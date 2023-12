Continúa el éxito para las películas "Barbie" y "Oppenheimer" 0:58

Nueva York (CNN) -- Las 25 páginas más vistas de Wikipedia en 2023, reveladas este martes, reflejan el interés del mundo por la innovación en inteligencia artificial, las personas que murieron durante el año y el seguimiento a celebridades y deportistas, así como el creciente poder de los usuarios indios para influir en las tendencias del sitio web.

Wikipedia, gestionada por la fundación sin ánimo de lucro Wikimedia, acumula más de 84.000 millones de páginas vistas en lo que va de 2023, según los datos que la fundación compartió con CNN.

Dado su enorme aumento de popularidad, la página sobre el chatbot virtual ChatGPT de OpenAI fue la más vista de Wikipedia este año, acumulando más de 49,4 millones de páginas vistas. ChatGPT batió el récord de crecimiento de usuarios en febrero pasado, con 100 millones de usuarios activos en enero. Otras empresas tecnológicas han invertido miles de millones de dólares en el desarrollo de tecnología de IA generativa rival. Empresas tecnológicas relacionadas fabrican chips semiconductores capaces de impulsar futuras innovaciones de IA y afectar las relaciones geopolíticas entre las mayores superpotencias del mundo.

"Está claro que la gente quería entender mejor la historia y el contexto de la tecnología de ChatGPT mientras experimentaba con ella", dijo Anusha Alikhan, directora de comunicaciones de la Fundación Wikimedia en una entrevista con CNN.

Alikhan añadió que ChatGPT también se entrena con datos de Wikipedia, al utilizar los proyectos de Wikimedia para responder a las preguntas o indicaciones de los usuarios. Los datos y textos de Wikipedia, recopilados por usuarios y editores humanos, desempeñan un papel en las respuestas que el chatbot produce para sus usuarios.

"Wikipedia desempeña un papel esencial en el entrenamiento de casi todos los grandes modelos lingüísticos", explica Alikhan.

Añadió que, debido a la condición de organización sin ánimo de lucro de la fundación, no cobran a OpenAI por el uso de sus contenidos. Por la misma razón, la empresa no tiene anuncios ni rastrea la información privada de los usuarios.

Junto a ChatGPT, en el resto de los cinco primeros puestos estaban las publicaciones biográficas sobre las personas que murieron en 2023, la Copa del Mundo de Cricket de 2023, la Indian Premier League (de cricket), y la película "Oppenheimer".

Las audiencias de la India y el Sudeste Asiático tuvieron un gran impacto en la lista de 2023, ya que una quinta parte de la lista estaba formada por medios de comunicación de esa región y de la propia India.

"Ahora mismo tenemos unos 4.700 editores voluntarios activos de Wikipedia en inglés en la India", dijo Alikhan. "Ese total les sitúa sólo por detrás de Estados Unidos y el Reino Unido. India tiene un rico entorno mediático y un sector de tecnologías de la información".

Dado que es probable que India supere a China como el país más poblado del mundo, con una población estimada en 1.430 millones de habitantes a finales de 2023 según Naciones Unidas, no es de extrañar su influencia en los medios de comunicación mundiales. El gobierno chino prohíbe Wikipedia en la Internet a la que se accede en el país.

Según la Asociación de Internet y Móviles de la India y la empresa de análisis de datos de mercado Kantar, se espera que el número de usuarios activos de Internet en la India crezca hasta los 900 millones desde los 759 millones actuales.

En la Copa del Mundo de Cricket de 2023, un deporte ya popular en la India, este país quedó subcampeón tras la campeona Australia, y Virat Kohli, bateador de primer orden, ganó el premio al mejor jugador de la serie. La entrada de Wikipedia sobre la serie recibió más de 38 millones de visitas.

Alikhan dijo que era la primera vez que se registraba la aparición de artículos relacionados con el cricket entre los primeros 25 de Wikipedia, que la fundación publica cada año desde 2015.

