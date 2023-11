Gabinete de Israel acepta acuerdo para liberar rehenes de Hamas 2:08

(CNN) -- Tras casi siete semanas de incertidumbre sobre la suerte de los miembros de su familia secuestrados por Hamas, los familiares de los rehenes se encontraron con la esperanza y una nueva serie de ansiedades después de que Israel y el grupo militante llegaran este martes a un acuerdo por el que se establecerá una pausa humanitaria de cuatro días para permitir la liberación de al menos 50 mujeres y niños israelíes.

Aunque el Gobierno aún no ha hecho públicos los nombres exactos de los rehenes que serán liberados, las autoridades afirman que algunos tienen doble nacionalidad. El ejército israelí afirma que Hamas mantiene retenidos en Gaza a 239 rehenes, entre ellos ciudadanos extranjeros de decenas de países, que fueron secuestrados durante el ataque del 7 de octubre.

Hadas Kalderon, que protestaba este miércoles frente al cuartel general del ejército de Israel en Tel Aviv, declaró a CNN que, hasta que no viera a sus hijos con sus propios ojos, no creería que el acuerdo fuera real, y que había que seguir presionando al ejército para que llegara a un acuerdo por todos los rehenes.

Militantes de Hamas asaltaron su kibutz de Nir Oz el 7 de octubre, mataron a la madre de Kalderon y a su sobrina, y secuestraron a sus dos hijos, Sahar y Erez, y a su padre Ofer. La mujer de 56 años afirma que el último mensaje que recibió de su hijo, que ese día se encontraba en casa de su padre, fue: "Mamá, quédate en silencio, no te muevas".

Tras conocer el acuerdo del martes, Thomas Hand dijo que quería "saltar por las nubes de esperanza. Pero también tengo que mantener la cabeza nivelada emocionalmente... No puedo dejarme llevar demasiado lejos".

publicidad

Ha sido un periodo de angustia y esperanza para Hand, a quien inicialmente le dijeron que su hija Emily, de 8 años, había muerto en el atentado del 7 de octubre. Semanas después, funcionarios israelíes le dijeron que no están seguros de que Emily muriera. No han localizado su cuerpo y no encontraron sangre en la casa donde dormía.

Habría cumplido nueve años el 17 de noviembre mientras estaba cautiva, según declaró previamente a CNN el padre soltero, cuya esposa murió de cáncer.

Aunque tiene esperanzas razonables de que Emily pueda estar entre los que serán liberados, este miércoles declaró a CNN que no ha sabido nada del Gobierno sobre su paradero o su estado. Tampoco ha habido ninguna prueba de vida, y le preocupa que pueda haber quedado traumatizada psicológicamente por lo que ha soportado.

Otra familia dijo a CNN que les espera una "semana terrible" mientras esperan saber si su ser querido estará entre los rehenes liberados. "Mi familia, como todas las demás, va a pasar una semana terrible. No sabemos si mi prima va a estar entre los liberados en esta ronda", dijo a CNN Maya Roman, prima de una rehén.

El 7 de octubre, la prima de Roman, Yarden Roman-Gat, de 36 años, entregó a su hija de 3 años a su marido con la esperanza de que pudiera correr más rápido mientras intentaban huir de un hombre armado de Hamas. Su marido y su hija pudieron escapar, pero Yarden está desaparecida desde entonces.

"Por lo que parece, vamos a tener que esperar a ver cada día quién va a ser liberado al día siguiente y eso va a ser extremadamente duro", continuó Roman, añadiendo que está causando muchas tensiones entre las distintas familias.

Entre los rehenes con doble nacionalidad se encuentra Abigail Edan, una niña israelí-estadounidense de 3 años que quedó huérfana cuando sus padres fueron asesinados por Hamas. Liz Hirsh Naftali, tía abuela de Edan, explicó a CNN la "insoportable" espera para saber si su sobrina nieta volverá a casa.

"Nuestra familia ha pasado las últimas siete semanas preocupada, haciéndose preguntas, rezando, esperando", dijo.

"Lo único a lo que todos nos aferramos es a la esperanza de que Abigail vuelva a casa el viernes", añadió. "El viernes es su cumpleaños número 4. Tenemos que ver a Abigail salir y entonces podremos creerlo".

Unas 1.200 personas murieron en Israel durante el ataque de Hamas. La posterior guerra de Israel con el grupo en Gaza ha matado a más de 12.000 palestinos, entre ellos unos 5.000 niños, según la oficina de prensa del Gobierno de Hamas.

Según los términos del acuerdo, aprobado por el gabinete israelí durante la noche, Israel liberará a 150 prisioneros palestinos, todos ellos mujeres y niños, según Hamas. También permitirá la entrada de cientos de camiones con ayuda, medicamentos y combustible al devastado enclave de Gaza.

Hasta 83 mujeres y 380 niños palestinos menores de 18 años están recluidos en prisiones israelíes, más de la mitad de ellos desde octubre, según la Sociedad de Prisioneros Palestinos, una organización no gubernamental.

Hay unos 8.300 presos palestinos recluidos en cárceles israelíes, según Qadura Fares, director de la Comisión Palestina para Asuntos de Detenidos y Exprisioneros, 3.000 de los cuales están recluidos en lo que se conoce como detención administrativa, lo que significa que están recluidos sin cargos conocidos contra ellos ni un proceso judicial en curso.

Existe la posibilidad de que la tregua se prolongue más allá del periodo de cuatro días, en el que se añadiría un día más a la tregua por cada 10 rehenes adicionales disponibles para su liberación. Este miércoles, el Gobierno de Israel publicó una lista con los nombres de 300 prisioneros palestinos al tiempo que ofrecía la posibilidad de una segunda fase de intercambio de prisioneros por rehenes.

Anat Moshe Shoshany, cuya abuela fue secuestrada en Nir Oz a bordo de un ciclomotor, dijo que oír que el gabinete israelí había aprobado un acuerdo para la liberación de algunos rehenes en poder de Hamas le dio "mucha esperanza".

"Incluso si mi abuela no está entre esas personas, y obviamente espero que lo esté, pero incluso si no lo está, no puedo esperar a ver la imagen de los niños, de la gente inocente saliendo de allí después de tantos días, tantos largos días que les estamos esperando", dijo a CNN.

Este miércoles, cuando la guerra entraba en su 47º día, las familias han aprendido a ser pacientes. "Porque no podemos soportar que nos llenen de esperanzas y nos decepcionen, pero realmente espero ver a alguien salir de allí. Creo que nos llenará de esperanza para los demás".

El acuerdo da un respiro al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, a quien muchos en Israel culpan de no haber previsto el atentado del 7 de octubre y de la falta de avances en la liberación de los rehenes.

Roman se mostró "orgullosa" de su Gobierno, en declaraciones a CNN: "Creo que es un buen acuerdo".

"Esto es lo que queríamos para nuestros seres queridos, que empezaran a volver, y eso se ve", dijo.

"Lo único importante para nosotros aquí es recuperar a los rehenes. Mi familia y yo mantuvimos la fe todo este tiempo en que nuestro Gobierno realmente estaba poniendo a los rehenes en lo más alto de la lista de prioridades".

John Berman, Manveena Suri, Abby Philip, Pamela Brown, Lauren Izso, Amir Tal y Richard Allen Greene, de CNN, contribuyeron a este reportaje.