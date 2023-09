ANÁLISIS | Trump puede saltarse un debate pero no eludir las consecuencias legales

Trump y sus hijos adultos, responsables de fraude 0:55

(CNN) -- El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, se saltará otro debate presidencial republicano este miércoles por la noche porque nadie lo castigará por no estar allí.

Ningún otro candidato republicano podría despreciar tanto el segundo foro de su partido y dedicarse a lo suyo, en este caso, un discurso sobre el conflicto de los trabajadores del sector automovilístico en Detroit, en plena campaña para las elecciones generales, meses antes de que se emitan los primeros votos de las primarias.

Aunque salirse con la suya es la habilidad política por excelencia del expresidente, su talento para eludir las consecuencias enfrenta un grave desafío en otra esfera: los tribunales. Un juez de Nueva York subrayó este martes la creciente amenaza que supone para Trump su montaña de desafíos legales, al dictaminar en un caso civil que el expresidente y sus hijos adultos son responsables de fraude. La sentencia, que supone una grave amenaza para el futuro de la Organización Trump, se adelanta a los cuatro juicios penales del expresidente por otros asuntos.

Trump no puede controlar su suerte legal, pero su destino político sigue estando en sus manos. Ha hecho añicos las reglas de la política mientras apunta a un segundo mandato en la Casa Blanca que tensaría el sistema constitucional de gobierno más que el primero. Trump ha reinventado una y otra vez su Partido Republicano y la forma en que elige a sus presidentes, además de aplastar las normas de conducta presidencial. Ha aplacado las consecuencias políticas de múltiples procesamientos —derivados de sus asaltos a la democracia y otras supuestas transgresiones— presentándolos como ejemplos de un gobierno y un sistema judicial armados. El poder de su personalidad política ha acobardado a los críticos del Partido Republicano y ha creado un culto a la personalidad que le hace invulnerable a los ataques desde dentro del partido. Años de despreciar la credibilidad de las elecciones estadounidenses han convencido a millones de sus partidarios de que es víctima de un fraude electoral.

Así que hay muy poco riesgo para Trump en boicotear el debate en la Biblioteca Presidencial Ronald Reagan, que honra al expresidente cuyo espectro se cernió sobre su partido durante décadas hasta que el nacionalismo populista de Trump lo ahuyentó. Desde el primer debate del Partido Republicano el mes pasado en Wisconsin, la campaña del gobernador de Florida, Ron DeSantis, se ha desvanecido aún más, mientras que la exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, ha recuperado algo de expectación y algunos puntos porcentuales. Pero no hay indicios de que, transcurrido otro valioso mes de campaña, ningún candidato se esté perfilando como un retador significativo para Trump y su enorme ventaja en las encuestas de las primarias.

publicidad

Sería una sorpresa mayúscula que uno de sus rivales aprovechara el debate, que en la práctica es un enfrentamiento por el segundo puesto, para lanzar el tipo de crítica mordaz a Trump que podría perforar su posición entre los votantes del Partido Republicano. Sólo los candidatos que apenas figuran en la mayoría de las encuestas —como el exgobernador de Nueva Jersey Chris Christie o el exgobernador de Arkansas Asa Hutchinson, que no cumplían los criterios del RNC para participar en este debate— han machacado enérgicamente a Trump. Mientras que candidatos como DeSantis y Haley han golpeado a Trump en temas como el aborto o tibiamente sobre su elegibilidad, no se han arriesgado a un ataque directo contra el creciente extremismo del expresidente. Mike Pence, el exvicepresidente al que los partidarios de Trump querían colgar el 6 de enero de 2021, se ha vuelto más mordaz, y ha sido recompensado con una campaña a la baja.

Cassidy Hutchinson —asesora del ex secretario general de la Casa Blanca Mark Meadows, que ha mostrado más valentía a la hora de denunciar las fechorías de Trump el 6 de enero que la mayoría del resto del Partido Republicano— se maravilló de su influencia en su partido en una entrevista con Jake Tapper, de CNN, este martes, coincidiendo con el lanzamiento de su nuevo libro. Incluyó a los republicanos que estarán en el escenario del debate este miércoles por la noche en su crítica a los que no condenarán por la fuerza las acciones de Trump. "Donald Trump tiene un gran control sobre estas personas, y a veces, no puedo poner mi dedo en la llaga de por qué", dijo Hutchinson a Tapper.

"¿Por qué es tan fácil para estas personas seguirle la corriente, por qué es tan fácil para estas personas decir que lo que está haciendo está bien?", dijo Hutchinson y añadió: "En ese momento están admitiendo que les parece bien librar una guerra contra nuestra Constitución. Ese no es un valor republicano, ese no es un valor estadounidense, (pero) esos son los tipos de candidatos a los que nos enfrentamos en 2024".

Encuesta de CNN: Trump, favorito entre los republicanos de Nueva Hampshire 1:48

Más de lo mismo de Trump, pero peor

El manto de impunidad política de Trump se ha puesto de manifiesto en su regreso al centro de la escena política en los últimos días.

Cualquier otro expresidente que sugiriera que el jefe saliente del Estado Mayor Conjunto, el general Mark Milley, debería ser ejecutado —como hizo Trump en las redes sociales el pasado fin de semana— sería considerado un paria nacional. Pero el último ejemplo de la bilis de Trump ha pasado prácticamente desapercibido en medio de su torrente diario de indignación.

