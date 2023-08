España vs Inglaterra en la final del Mundial Femenino de Fútbol, en vivo: resultado, goles y datos en directo

La gran novedad de las alineaciones iniciales es que la adolescente Salma Paralluelo, medalla de plata en los Juegos Olímpicos de la Juventud y estrella revelación de este Mundial, empieza en la delantera de España. Paralluelo marcó dos goles clave en las dos últimas eliminatorias de la Roja y es una de las grandes apuestas del seleccionador Jorge Vilda.

Por parte de Inglaterra, Lauren James regresa tras su sanción de dos partidos por un pisotón en octavos de final, pero será suplente el domingo en la final de la Copa Mundial Femenina contra España.

James, una de las futbolistas más dotadas de las Leonas y una jugadora con la capacidad de crear algo de la nada, ofrece a la seleccionadora Sarina Wiegman una brillante opción desde el banquillo. Aun así, Wiegman opta por el mismo once de la gran victoria de Inglaterra sobre Australia en semifinales.

Once inicial de Inglaterra:

Mary Earps; Lucy Bronze, Millie Bright (capitana), Alex Greenwood, Jess Carter y Rachel Daly; Keira Walsh, Georgia Stanway y Ella Toone; Alessia Russo, Lauren Hemp

