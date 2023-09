Su familia heredó un castillo italiano de 900 años de antigüedad. Así es vivir allí

(CNN) -- Cuando Ludovica Sannazzaro Natta se presenta con alguien, siempre empieza con los datos clave: tiene 21 años, a punto de cumplir 22. Es italiana. Es una "escorpio muy orgullosa". Estudió teatro musical en Los Ángeles y Nueva York.

Luego, añade un detalle inesperado: "Vivo en un castillo a tiempo completo".

Crecer en un castillo

Sannazzaro Natta se mudó al castillo de cuento de hadas Sannazzaro, con 45 habitaciones y torres, cuando tenía cuatro años.

Sannazzaro Natta desciende de la nobleza italiana y su padre es conde. Esta fortaleza medieval, situada en una pintoresca campiña cerca de Giarole, en el norte de Italia, ha pertenecido a su familia durante 28 generaciones.

La generación anterior utilizó el castillo de Sannazzaro principalmente como casa de verano, pero, en 2006, los padres de Sannazzaro Natta decidieron trasladarse desde Milán y hacer del castillo su residencia a tiempo completo, llevándose a su hija pequeña con ellos.

"Cuando me mudé aquí, todo era tan normal para mí", cuenta hoy a CNN Travel. "Era simplemente mi hogar y donde iba a vivir el resto de mi vida".

Aunque el castillo era "normal" para la joven Sannazzaro Natta, aún recuerda la emoción de descubrir la abundancia de habitaciones del castillo: hay 18 dormitorios, 9 cuartos de baño, así como salas de estar, una biblioteca, un salón de baile y un comedor, por no mencionar el foso, una capilla y pasadizos secretos. Sus padres pronto se dieron cuenta de que en un castillo los juegos del escondite pueden durar mucho tiempo.

"Yo corría por todo el castillo", recuerda Sannazzaro Natta. "Mis padres a veces no me encontraban porque me parecía muy divertido esconderme dentro de los armarios".

Sannazzaro Natta tiene un hermano mayor, pero es 14 años mayor que ella, así que pasó su infancia explorando el castillo con su pandilla de amigos. Los niños pasaban largos días inventando cuentos de princesas, brujas y magos en un entorno extremadamente apropiado. El castillo, dice Sannazzaro Natta, fue un lugar "muy creativo" para pasar su infancia.

"Crecí con Harry Potter, Narnia y todas esas cosas", recuerda. "Por supuesto, el castillo era absolutamente genial para recrear ese tipo de atmósferas y mundos de fantasía, así que era nuestro propio Harry Potter en mi castillo".

De adolescente, Sannazzaro Natta asistió a un internado en otro lugar de Italia. Con esa distancia y su creciente madurez, desarrolló sentimientos más contradictorios hacia el palacio de su infancia.

"No sabía muy bien cómo contarle a la gente que vivía en un castillo", dice.

Se dio cuenta de que "este detalle mío puede cambiar su visión de mí, su opinión sobre mí" y se vio a sí misma reteniendo la información hasta que sintió que había desarrollado una buena relación con un amigo potencial.

"Vivo en un castillo. Eso no es normal", se dio cuenta. "Es único y especial".

Mientras Sannazzaro Natta empezaba a asimilar ese privilegio y lo que significaba, también se sintió fascinada por la historia del castillo Sannazaro y cómo se entrelazaba con su propio legado familiar.

"Son casi 900 años de historia, entre este lugar y mi familia", dice.

Ayudó a su padre a examinar viejas cartas familiares. Siguió de cerca a investigadores paranormales que venían a investigar posibles sucesos fantasmales. Investigó su árbol genealógico para entender cómo se construyó el castillo.

Ver el castillo con otros ojos

Tras terminar el instituto, Sannazzaro Natta se trasladó a Estados Unidos para estudiar teatro musical. Sus nuevos amigos estadounidenses se quedaron aún más boquiabiertos que sus compañeros italianos cuando reveló la noticia de su estilo de hogar. Pero, para entonces, Sannazzaro Natta estaba más cómoda consigo misma y se sentía capaz de hacer suya su historia.

"No voy a ocultar una parte de mí solo porque tenga miedo de lo que vayan a pensar", decidió. "Si realmente quieren conocerme, van a conocerme con esta cosa específica, porque es parte de mí".

Entonces, a mitad de los estudios de Sannazzaro Natta en EE.UU., llegó la pandemia de covid-19. Como muchos estudiantes universitarios de la época de la pandemia, se vio obligada a irse a casa de sus padres, aunque, claro está, la casa de sus padres era un castillo.

Sannazzaro Natta vio la fortaleza con otros ojos tras su ausencia.

"Me dije: 'Me encanta este sitio. A veces no lo aprecio tanto como debería. Probablemente porque es mi casa. Y es tan normal para mí. Pero de verdad, de verdad que me encanta este sitio'".

