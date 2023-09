El nuevo libro de Cassidy Hutchinson revela una Casa Blanca de Trump aún más caótica de lo que se conocía anteriormente

Hutchinson reitera testimonio sobre conducta de Trump 0:44

(CNN) -- En su nuevo libro "Enough", la exasesora de la Casa Blanca Cassidy Hutchinson pinta los últimos días de la Casa Blanca de Trump como aún más caóticos y sin ley de lo que previamente reveló en su impactante testimonio televisado el verano pasado. El presidente Donald Trump arremete de forma impredecible y hace demandas salvajes. El secretario general de la Casa Blanca, Mark Meadows, filtra documentos clasificados a medios de comunicación de derecha amigos y quema documentos. El abogado de Trump Rudy Giuliani manosea a Hutchinson de forma inapropiada el día de la insurrección del Capitolio.

También muestra a importantes figuras republicanas, incluido el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, diciendo claramente entre bastidores lo que se abstuvieron de decir al pueblo estadounidense: que Joe Biden ganó las elecciones presidenciales y Trump perdió.

Las pistas de que la integridad no era exactamente la palabra del día estaban ahí desde el principio, por supuesto. "Cass, si puedo superar este trabajo y conseguir que (Trump) no vaya a la cárcel, habré hecho un buen trabajo", le dijo Meadows a Hutchinson en junio de 2020.

El libro de Hutchinson describe su meteórico ascenso desde que fue una pasante idealista en el Capitolio al comienzo de la administración Trump hasta llegar a ser una asesora indispensable del secretario general de la Casa Blanca en el último año del presidente. Hutchinson, cuyo testimonio ante la comisión del 6 de enero proporcionó el relato interno más condenatorio de las acciones de Trump —y la falta de acción— el 6 de enero, describe su lucha interna sobre lo que ocurrió al final de la administración Trump y cómo finalmente decidió presentarse y testificar plenamente sobre lo que vio en el Ala Oeste.

Para escuchar a Hutchinson contarlo, el mundo de Trump se sentía casi como una organización criminal donde la lealtad se valoraba por encima de todo. Después de un mitin de la campaña de 2020, Meadows le preguntó: "¿Recibirías una bala por él?", refiriéndose a Trump.

"¿Podría ser en la pierna?", Hutchinson trató de replicar en broma.

Meadows respondió que "haría cualquier cosa" para que Trump fuera reelegido.

Tras un mitin de Trump en Tulsa (Oklahoma), en pleno apogeo de la pandemia de covid-19, en el que no se utilizaron máscaras, el asistente y excandidato presidencial del Partido Republicano Herman Cain contrajo el virus y murió.

"Matamos a Herman Cain", le dijo Meadows a Hutchinson y le pidió el número de teléfono de su mujer.

Un portavoz de Meadows rebatió la versión de Hutchinson en una declaración a CNN. El portavoz dijo que era ofensivo sugerir que esa fue la reacción inicial de Meadows a la muerte de Cain. "En los días posteriores expresaba su exasperación por el hecho de que los medios culparan al presidente de la muerte del Sr. Cain. Muy diferente", dijo el portavoz.

Eso hizo poco por cambiar la actitud de la Casa Blanca sobre el uso de mascarillas. De hecho, en una visita a una planta de N-95, Hutchinson aconsejó a Trump que se quitara la mascarilla antes de enfrentarse a las cámaras porque su bronceador se manchaba en las correas elásticas. En otro caso, en el frenesí posterior a las elecciones, los visitantes de la Casa Blanca que dieron positivo en la prueba de covid fueron admitidos a pesar de todo porque Trump insistió en reunirse con ellos.

Estas costumbres éticas —o la falta de ellas— se trasladaron a la campaña electoral, donde, escribe Hutchinson, Meadows se reunió furtivamente con Tony Bobulinski, exsocio de Hunter Biden, mientras los agentes del Servicio Secreto lo protegían de la vista del público.

Hutchinson no empezó a cuestionar de verdad a los hombres con los que trabajó hasta después de las elecciones, pero incluso entonces, llegó tarde. Mientras Trump presenciaba la famosa rueda de prensa de Giuliani en la sede del Comité Nacional Republicano, gritó, según Hutchinson: "¡Que alguien pare esto! ¡Que pare! Que pare".

