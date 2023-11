Guerra entre Israel y Hamas, en vivo: muertes y ataques en Gaza, noticias y más

“Sin medicina. Sin comida. No hay agua” Palestino-estadounidense atrapado en Gaza envía un mensaje a la congresista

Un hombre palestino-estadounidense atrapado dentro de Gaza instó a Estados Unidos a intervenir en el conflicto entre Israel y Hamas, según una publicación de una congresista estadounidense en las redes sociales.

Zakaria Alarayshi envió una nota de voz y un mensaje de texto desde el enclave asediado a la representante Rashida Tlaib de Michigan, describiendo su condición como terrible y diciendo que no hay medicinas, alimentos ni agua, según una publicación de la congresista en Instagram.

"Estamos enfermos. No podemos soportar más… Necesitamos presionar a [el presidente Joe] Biden para que detenga esta guerra”, dijo Alarayshi en una nota de voz en la publicación de Tlaib. “Esta guerra mata gente. No mata a Hamás: mata a niños, ancianos y mujeres, y ellos matan a todos. Eso no es justo... Necesitamos sacarnos”.

Alarayshi, que vive en Dearborn, Michigan, estaba visitando a su familia en Gaza con su esposa, Laila Alarayshi, cuando estallaron las hostilidades, informó anteriormente CNN.

La pareja sigue estancada y “aterrorizada” en Gaza a pesar de que se le ordenó ir a la frontera de Rafah para la evacuación seis veces, pero se lo negaron, según un abogado de la familia.

Los abogados de la familia presentaron una demanda el 13 de octubre contra el Departamento de Estado y el Departamento de Defensa de EE.UU. por supuestamente no "evacuar de forma segura a los ciudadanos estadounidenses que se encuentran actualmente en la asediada Franja de Gaza", informó anteriormente CNN.

“Las voces de quienes están sobre el terreno en Gaza necesitan ser escuchadas ahora más que nunca”, decía la publicación de Instagram de la congresista Tlaib.

Primeros evacuados: El miércoles, palestinos heridos y cientos de extranjeros comenzaron a cruzar desde Gaza hacia Egipto a través del cruce de Rafah. Entre ellos había más de 360 titulares de pasaportes extranjeros, muchos de ellos con doble nacionalidad palestina, dijo a CNN un funcionario del gobierno egipcio. Los ciudadanos estadounidenses se encuentran entre el grupo inicial de extranjeros que abandonaron el país, dijo el Departamento de Estado de Estados Unidos, sin dar detalles sobre las cifras.