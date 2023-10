¿Representa Hamas al pueblo palestino? 2:58

(CNN) -- Cientos de residentes afligidos se reunieron este martes en una cancha de baloncesto de Plainfield, Illinois, para recordar el amor de Wadea Al-Fayoume por el deporte, durante una vigilia en honor del niño palestinoestadounidense, de 6 años, que, según las autoridades, murió apuñalado por ser musulmán.



Las fotos del niño estaban expuestas en la cancha, flanqueando a los oradores que, con lágrimas, recordaban su sonrisa y su inocencia.

El padre del niño, Oday Al-Fayoume, habló brevemente a la multitud en árabe, explicando que había aprendido de su hijo gran parte del inglés que conoce. "Con la muerte de Wadea, creo que ya no tengo espacio para hablar inglés", dijo el padre desconsolado, un día después del entierro de su hijo.

Pero había un detalle que quería que todo el mundo supiera. Señaló una foto, ahora ampliamente compartida, de su hijo celebrando su cumpleaños días antes de ser asesinado, y preguntó: "¿Saben qué está haciendo Wadea en esta foto?".

"Estaba esperando a que yo completara la mitad de corazón que estaba haciendo", dijo el padre, levantando la mano y curvando los dedos para completar la forma de un corazón.

Wadea fue apuñalado 26 veces en su casa por el casero de su familia el sábado, dijo la Oficina del Sheriff del Condado de Will. Su madre, Hanaan Shahin, de 32 años, también sufrió más de una docena de puñaladas, pero sobrevivió, según las autoridades.

La madre y el hijo eran "el objetivo del sospechoso por ser musulmanes y por el conflicto en curso en Medio Oriente entre Hamas e Israel", según la Oficina del Sheriff.

El sospechoso, de 71 años, fue acusado de asesinato y delitos motivados por el odio, entre otros cargos. El ataque también está siendo investigado por el Departamento de Justicia como delito de odio.

Wadea nació en Estados Unidos y sus padres proceden de un pueblo de la Ribera Occidental, según la oficina de Chicago del Consejo de Relaciones Islámico-Estadounidenses.

"Lo que ves es a un niño totalmente estadounidense", dijo Juhie Faheem, miembro de la Junta de Salud Mental del Condado de Will. "No llevaba ningún cartel ni collar que indicara que era musulmán. Llevaba una sonrisa en la cara que decía que era un niño, un niño lleno de amor y no de odio".

Varios niños asistieron a la vigilia del martes, entre ellos un pequeño que sostenía un cartel en el que se leía: "No soy una amenaza", con un dibujo coloreado de una bandera palestina.

Cynthia Glass, la madre del mejor amigo de Wadea, habló entre lágrimas sobre cómo su hijo Dexter no tenía mucha comunicación verbal y "Wadea" fue una de sus primeras palabras.

"Se trata de dos niños que nunca volverán a jugar juntos. Nunca volverán a sentarse juntos en clase. Nunca volverán a ir juntos en autobús", dijo la madre.

"Tenemos que aprender de estos dos dulces, dulces niños", dijo Glass, recibiendo un abrazo del padre de Wadea.

La vigilia incluyó un momento de silencio y oración, dirigido por el imán Hassan Aly.

"Wadea es un nombre que significa paz, pero no llegó a experimentar la paz en este mundo", dijo Aly. "Pero creemos firmemente que ahora descansa en la paz eterna junto a los niños inocentes de Gaza y otros niños y civiles inocentes que han perdido la vida recientemente a causa de la violencia".

El funcionario musulmán de más alto rango en la administración Biden, Dilawar Syed, de la Administración de Pequeñas Empresas de EE.UU., también asistió el martes y habló en nombre del presidente.

"El presidente Biden ha sido muy muy claro. No hay lugar para el odio en Estados Unidos", dijo Syed a la multitud. "El presidente ha hecho y seguirá haciendo todo lo que esté en su mano para luchar contra la islamofobia y el antisemitismo en nuestra nación".

Syed fue interrumpido por gritos antes de que los organizadores pidieran calma, y un representante del Centro Comunitario Al-Aqsa local dijo que había que centrarse en la víctima. "Antes que palestino, estadounidense o musulmán, Wadea era un ser humano, y eso nos une", afirmó.