Pero incluso entonces, dice, "todavía no culpaba al presidente de nada de esto. No quería culparlo. Estaba convencida de que debía aceptar las elecciones y me preocupaba que le estuviéramos rodeando de gente que alimentaba sus comportamientos más impulsivos. Sabía que las cosas podían irse de las manos, y rápido".

"No quiero que la gente sepa que perdimos, Mark"

Meadows aparece en el libro no sólo como un tramposo, sino como el chivo expiatorio de quienes no quieren admitir que Trump perdió el control de la realidad. El director de Inteligencia Nacional, John Ratcliffe, expresó su preocupación por la imprevisibilidad del presidente, señalando que en un minuto "reconoce que ha perdido... Luego inmediatamente dará marcha atrás".

McCarthy le dijo lo mismo a Hutchinson. Ambos culparon a Meadows. Después de que el Tribunal Supremo de EE.UU. declinara atender la estrambótica demanda presentada por el fiscal general de Texas, Ken Paxton, llena de mentiras y afirmaciones falsas sobre las elecciones, Trump presionó a Meadows: "¿Por qué no hicimos más llamadas? Teníamos que hacer más. ... No podemos dejar esto así".

Trump continuó: "No quiero que la gente sepa que perdimos, Mark. Esto es vergonzoso. Resuélvelo". Incluso entonces, cuando Meadows le aseguró a Trump que trabajaría en ello, la irritación de Hutchinson es con Meadows por dar falsas esperanzas a Trump, no con Trump por exigir que sus delirios se conviertan en realidad.

La afirmación de Hutchinson de que Trump admitió ante Meadows que había perdido es la última de una serie de testimonios de testigos presenciales de Trump admitiendo periódicamente en privado haber perdido las elecciones. Hutchinson testificó tanto ante los investigadores federales como ante el jurado investigador del condado de Fulton, escribe, aunque no fue mencionada en ninguna de las acusaciones contra Trump.

Hutchinson describe una Casa Blanca que en sus últimas semanas se había convertido en una absoluta anarquía, con Meadows quemando regularmente documentos en la chimenea del despacho del secretario general de la Casa Blanca. Después de que la oficina de Meadows se llenara de humo antes de una reunión, el exrepresentante republicano Devin Nunes le preguntó a Hutchinson: "¿Con qué frecuencia está quemando papeles?". Cuando la esposa de Meadows vino a ayudar a empaquetar su despacho en enero de 2021, suplicó a Hutchinson: "Mark no necesita quemar nada más. Todos sus trajes huelen a hoguera".

El portavoz de Meadows dijo que lo dicho por Hutchinson era una "absurda caracterización errónea".

"La señora Meadows se refería a cómo la chimenea de leña hacía que la oficina oliera a humo, y a menudo la encendíamos con periódicos viejos. No tenía nada que ver con los documentos", dijo el portavoz.

En ese día salvaje del 18 de diciembre de 2020, cuando Trump consideró propuestas en la Oficina Oval para confiscar máquinas de votación, el subjefe de personal de la Casa Blanca, Tony Ornato, le dijo a Hutchinson que "escuchó al presidente hablar sobre la Ley de Insurrección o la ley marcial", escribe.

Hutchinson escribe que, en un momento de la reunión en el Despacho Oval, oyó a Trump gritar: "¡No me importa cómo lo hagan, pero háganlo de una p*** vez!". Sin embargo, no está claro a qué se refería.

Mientras los altos funcionarios intentaban que Meadows regresara a la Casa Blanca para conseguir que personas como su antiguo asesor de seguridad nacional, Mike Flynn, el exabogado de Trump, Sidney Powell; y el ex director ejecutivo de Overstock, Patrick Byrne, abandonaran el Despacho Oval, el secretario privado de la Casa Blanca Derek Lyons preguntó: "¿Realmente necesita el jefe más de una razón para regresar?. Aquí la tiene. La ley marcial".

Esos planes, por supuesto, no tuvieron frutos, y Trump buscó otras vías para anular su derrota electoral, presionando al secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, para que "encontrara" 11.870 votos para que ese estado pasara de Biden a Trump.

