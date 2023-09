Kim Jong Un visita a Putin en Rusia, en vivo: última hora de la guerra en Ucrania

Lukashenko llega a Rusia para entrevistarse con Putin

El presidente de Belarús, Alexander Lukashenko, llegó a Rusia para entrevistarse con el presidente Vladimir Putin en la ciudad suroccidental de Sochi, según un comunicado del Kremlin.

En su discurso de apertura de la reunión, Putin dijo que informaría a Lukashenko sobre el estado de la economía rusa, que calificó de "estable y fiable", sobre su reunión con el líder norcoreano Kim Jong Un y su discusión sobre la "situación en la región", así como sobre Ucrania.

"Me gustaría informarles en detalle de que estamos completando el proceso presupuestario. Aquí todo es estable y fiable, lo cual es una buena noticia. Digo esto porque usted y yo lo sabemos bien: el estado de la economía rusa, por supuesto, se refleja en nuestra interacción dentro del Estado de la Unión. Tenemos cuestiones y obligaciones mutuas a este respecto", dijo Putin a Lukashenko.

Rusia y Belarús firmaron en 1999 el Tratado del Estado de la Unión, un acuerdo destinado a profundizar la cooperación de ambos países en política económica y de defensa.

"Sabe, hace poco me reuní con el líder de la República Popular Democrática de Corea. Me gustaría informarle sobre cómo transcurrió la conversación, sobre la situación en la región, que también es importante, y, por supuesto, sobre nuestro asunto más acuciante: la situación en la dirección de Ucrania, en torno a la crisis ucraniana", dijo Putin.

"Me alegro mucho de verle. Gracias por aceptar venir", añadió.

La reunión será la séptima entre ambos líderes este año, según la agencia estatal rusa de noticias TASS. La última reunión a solas tuvo lugar el 23 de julio en San Petersburgo.

Algunos antecedentes: Belarús ha desempeñado un papel cada vez más importante en el apoyo a los esfuerzos bélicos de Rusia en Ucrania, desde el tratamiento de soldados rusos heridos hasta el emplazamiento de armas nucleares tácticas rusas e incluso la acogida de mercenarios del grupo Wagner después de que su difunto jefe, Yevgeny Prigozhin, organizara un motín frustrado contra Moscú en junio.

La implicación de Belarús en la guerra de Rusia ha sido tan amplia que el Parlamento Europeo calificó esta semana a Lukashenko de "cómplice" de los crímenes de guerra cometidos por Rusia en Ucrania.

En una resolución aprobada el miércoles, el Parlamento también calificó a Belarús de "Estado satélite de Rusia" y sugirió aplicar a Belarús las mismas sanciones que actualmente aplica a Rusia.