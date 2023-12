Disputa entre Venezuela y Guyana por el Esequibo, en vivo: noticias, pronunciamientos, mapa

La embajada de Estados Unidos en Guyana informó este jueves mediante un comunicado que el Comando Sur de EE.UU. realizará “operaciones de vuelo” en colaboración con la Fuerza Aérea de Guyana este 7 de diciembre.

“Este ejercicio se basa en compromisos y operaciones de rutina para mejorar la asociación de seguridad entre los Estados Unidos y Guyana, y fortalecer cooperación regional”, dijo la embajada en el comunicado.