"Esa llamada no fue buena", le dijo a Meadows el consejero de la Casa Blanca Pat Cipollone, según Hutchinson, que escribe que Cipollone estaba escuchando la llamada. Testificando bajo juramento ante la comisión del 6 de enero del año pasado, Cipollone dijo que no recordaba haber sabido nada de la llamada hasta que leyó sobre ella en la prensa.

En una declaración a CNN, un portavoz de Cipollone negó que estuviera en la llamada de Georgia, señalando que Cipollone no estaba entre los que Meadows presentó al comienzo de la llamada.

"Creo que va a salir bien"

En las semanas posteriores a las elecciones, el 6 de enero seguía siendo la fecha segura, y Hutchinson escribe que la visita de Trump al Capitolio formó parte del plan hasta el final. "En la víspera de Año Nuevo, (Meadows) me pidió que hablara con Tony (Ornato) sobre un posible desplazamiento en caravana al Capitolio tras el mitin del presidente".

"Creo que el 6 [de enero] va a salir bien", dijo Trump. "¿Cree que va a ir bien, jefe?".

"Sí, señor", respondió Meadows. "Creo que va a salir bien".

Muchas de las anécdotas que Hutchinson cuenta sobre ese día fueron parte de su testimonio. Trump sabía de las armas que portaban sus partidarios. "El grandote lo sabe", dijo Ornato, y en este punto de la narración, Hutchinson aún encontraba tranquilizadora esa noticia, como si significara que Trump haría algo para impedirlo. Recuerda el momento revelador en la Elipse, cuando oyó rugir al presidente: "Quitad los p**** mags (detectores de metales)... Miren a toda esa gente en los árboles. Quieren entrar. Déjenlos entrar. Dejen entrar a mi gente. Quiten los p**** detectores. No están aquí para hacerme daño".

Poco después, entre bastidores en el mitin, Giuliani deslizó su mano por debajo de la falda de Hutchinson y por encima de su muslo, según alega Hutchinson en el libro. (Giuliani negó la acusación a Newsmax, calificándola de "absurda"). Pero no era nada comparado con la rabia que sintió más tarde, después de que el Capitolio fuera atacado y muriera gente, escribe Hutchinson.

Mientras se desarrollaba el ataque al Capitolio, Hutchinson dijo que por su mente pasaban pensamientos sobre lo que tenía que hacer, y le preocupaba que pudiera ser el comienzo de un golpe de Estado.

"Tenemos que tener un plan preparado por si ocurre lo peor. En caso de que esto sea el comienzo de un golpe", escribe.

Ni siquiera esto fue suficiente todavía. Hutchinson seguía formando parte del equipo Trump. A diferencia de la directora de comunicaciones de la Casa Blanca, Alyssa Farah, que renunció el 3 de diciembre de 2020, o de la subsecretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Matthews, que se fue el 6 de enero de 2021, Hutchinson se quedó.

Parte de la justificación de Hutchinson era que se veía a sí misma como alguien que podía ayudar a mantener los protocolos durante los últimos días de la presidencia de Trump, en particular cuando Meadows se apresuró a hacerse con una carpeta que contenía documentos altamente clasificados relacionados con la investigación Crossfire Hurricane del FBI sobre la campaña de Donald Trump y Rusia durante las elecciones de 2016.

Ella se sorprendió cuando Meadows dio los documentos clasificados a dos personalidades de los medios de comunicación de derecha que regularmente siguen la línea de MAGA.

El portavoz de Meadows dijo que la versión de Hutchinson era falsa y que los documentos ya habían sido desclasificados por Trump. La oficina del abogado de la Casa Blanca pidió los documentos de vuelta, dijo el portavoz, porque contenían elementos de información personal que necesitaban ser editados.

"No se trataba de una cuestión de clasificación, sino de redacciones de procedimiento", dijo el portavoz.

Sin embargo, Hutchinson escribe que Cipollone le dijo que los documentos seguían conteniendo información clasificada y le exigió que se los devolviera. Antes de que pudiera irse a llamar a Meadows, Cipollone añadió: "Oye Cass, mientras estás al teléfono con él, ¿puedes decirle que no podemos indultar al ginecólogo de Kimberly Guilfoyle?".

"Mi mandíbula estaba colgando mientras me giraba para mirar a Pat. Por la expresión de su cara supe que hablaba muy en serio", escribe.

