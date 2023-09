Última hora de la guerra de Rusia en Ucrania, en vivo

Putin critica al empresario ruso que condenó la invasión de Ucrania

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, criticó a un destacado empresario ruso que el mes pasado calificó de barbarie la invasión de Ucrania.

En su intervención en el Foro Económico Oriental de Vladivostok, Putin fue preguntado por los comentarios del cofundador del gigante tecnológico ruso Yandex, Arkady Volozh.

Putin dijo que Volozh "se ve obligado a hacer declaraciones para preservar sus negocios y activos en el extranjero. Antes estaba sentado en silencio. Que Dios le bendiga, no nos molesta".

"Es una persona con talento, pero debería tener conciencia moral y gratitud hacia el país que se lo ha dado todo", dijo Putin.

Volozh tiene pasaporte ruso e israelí y vive en Israel desde 2014.

Un poco de contexto: Volozh se convirtió en uno de los empresarios rusos más prominentes en criticar la guerra cuando lanzó una declaración explosiva en agosto.

"Estoy totalmente en contra de la bárbara invasión rusa de Ucrania, donde yo, como muchos, tengo amigos y familiares. Me horroriza el hecho de que cada día vuelen bombas sobre los hogares de los ucranianos", afirmó.

"A pesar de que no vivo en Rusia desde 2014, entiendo que también tengo una parte de responsabilidad en las acciones del país", añadió. "Hubo muchas razones por las que tuve que permanecer en silencio. Se puede discutir sobre la oportunidad de mi declaración, pero no sobre su fondo. Estoy en contra de la guerra".

En su declaración, Volozh dijo que, desde que se trasladó a Israel, había estado trabajando en el desarrollo de los proyectos internacionales de Yandex. "Pero en febrero de 2022, el mundo cambió, y me di cuenta de que mi historia con Yandex había terminado".

Volozh dimitió como Consejero Delegado de Yandex en junio de 2022, tras ser sancionado por la Unión Europea por las acciones de Rusia en Ucrania.