La familia era amiga del sospechoso

El casero de la familia, Joseph M. Czuba, está acusado de asesinato, intento de asesinato, dos cargos de un delito de odio y agresión con agravantes con un arma mortal, dijo la Oficina del Sheriff del Condado de Will.

Un hombre que se describió a sí mismo como un abuelo para el niño dijo que el sospechoso del asesinato de Wadea había sido previamente un amigo de la familia y que se sorprendieron cuando se enteraron del ataque.

"Este señor era uno de los mejores amigos de la familia. Quería mucho al niño. Le llevaba juguetes. Jugaba y pasaba mucho tiempo con él. Lo trataba como a un nieto, pero por desgracia el mensaje equivocado, cuando llega a ciertas personas, se convierte en una máquina de matar", dijo el hombre durante la vigilia del martes.

La familia del niño vivió en la casa durante dos años sin "problemas notables previos" con Czuba, según el Consejo de Relaciones Islámico-Estadounidenses.

Entonces, el 11 de octubre, Czuba dijo a su esposa que quería que Wadea y su madre se marcharan de la casa, según declaró la esposa a los investigadores tras el incidente, según una declaración judicial de este lunes.

La esposa también dijo a los investigadores que Czuba "creía que estaban en peligro y que [Shahin] iba a llamar a sus amigos o familiares palestinos para que les hicieran daño", según la declaración.

Shahin dijo a las autoridades, según el expediente, que el 11 de octubre, Czuba también se enfrentó a ella "sobre lo que estaba pasando en el Medio Oriente".

La madre también declaró a las autoridades que el sábado, momentos antes de que se produjeran los apuñalamientos, Czuba le dijo que estaba enfadado con ella por lo que estaba ocurriendo en Jerusalén.

"Shahin declaró que ella le respondió 'recemos por la paz'. Shahin declaró que Czuba no le dio ninguna oportunidad de hacer nada. Shahin declaró que Czuba la atacó entonces con un cuchillo", según la denuncia.

Shahin dijo a la Policía que pudo escapar encerrándose en el cuarto de baño cercano, pero que no pudo llevarse a su hijo. Mientras estaba allí, llamó a la Policía, según la denuncia. "Mientras llamaba al 911, Hanan declaró que su hijo estaba siendo apuñalado", dice el documento.

Los agentes encontraron a Czuba sentado en el suelo, cerca de la entrada de la casa.

La madre y el hijo se encontraban en un dormitorio. "Ambas víctimas tenían múltiples heridas de arma blanca en el pecho, el torso y las extremidades superiores", dijo la Oficina del Sheriff del Condado de Will.

Ambos fueron trasladados a un hospital, donde el niño fue declarado muerto, según el documento.

Un juez ordenó que Czuba permaneciera detenido sin fianza. Su audiencia preliminar está prevista para el 30 de octubre.

"Mamá, estoy bien" fueron sus últimas palabras a su madre

Como a otros niños de su edad, a Wadea le gustaba jugar con sus juguetes, colorear y jugar a cualquier juego con una pelota, dijo Rehab, del Consejo de Relaciones Islámico-Estadounidenses.

Fue descrito como un niño cariñoso y amable que se centraba en disfrutar de la vida con sus amigos y jugar al aire libre, y que quería profundamente a sus padres y a su familia.

"Amaba a sus padres, amaba a su familia y a sus amigos, amaba la vida y esperaba tener una vida larga, sana y próspera", dijo Rehab.

En sus últimos momentos, Wadea ofreció palabras de consuelo a su madre, dijo el lunes el hombre que se consideraba a sí mismo una especie de abuelo.

"Sus últimas palabras a su madre: 'Mamá, estoy bien", dijo el hombre a los periodistas. "Saben qué, está bien. Está en un lugar mejor".

La madre del niño no pudo asistir a los servicios funerarios, el lunes, ya que permanecía en el hospital, dijo Rehab.

La madre está "lidiando con sus heridas, lidiando con su trauma emocional y lidiando con el mayor vacío que nunca podrá ser llenado, el mayor vacío de todos, la pérdida de su hijo", añadió.

-- Christina Maxouris, Holly Yan, Brad Parks, Lauren Mascarenhas y Virginia Langmaid, de CNN, contribuyeron con este reportaje.