Según el testimonio de Guilfoyle ante la comisión del 6 de enero, ella quería ayudar al hijo de su antiguo ginecólogo, un respetado médico de California.

Sólo queríamos proteger al presidente

El libro es un viaje, en el que Hutchinson juzga haber sido "cómplice" de las decisiones que condujeron al 6 de enero. Después de contar la historia de su problemática crianza —con un padre en gran medida ausente y finalmente abusivo— la historia de Hutchinson es principalmente sobre su tiempo trabajando para un presidente que una vez "adoró".

Al principio, dice Hutchinson, estaba "fascinada" por Trump y por cómo electrizaba a las multitudes en sus mítines. Trabajando en la Casa Blanca, primero en la Oficina de Asuntos Legislativos y luego bajo el liderazgo de Meadows, se centró en su misión de ayudar al presidente y ser una "leal soldado de a pie", escribe.

Numerosos ejemplos del comportamiento cuestionable de Trump se pasan por alto ya que Hutchinson, siempre la ayudante leal, los vio como normales en ese momento. Eso incluye la llamada telefónica de Trump con Zelensky en 2019 que en última instancia condujo a su primer juicio político y la historia de The Atlantic de 2020 sobre Trump refiriéndose a los soldados estadounidenses muertos durante la Primera Guerra Mundial como "perdedores" y "llorones", que un ex alto funcionario de la administración con conocimiento de primera mano confirmó a CNN.

En el verano de 2017, el primer año de Trump en el cargo, Hutchinson era becaria en la oficina del senador Ted Cruz. En 2020, estaba reprendiendo al senador republicano de Texas por presentarse sin invitación a la llegada de Trump a una pista de Texas, advirtiéndole de que si no se marchaba sería el "último evento presidencial al que recibas una invitación".

Los leales a Trump atacan a Hutchinson hasta el día de hoy por haber intentado trabajar para el 45º presidente en Florida mucho después del 6 de enero de 2021, y Hutchinson lo admite plenamente, dejando claro que su ruptura con el presidente y su equipo no se produjo hasta que Meadows dejó totalmente claro que no formaría parte de la pospresidencia, algo que no ocurrió hasta sus tres últimos días en la Casa Blanca.

En "Enough" ella admite mucho de lo que los leales a Trump le echan en cara para desacreditarla, por ejemplo, su petición de ayuda para conseguir un abogado.

La comisión del 6 de enero de la Cámara de Representantes hizo mucho hincapié en el cambio de abogado de Hutchinson debido a las sugerencias de que su primer abogado, Stefan Passantino, la animaba a no ser sincera bajo juramento. Hutchinson escribe que Passantino la disuadió de cooperar plenamente. "No, no, no. Queremos que entres y salgas", le dijo.

"Debíamos restar importancia a mi papel, le explicó, como estrictamente administrativo. Yo era una asistente, nada más", escribe. "Stefan nunca me dijo que mintiera a la comisión. 'No quiero que cometas perjurio', insistió. 'Pero 'no recuerdo' no es perjurio'". En otra ocasión le dijo: "Sólo queremos proteger al presidente", escribe.

El libro también explica uno de los misterios de la investigación del 6 de enero: con tantos testigos poco cooperativos, ¿cómo supo la comisión qué preguntarle a Hutchinson para que revelara su testimonio condenatorio mientras seguía representada por el abogado pagado por el mundo Trump? Resulta, escribe Hutchinson, que se coordinó con Farah, que ahora es comentarista política de CNN, para contarle todo lo que sabía. Farah habló con la vicepresidenta del comité Liz Cheney, que entonces supo qué preguntarle a Hutchinson durante la tercera declaración a puerta cerrada de la comisión con ella.

A medida que Hutchinson empieza a cooperar con la comisión, se le ofrecen puestos de trabajo y luego se le retiran. Pronto, el mundo de Trump la excluye y luego la demoniza. Deja abierta la pregunta de qué habría pasado históricamente si Trump y Meadows hubieran confiado en ella y la hubieran invitado a Mar-a-Lago.

Pero el valiente testimonio de Hutchinson ocurrió, por lo que tal vez más importante para la república hoy es la cuestión de cuántos testigos más con abogados financiados por el mundo de Trump involucrados en procesamientos e investigaciones actuales están experimentando la misma situación.