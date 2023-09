Acusan a Google Maps de recomendar rutas peligrosas 0:53

(CNN) -- Google recibió una demanda de la familia de un hombre de Carolina del Norte que afirma que, el año pasado, la aplicación Maps de la compañía lo llevó a conducir por un puente derrumbado y caer unos 6 metros y morir, según la demanda.



Philip Paxson seguía las indicaciones de Google Maps mientras volvía a casa por la noche en septiembre de 2022 tras la fiesta de noveno cumpleaños de su hija cuando el sistema de navegación le indicó que pasara por un puente que se había derrumbado años antes y que no estaba señalizado, según consta en la demanda presentada este martes.

Paxson se salió del puente sin barricadas en Hickory, Carolina del Norte, y se ahogó, dice la demanda.

La demanda afirma que los vecinos habían expresado su preocupación de que Google Maps guiara a los conductores por el puente, que supuestamente no ha sido reparado desde su colapso parcial en 2013.

"Durante años antes de esta tragedia, los residentes de Hickory pidieron que se arreglara la carretera o se colocaran barricadas adecuadas antes de que alguien resultara herido o muerto. Sus demandas quedaron sin respuesta", dijo el abogado de la familia Paxson, Robert Zimmerman, en un comunicado.

"Descubrimos que Google Maps dirigió erróneamente a los automovilistas como el Sr. Paxson hacia esta carretera colapsada durante años, a pesar de recibir quejas del público en las que se exigía que Google arreglara su mapa y sus indicaciones para marcar la carretera como CERRADA".

publicidad

Aunque los residentes notificaron a Google Maps del peligro del puente, la aplicación siguió guiando a los conductores por él, afirma la demanda, que incluye una denuncia hecha a Google Maps por una mujer pidiéndole que actualizara su sistema de navegación; CNN no ha podido comprobar la veracidad de la prueba.

"No se puede cruzar esta carretera. El GPS envía a la gente por aquí, lo que es especialmente peligroso para los vehículos de emergencia", se lee en el informe enviado a Google Maps. "Por favor, actualice este mapa para que el GPS sea preciso".

Al parecer, la mujer recibió un correo electrónico de respuesta automática de Google Maps agradeciéndole el informe, según consta en la presentación judicial: "Su sugerencia está siendo revisada. Gracias por compartir tus conocimientos. Le informaremos cuando se publiquen los cambios", dice el mensaje.

Además de a Google, la familia demandó a su empresa matriz, Alphabet, y a dos empresas locales que, según alega, eran responsables del mantenimiento del terreno y del puente, así como de las barricadas y señales de advertencia adecuadas, y no repararon el puente ni colocaron barricadas y advertencias de peligro. En la demanda se alega negligencia y conducta deliberada por parte de las empresas y se solicita una cantidad no especificada en concepto de daños punitivos.

Google expresa "su más sentido pésame a la familia Paxson", según un comunicado enviado a CNN. "Nuestro objetivo es proporcionar información de rutas precisa en los mapas, y estamos revisando esta demanda". CNN solicitó comentarios a los codemandados Tarde, LLC y Hinckley Gauvain, LLC.

Según la demanda, a Paxson le sobreviven su esposa, Alicia, y sus dos hijas, de 9 y 7 años. La familia quiere "asegurarse de que nuestras voces sean escuchadas", dijo Alicia Paxson en una declaración compartida por sus abogados.

"Mis hijas pasaron su primer Día del Padre sin su papá. Deberían haber estado celebrando y pasando tiempo con Philip, que dedicó su vida a su familia. En lugar de eso, tuvieron que mirar al otro lado de la mesa y ver una silla vacía", dijo la viuda.

"Nuestras hijas me preguntan cómo y por qué murió su papá, y me faltan palabras que puedan entender porque, como adulta, aún no puedo comprender cómo los responsables de las indicaciones del GPS, y del puente, pudieron actuar con tan poca consideración por la vida humana", dijo Paxson.

"Nadie debería perder así a un ser querido".

"Como tantos automovilistas, Philip depositó su confianza en Google Maps para que le guiara con seguridad a casa desde la fiesta de cumpleaños de su hija", dijo en un comunicado el abogado de la familia, Larry Bendesky. "Su confianza en Google Maps, y el fracaso de los encargados de las carreteras y los puentes en hacer su trabajo, le costaron la vida".