La reciente amenaza de Trump de utilizar el Departamento de Justicia para perseguir a sus enemigos políticos si recupera la Casa Blanca habría bastado para descalificar a la mayoría de los candidatos presidenciales. Sin embargo, apenas provocó un murmullo entre los rivales republicanos de Trump. El silencio también prevaleció cuando el expresidente dijo que usaría el poder de la presidencia para investigar a una cadena de televisión, MSNBC, por traición.

Trump rara vez deja pasar un día sin afirmar falsamente que ganó las elecciones de 2020. Antes de que él llegara, la idea de que un presidente buscara romper la cadena de transferencias pacíficas de poder era impensable. Pero ahora, es posible que gane las siguientes elecciones generales.

Un raro desafío a la impunidad de Trump

Sin embargo, el talento del expresidente para evitar las consecuencias de sus actos se enfrenta a su mayor desafío. Este martes, por ejemplo, un juez de Nueva York determinó que Trump y sus hijos, Eric y Donald Jr, habían proporcionado declaraciones financieras falsas durante aproximadamente una década. Mientras, en Washington, un juez federal estudia la petición del fiscal especial Jack Smith de imponer una orden de mordaza parcial al expresidente después de que el fiscal le acusara de intentar envenenar al jurado e intimidar a los testigos.

Estos dramas legales son la antesala de los cuatro juicios a los que se enfrenta el expresidente, que niega haber cometido delito alguno, por un total de 91 cargos penales —en relación con su intento de derrocar las elecciones de 2020, su presunto mal manejo de documentos clasificados que atesoraba en Mar-a-Lago y sobre un pago de dinero por silencio a una actriz de cine para adultos antes de las elecciones de 2016—. La mera sugerencia de acusaciones penales ha bastado para apartar a la mayoría de los políticos de sus cargos (aunque el senador demócrata Robert Menéndez está luchando contra múltiples peticiones de dimisión antes de su primera comparecencia ante el tribunal por cargos de soborno este miércoles).

Y, sin embargo, ni siquiera la posibilidad de que Trump, que ya tuvo dos juicios políticos, pueda ser un delincuente convicto antes de las elecciones de noviembre de 2024 está destruyendo su marca entre los votantes republicanos. Más bien al contrario.

Trump pide cambio de jueza en el caso del 6 de enero 1:39

Entonces, ¿por qué Trump sigue saliéndose con la suya?

Una de las razones por las que Trump es tan intocable es que el Partido Republicano casi nunca le hace pagar un precio por su conducta. Los altos cargos se dejan influir por el apoyo masivo de Trump entre su legendaria base de votantes, y a menudo se enfrentan a la disyuntiva de condenar a Trump o salvar sus carreras. Los líderes del Partido Republicano que se niegan a apaciguarle —como el exsenador por Arizona Jeff Flake, la exrepresentante por Wyoming Liz Cheney y el actual senador por Utah Mitt Romney— son expulsados del Congreso o deciden que presentarse a un cargo público ya no merece la pena.

El culto al liderazgo de Trump también atrae a acólitos que le siguen la corriente y le imitan. Repúblicanos como el representante de Florida Matt Gaetz y la representante de Georgia Marjorie Taylor Greene son ejemplos recientes. El poder político del expresidente dentro de la base republicana hace que sus líderes se resistan a llevarle la contraria. El presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, por ejemplo, dijo tras el ataque del 6 de enero al Capitolio por parte de la turba de Trump que el expresidente era responsable de los disturbios. Pero días después de que su jefe abandonara la Casa Blanca en desgracia, McCarthy voló a Florida para reparar los lazos con Trump, que le ayudó a ganar la presidencia de la Cámara en enero, pero que ahora le atormenta incitando a los extremistas de la Cámara a cerrar el Gobierno.

Mientras tanto, el magnetismo personal de Trump ha atraído a decenas de funcionarios y agentes políticos a su órbita, a pesar de que el precio para muchos en su círculo más cercano ha sido la acusación por sus planes de intromisión electoral y la ruina de sus reputaciones. Pensemos en el exalcalde de Nueva York Rudolph Giuliani y en Mark Meadows.

El expresidente también ha argumentado con éxito que se interpone en el camino de un gobierno conspirador que apuntaría a sus seguidores si él cediera. "¡Si pueden hacerme esto a mí, pueden hacértelo a ti!", escribió Trump este martes en una publicación en las redes sociales en la que condenaba la sentencia en su contra en el caso de fraude de Nueva York. Este argumento ha sido tan eficaz que las encuestas y la recaudación de fondos del expresidente a menudo parecían hablar después de sus diversas acusaciones.

Lo más fundamental, sin embargo, es que Trump ha construido una base política inexpugnable entre los votantes que inicialmente le veían como un avatar de su odio a los estamentos políticos, financieros, mediáticos y judiciales que consideraban que les ignoraban o despreciaban. Trump actuó astutamente como un insurgente en su propia administración, a menudo desgarrando aquellas instituciones de las que sus votantes desconfiaban. El resultado fue que sus seguidores se tragaron todos los comportamientos aberrantes posteriores, viéndole como una víctima de la persecución política institucionalizada.