La Indian Premier League, una liga de cricket masculino Twenty20, apareció dos veces. La página de la propia liga recibió más de 32 millones de visitas y la de la temporada 2023, más de 20 millones.

Las páginas de dos películas de acción del Bollywood de la India, "Jawan" y "Pathaan", también entraron en la lista como algunas de las más vistas, al superar a las páginas de películas estadounidenses muy taquilleras como "Barbie" y "Avatar: The Way of Water".

"Barbie", la película distribuida por Warner Bros., propiedad de la empresa matriz de CNN, Warner Bros. Discovery, recaudó en taquilla más de US$ 1.400 millones en todo el mundo, mientras que "Oppenheimer" ingresó más de US$ 950 millones. Sin embargo, esta última recibió más interés en Wikipedia.

La película "Oppenheimer" recibió más de 28 millones de visitas, la página sobre el físico de la vida real J. Robert Oppenheimer recibió 25,6 millones de visitas y la película de "Barbie", 18 millones.

Por lo demás, la lista estaba repleta de figuras influyentes del deporte, el espectáculo y los negocios. Taylor Swift, Elon Musk y Lionel Messi son los principales creadores de noticias dentro de sus respectivos oficios y eso se notó en el número de veces que sus páginas fueron vistas en Wikipedia.

La música de Swift sigue dominando las listas de éxitos junto con el impacto de la gira Eras Tour y la posterior película del concierto; el coqueteo constante de Musk con la polémica a través de publicaciones en las redes sociales, comentarios públicos y decisiones empresariales; y el debut de Messi como capitán del Inter de Miami, club de la Major League Soccer.

La lista también incluye temas y personajes menos deseados. Aunque algo eclipsada por las noticias sobre la guerra de Gaza, la invasión rusa de Ucrania recibió cerca de 12,8 millones de visitas en Wikipedia.

El ataque de Hamas contra Israel, que desencadenó el capítulo más reciente de un conflicto que lleva décadas, se produjo más tarde en el año, el 7 de octubre, y es probable que por eso no entrara en la lista, en comparación con la invasión rusa de Ucrania, que comenzó en febrero de 2022.

El último en la lista fue Andrew Tate, el influencer intolerante y autoproclamado misógino, que fue acusado de violación y tráfico de personas en Rumania. Su página recibió más de 12,7 millones de visitas.

Tate, cuya cuenta fue reincorporada en X (antes Twitter) tras la adquisición de la red social por parte de Musk, ha llevado a educadores, policías, defensores de los derechos humanos y políticos a advertir contra su influencia en la juventud, especialmente en los hombres jóvenes.

A continuación se ofrece una lista completa de las páginas, por rango y número de páginas vistas.

1. ChatGPT, 49.490.406 páginas vistas

2. Muertes en 2023, 42.666.860

3. Mundial de Cricket 2023, 38.171.653

4. Premier League india, 32.012.810

5. Oppenheimer (película), 28.348.248

6. Copa del Mundo de cricket, 25.961.417

7. J. Robert Oppenheimer, 25.672.469

8. Jawan (película), 21.791.126

9. 2023 Liga Premier de la India, 20.694.974

10. Pathaan (película), 19.932.509

11. The Last of Us (serie de televisión), 19.791.789

12. Taylor Swift, 19.418.385

13. Barbie (película), 18.051.077

14. Cristiano Ronaldo, 17.492.537

15. Lionel Messi, 16.623.630

16. Premier League, 16.604.669

17. Matthew Perry, 16.454.666

18. Estados Unidos, 16.240.461

19. Elon Musk, 14.370.395

20. Avatar: The Way of Water, 14.303.116

21. India, 13.850.178

22. Lisa Marie Presley, 13.764.007

23. Guardians of the Galaxy Vol. 3, 13.392.917

24. Invasión rusa de Ucrania, 12.798.866

25. Andrew Tate, 12.728.616