hannah Maliar, aseguró que las fuerzas rusas han usado casi medio millón de municiones solo en la última semana en el frente oriental, una semana que describió como "extremadamente difícil y tensa".

Maliar dijo en YouTube que hubo "ataques interminables" por parte de los rusos, con más de 9.000 bombardeos, en comparación con los 8.000 de la semana anterior.

"Este es un bombardeo continuo de artillería, a través del cual nuestros soldados tienen que pasar. El enemigo gastó casi medio millón de municiones en el este la semana pasada".

Ella dijo que el enemigo continuó procesando ataques en varias áreas de los frentes de Donetsk y Luhansk, y describió al este como el epicentro de las hostilidades.

Maliar dijo que la dirección de Kupyansk era "probablemente la más caliente. El enemigo estaba tratando de recuperar las posiciones perdidas el otoño pasado. Tienen ese plan: quieren devolver los territorios que perdieron en la región de Járkiv".

Pero dijo que los repetidos esfuerzos rusos para romper las defensas ucranianas no tuvieron éxito.

También hubo intensos enfrentamientos en las áreas boscosas al este de Lyman, y los rusos "intentan desesperadamente rodear Avdiivka, pero fallan. No se arriesgan a ir allí porque no quieren involucrarse en peleas callejeras con nuestros soldados y no quieren perder allí. Pero no pueden avanzar".

Maliar dijo que en el sur la "situación fue bastante difícil la semana pasada; nuestras Fuerzas Armadas se enfrentaron allí en las principales direcciones ofensivas –Melitópol y Berdiansk– no solo con minería continua, el enemigo está minando posiciones en tres capas y no solo está minando posiciones , sino también todas las posibles direcciones de movimiento".

Dijo que además, "el enemigo está fortaleciendo y concretando alturas dominantes clave para ellos. Y ahora nuestras tropas se enfrentan a tales complicaciones y fortificaciones de ingeniería. Por lo tanto, por supuesto, todo esto ralentiza el avance".

El comandante de las fuerzas ucranianas en el sur, Oleksandr Tarnavskyi, dijo este domingo por la noche que las fuerzas rusas atacaron posiciones ucranianas 21 veces y llevaron a cabo 608 bombardeos durante el último día.

Dijo que la artillería ucraniana había llevado a cabo 1.344 misiones de disparos en el mismo período y destruido 21 unidades de equipo militar enemigo.

Varias unidades ucranianas han publicado videos del combate continuo alrededor de Bakhmut, que muestran ataques contra posiciones enemigas durante la semana pasada. No ha habido avances territoriales para los ucranianos, pero han logrado un progreso incremental al sur de Bakhmut.