Con este nuevo aprecio por el castillo nació la cuenta de Sannazzaro Natta en las redes sociales, The Castle Diary.

Entre sus estudios, Sannazzaro Natta pasaba el tiempo subiendo videos en TikTok e Instagram en los que resumía cómo es realmente la vida en un castillo medieval. Sí, es bonito, explica, pero también hay mala conexión wifi, muchas habitaciones que limpiar y muchas corrientes de aire.

Era marzo de 2021 y sus videos ofrecían un oportuno escape de la pandemia. Además, todo el mundo hablaba de la serie de Netflix "Bridgerton", y Sannazzaro Natta parecía estar viviendo una versión real de la misma. Su cuenta de TikTok no tardó en ganar seguidores.

A medida que su número de seguidores crecía, Sannazzaro Natta se inclinó por el drama de época de todo ello, reclutando a su madre para que le cosiera vestidos más propios del siglo XIX que de la década de 2020.

Hoy, Sannazzaro Natta rara vez aparece con ropa moderna en sus videos y adopta plenamente la "estética de princesa" en las redes sociales.

Al mismo tiempo, sigue empeñada en mostrar la realidad de la vida en el castillo. Sigue grabando videos sobre las inesperadas peculiaridades del castillo, desde sus múltiples retretes antiguos hasta la frustración de olvidar las llaves y subir varios tramos de escaleras de caracol para encontrarlas.

Y para que quede claro, Sannazzaro Natta no es en realidad una princesa, aunque está a punto de heredar el título de su padre y convertirse en condesa algún día, lo que es muy al estilo Bridgerton, aunque el título no tenga ningún significado real en la Italia republicana.

Disfrute de la vida en un castillo

La presencia de Sannazzaro Natta en las redes sociales se ha convertido en un asunto de familia: su madre la ayuda con la ropa, su padre aparece a menudo delante de la cámara y su hermano colabora en la parte administrativa y financiera de la fama de Sannazzaro Natta en las redes sociales.

La familia Sannazzaro Natta está gratamente sorprendida por el gran interés suscitado por los videos, entre otras cosas porque ha servido para impulsar el hospedaje en el castillo.

Así es, si quieres vivir como Sannazzaro Natta por un día, puedes hacerlo. Seis de las dieciocho habitaciones del castillo están disponibles para los turistas que quieran alquilarlas. Hay más habitaciones disponibles para bodas u otros grandes eventos.

El castillo está a una hora aproximadamente de Milán, Turín y Génova, y a 650 metros de la estación de tren de Giarole.

"Esta zona es muy famosa por sus paisajes", dice Sannazzaro Natta. "Está llena de pueblecitos. Hay colinas preciosas", añade. "Por supuesto, la comida es increíble. Y la zona es muy conocida también por el vino. Así que hay montones de bodegas diferentes".

Compartir la experiencia

Sannazzaro Natta dice que no hay nada que le guste más que cuando el castillo está lleno de visitantes y palpita de energía, ya sea gracias a las visitas de sus incrédulos y encantados amigos estadounidenses (cuyas reacciones ante el castillo documenta a menudo en las redes sociales) o a través de los turistas.

Para Sannazzaro Natta, es entonces cuando su casa cobra vida, así que si sus redes sociales aumentan el número de visitantes, qué mejor.

"Mi padre abrió el alojamiento porque quería que se viviera el castillo. Quería que la gente viera y respirara esta realidad", dice. "Y yo quiero exactamente lo mismo".

Inspirada por el éxito de su estética en las redes sociales, Sannazzaro Natta está planeando próximos actos públicos que abracen lo que ella llama la "fantasía" del castillo. En primer lugar, espera organizar un baile de temática histórica en 2025.

Ahora que es adulta, Sannazzaro Natta es cada vez más consciente de los costos y el mantenimiento que conlleva vivir en un castillo. Organizar bailes y eventos históricos podría ser también una forma de garantizar la longevidad del castillo, algo en lo que tiene un gran interés, ya que ella, junto con su hermano, heredará la propiedad algún día.

Sannazzaro Natta dice que también sigue dedicándose al teatro musical y que actualmente fantasea con interpretar a una de las seis esposas de Enrique VIII que aparecen en la comedia musical "Six", todas las cuales sabían un par de cosas sobre castillos. Le encantaría actuar en el castillo de Sannazzaro.

Sannazzaro Natta dice que su objetivo final es "compartir la atmósfera de este hermoso lugar" con todos los que pueda, ya sea a través de las redes sociales o en persona.

"Tengo algo único y especial que quiero compartir con la gente", afirma. "Porque no creo que mucha gente conozca esta realidad. Ni siquiera creen que exista a menos que sea en las películas".