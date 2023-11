Zelensky invita a Trump a Ucrania. ¿Por qué el ELN no ha liberado al padre de Luis Díaz? Consumir marihuana aumenta el riesgo de ataque cardíaco. Científicos descifran el misterio de por qué murieron decenas de elefantes en África. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

1. Miles de muertos en Gaza a un mes de la guerra

Más de 10.000 personas han muerto en Gaza desde que Israel lanzó su ofensiva militar hace casi un mes, informó este lunes el Ministerio de Salud del enclave controlado por Hamas. De los palestinos que murieron por ataques israelíes, 4.104 son niños, según la entidad.

2. Momentos clave del testimonio de Trump en Nueva York

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró bajo juramento este lunes en el juicio civil por fraude que enfrenta en Nueva York. Su testimonio fue la primera oportunidad de ver su respuesta ante un interrogatorio hostil, de cara a los cuatro juicios penales que tendrá el próximo año mientras hace campaña para regresar a la Casa Blanca. Estos fueron los 19 momentos clave de la comparecencia.

Trump tuvo un acalorado testimonio en Nueva York 4:56

3. Zelensky invita a Trump a Ucrania

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, invitó a Donald Trump a visitar su país después de que el expresidente de Estados Unidos afirmara que el próximo año, si gana las elecciones presidenciales, podría poner fin a la guerra de Rusia en Ucrania en 24 horas. Zelensky cuestionó esta afirmación e invitó a Trump a comprobar por sí mismo la magnitud de la invasión rusa.

4. ¿Por qué el ELN no ha liberado al padre de Luis Díaz?

La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia dijo este lunes que cumplirá con la liberación del padre del futbolista Luis Díaz pero que está "haciendo esfuerzos para evitar incidentes con las fuerzas oficiales". Esto es lo que sabemos.

Ejército acepta pedido del ELN para liberar al padre de Luis Díaz 2:48

5. Consumir marihuana aumenta el riesgo de ataque cardíaco, dicen estudios

Los adultos mayores que no fuman tabaco, pero sí consumen marihuana tienen un mayor riesgo de sufrir un ataque cardíaco y un derrame cerebral cuando están hospitalizados, mientras que las personas que consumen marihuana a diario tienen un 34% más de probabilidades de desarrollar insuficiencia cardíaca, según dos nuevos estudios.

La marihuana aumenta el riesgo de ataques al corazón, según estudios 0:55

A la hora del café

Un implante medular experimental ayuda a caminar a un paciente con Parkinson

Un nuevo estudio detalla el funcionamiento de una neuroprótesis experimental de médula espinal para corregir los trastornos de la marcha en personas con enfermedad de Parkinson en su primer paciente.

Estimulación eléctrica permite que personas con parálisis vuelvan a caminar 0:51

Así es la “tienda de conveniencia más incómoda” de China, que cuelga de un acantilado

Un pequeño cobertizo de madera ubicado sobre un acantilado en una pintoresca región del sur de China se ha ganado el apodo de “la tienda de conveniencia más incómoda” del país.

Científicos descifran el misterio de por qué murieron decenas de elefantes en África

Por fin se determinó la causa de las misteriosas muertes de elefantes africanos, y los científicos que publicaron un nuevo reporte afirman que es más probable que los brotes se produzcan en medio de las condiciones creadas por la actual crisis climática.

Barbra Streisand no estaba contenta con Siri y llamó al CEO de Apple

En una entrevista sobre su autobiografía próxima a lanzarse, "My Name is Barbra", la ganadora de dos Oscar dijo a BBC que estaba harta de que Siri pronunciara mal su nombre. Así que llamó al CEO de Apple para que lo arreglara.

Barbra Streisand exigió a Apple que Siri pronuncie bien su nombre

Conoce a "Grok", el chatbot de inteligencia artificial de Elon Musk

Prepárense. Llegan las bromas. Elon Musk anunció la introducción de "Grok", un chatbot con inteligencia artificial para algunos usuarios de X, el cual, según sugiere el multimillonario, tiene un sentido del humor sarcástico similar al suyo.

La cifra del día

48

El número de personas fallecidas por el impacto del huracán Otis en Acapulco, en el sur de México, según la Coordinación Nacional de Protección Civil.

¿Cuánto tiempo demorará la recuperación económica de Acapulco tras el impacto de Otis? 1:23

La cita del día

“Permítanme ser muy muy clara. Ser propalestina no es ser antisemita, ser propalestina no significa ser pro-Hamas o proterrorismo”

La reina Rania Al Abdullah de Jordania pidió un alto el fuego en la guerra de Israel contra Hamas, y dijo a Becky Anderson, de CNN, que apoyar la protección de las vidas palestinas no equivale a ser antisemita o proterrorista.

Las declaraciones de la reina de Jordania sobre la guerra entre Israel y Hamas 2:26

Y para terminar...

Exhiben una muestra del asteroide Bennu en el Museo Nacional de Historia Natural de EE.UU.

El Museo Nacional de Historia Natural de EE.UU. exhibe una muestra del asteroide Bennu. Esto podría ayudar a los científicos a saber más de la Tierra. Mira cómo fue su inauguración.