Apple hará un gran cambio en los mensajes del iPhone en 2024

Apple presenta nuevas MAC con chips ultrarrápidos 1:50

(CNN) -- La larga batalla por las burbujas de texto azules de iOS y verdes de Android pronto tomará un giro más amistoso.

Apple anunció este jueves planes para adoptar un estándar de mensajería que finalmente traerá características de iMessage a los usuarios de Android, con lo cual erosiona lo que algunos consideraban un elemento de la barrera de protección de la empresa de tecnología.

El cambio – del que informó por primera vez el sitio tecnológico 9to5Mac – añadirá funciones, como la recepción de mensajes leídos, indicadores de escritura, mejor soporte para chats de grupo y mayor calidad a la hora de compartir imágenes y videos, en todas las plataformas.

Apple dijo a CNN en un comunicado que añadirá soporte para el estándar, llamado RCS (Rich Communication Services), a finales de 2024. RCS se considera el sustituto de alternativas como el SMS, o servicio de mensajería corta, y puede funcionar tanto a través de Wi-Fi como de datos móviles.

"Creemos que RCS Universal Profile ofrecerá una mejor experiencia de interoperabilidad en comparación con SMS o MMS", afirma la compañía en el comunicado. "Funcionará junto a iMessage, que seguirá siendo la mejor y más segura experiencia de mensajería para los usuarios de Apple".

publicidad

Un empujón de Europa

El cambio se produce tras la presión ejercida tanto por los reguladores como por los competidores para que los sistemas operativos funcionen con mayor fluidez. La Ley de Mercados Digitales de la Unión Europea, por ejemplo, exige a las empresas que sus servicios clave sean interoperables entre plataformas. A principios de este año, inició una investigación para determinar si considera iMessage un producto básico.

Por su parte, Google, que ya es compatible con RCS en su aplicación de mensajería, manifestó su deseo de que Apple adopte el estándar. A principios de noviembre, la empresa escribió una carta a la Comisión Europea en la que argumentó que iMessage era un producto básico de Apple y debía cumplir la norma.

"Todo el mundo merece comunicarse de forma moderna y segura, independientemente del teléfono que tenga", afirma Google en un comunicado. "Por eso hemos colaborado estrechamente con el sector de la telefonía móvil para acelerar la adopción de RCS, y nos complace ver que Apple ha dado hoy su primer paso al sumarse a la adopción de RCS. Damos la bienvenida a la participación de Apple en nuestro trabajo en curso con GSMA para evolucionar RCS y hacer la mensajería más equitativa y segura, y esperamos trabajar con ellos para implementar esto en iOS de una manera que funcione bien para todos".

Resistencia de Apple

A lo largo de los años, Apple se ha opuesto a este tipo de conectividad. Cuando se le preguntó cómo se sentiría Steve Jobs sobre el estado de la comunicación a través de plataformas, el CEO Tim Cook dijo el año pasado durante una conferencia: "No escucho a nuestros usuarios pedir que pongamos mucha energía en eso en este momento". Cuando un miembro del público dijo que no podía compartir ciertos videos con su madre, que no era usuaria de iPhone, Cook respondió: "Cómprale un iPhone a tu madre".

El cambio también se produce casi dos meses después de que Apple anunciara que su próxima generación de iPhone 15 pregonaría por primera vez un sistema de carga universal USB-C. El cambio se produjo menos de un año después de que la Unión Europea votara a favor de aprobar una legislación para exigir que los teléfonos inteligentes, tabletas, cámaras digitales, bocinas portátiles y otros dispositivos pequeños sean compatibles con la carga USB-C para 2024.

"Tanto la adopción del USB-C para los nuevos iPhones como la compatibilidad con la mensajería RCS es la forma que tiene Apple de adelantarse a la normativa de la Unión Europea, que probablemente le habría forzado la mano en cualquier caso", afirma Dipanjan Chatterjee, analista principal VP de Forrester Research. "Mejor que la compañía lo posea y lo comercialice en su beneficio".

Según Michael Inouye, analista principal de ABI Research, también se espera que Apple trabaje con la GSM Association, una organización sin ánimo de lucro que trabaja con operadores móviles, para hacer que RCS sea más seguro a través del cifrado y acercarlo, si no a la par, a iMessage, "algo que podría beneficiar a todos los usuarios".

"Algunos también se han preguntado si esto abrirá la puerta a que más usuarios de Apple prueben nuevos dispositivos Android ahora que las comunicaciones estarán mejor soportadas entre iOS y Android, como los teléfonos plegables", dijo Inouye. "Pero no preveo que esto juegue un papel significativo en el cambio de la demanda de iPhones".

¿Longevidad de la burbuja?

El movimiento, sin embargo, no significa necesariamente que las burbujas verdes (Android u otros usuarios) y azules (usuarios de Apple) que se muestran cuando se envía un mensaje a alguien en la otra plataforma desaparecerán en el corto plazo.

Chatterjee dijo que mantener los colores es una estrategia de marketing de Apple que probablemente continuará, a pesar del cambio al estándar RCS.

"La burbuja azul es una insignia de la tribu de Apple, y esta identidad distintiva, así como la plataforma iMessage de la compañía, no se irán a ninguna parte a corto plazo", dijo Chatterjee. "En cambio, la compatibilidad con RCS permitirá una experiencia más fluida y mejor a los usuarios de iPhone que se comuniquen entre plataformas. La empresa espera que todos salgan ganando: sus clientes podrán habitar el mundo de Apple, pero también jugar bien con los demás".