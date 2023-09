Última hora del terremoto en Marruecos, en vivo: noticias, muertos, daños y más

El Banco Mundial ofreció su "pleno apoyo" a Marruecos tras el terremoto, según un comunicado.

“Nuestros corazones están con el pueblo de Marruecos, que está sufriendo los efectos de devastadores terremotos que han causado trágicas pérdidas de vidas, heridos y daños en las zonas al sur de Marrakech. Hemos transmitido nuestro más sentido pésame al Reino al más alto nivel y hemos ofrecido todo nuestro apoyo al país tras esta catástrofe. Nuestro único foco en esta etapa es el pueblo marroquí y las autoridades que están lidiando con esta tragedia”, dice el comunicado de este sábado.

Our hearts go out to the people of Morocco, who are suffering the effects of the devastating earthquakes. We have offered our full support in the wake of this catastrophe.

