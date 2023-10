¿Por qué el ataque de Hamas no tiene precedentes? 2:43

(CNN) -- El Gobierno israelí no confirmó la afirmación específica de que los atacantes de Hamas cortaron las cabezas de bebés durante su perturbador ataque del 7 de octubre, dijo un funcionario israelí a CNN, contradiciendo una declaración pública anterior de la Oficina del Primer Ministro.

"Ha habido casos de militantes de Hamas que han llevado a cabo decapitaciones y otras atrocidades al estilo de ISIS. Sin embargo, no podemos confirmar si las víctimas eran hombres o mujeres, soldados o civiles, adultos o niños", dijo el funcionario.

El primer ministro de Israel Benjamin Netanyahu indicó que Hamás había decapitado a personas en una comparecencia junto al secretario de Estado Antony Blinken el jueves, pero no especificó si se trataba de niños.

Las explosivas acusaciones de que se había decapitado a niños en el kibutz de Kfar Aza surgieron este martes en los medios de comunicación israelíes. Las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF, por sus siglas en inglés) describieron posteriormente la escena como una "masacre" en una declaración a CNN. Mujeres, niños pequeños y ancianos fueron "brutalmente masacrados en una acción propia del ISIS", dijeron las IDF.

Tal Heinrich, portavoz del primer ministro Benjamin Netanyahu, declaró este miércoles que se habían encontrado bebés y niños pequeños con las "cabezas decapitadas" en Kfar Aza.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pareció confirmar esa información. En una mesa redonda con líderes de la comunidad judía este miércoles, dijo: "Llevo mucho tiempo en esto, nunca pensé realmente que vería... imágenes confirmadas de terroristas decapitando niños".

Un funcionario de la administración estadounidense aclaró posteriormente las declaraciones de Biden, diciendo a CNN que ni Biden ni sus asesores habían visto imágenes ni habían recibido informes confirmados de que Hamas hubiera decapitado a niños o bebés. El funcionario aclaró que Biden se refería a comentarios públicos de medios de comunicación y funcionarios israelíes.

Un portavoz de las IDF, Jonathan Conricus, dijo más tarde ese mismo día que era probable que los terroristas hubieran llevado a cabo decapitaciones de bebés en el kibutz de Be'eri.

"Recibimos informes muy preocupantes que llegaban desde el terreno de que había bebés que habían sido decapitados... Creo que ahora podemos decir con relativa seguridad que, desgraciadamente, eso es lo que ocurrió en Be'eri", declaró.

En un principio, las autoridades israelíes evitaron hablar de los detalles de los asesinatos de sus ciudadanos. En su lugar, compararon la brutalidad de Hamas con la de ISIS, el grupo terrorista suní que decapitó a cautivos y quemó vivos a prisioneros.

Hamas negó este miércoles las acusaciones. Izzat al-Risheq, alto cargo y portavoz del grupo militante islamista, afirmó que los medios de comunicación internacionales habían "difundido mentiras sobre nuestro pueblo palestino y la resistencia, afirmando que miembros de la resistencia palestina decapitaban a niños y atacaban a mujeres, sin pruebas que respalden tales afirmaciones y mentiras".

CNN analizó cientos de horas de material publicado en internet para intentar corroborar las atrocidades cometidas por Hamas. En un video, que CNN ha determinado que es auténtico, pero que no ha podido geolocalizar, un miliciano ataca a un hombre herido con una herramienta de jardinería en un intento de decapitarlo. Pero CNN no ha visto nada que parezca confirmar las afirmaciones de niños decapitados.

CNN también visitó las ruinas saqueadas de Kfar Aza, el martes, y no vio ninguna prueba de muchachos decapitados. Las autoridades israelíes tampoco han publicado ninguna fotografía del incidente.

Pero el hecho de que los funcionarios israelíes no hayan respaldado su afirmación con pruebas fotográficas no es sorprendente: compartir imágenes tan gráficas se consideraría profundamente insensible. "Por la dignidad de los muertos, no hablamos de su aspecto", dijo el mayor Nir Dinar, portavoz de las IDF. "Es un bebé muerto. ¿Importa si es quemado o decapitado?".

-- Nic Robertson, de CNN, contribuyó con este reporte.