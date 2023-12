Nota del editor: Alexi Ashe Meyers es una abogada y defensora que trabaja en Nueva York. Ella inició un movimiento para llamar la atención sobre la violencia sexual perpetrada por Hamas. Las opiniones presentadas en este artículo le pertenecen exclusivamente a su autora.

(CNN) -- Clara Haras tenía 17 años y vivía en Tarnopol, Polonia, ocupada por los nazis, cuando un oficial alemán le dijo que salvaría a su familia a condición de que mantuviera relaciones sexuales con él. Procedió a violarla. A continuación, los nazis ejecutaron brutalmente a sus abuelos, madre, padre, dos hermanas pequeñas y un hermano. De algún modo, consiguió sobrevivir a los siguientes cuatro años de terror, pero durante los 60 años siguientes vivió con la pesadilla de un trauma indescriptible. Sin embargo, nunca abandonó su identidad judía.



Clara es mi abuela. Mi abuelo también sobrevivió al Holocausto, tras pasar cuatro años en campos de concentración. Debido a su profesión de dentista, le ordenaron registrar los cadáveres para extraer cualquier diente de oro.

A lo largo de mi infancia me contaron a menudo aspectos de las historias de mis dos abuelos para que nunca olvidáramos. Mis abuelos contaban sus historias en la mesa, en mi clase de Historia y en mi escuela hebrea. Pero no fue hasta que mi abuela estuvo en su lecho de muerte que compartió el último vestigio de su historia: su violación por un nazi. Y aunque viví con la dolorosa verdad de su violación, me motivaron las voces colectivas que decían: "Nunca más".

Y entonces, el 7 de octubre, ocurrió el nunca más. Cuando Hamas atacó Israel, utilizó tácticas que se han empleado para subyugar a las mujeres judías y a las mujeres de todo el mundo durante siglos, al llevar a cabo sistemáticamente violaciones y violencia sexual contra las mujeres y niñas israelíes. Desde los pogromos de principios del siglo XX hasta el Holocausto, la violación se utilizó sistemáticamente como arma de guerra contra el pueblo judío para torturarnos, aterrorizarnos y reprimirnos.

Llevo más de dos décadas luchando para animar a las víctimas de violaciones y empoderar a las que han sido vendidas para el comercio sexual, a veces por sus propios familiares. A menudo me preguntan por qué trabajo para combatir la violencia de género. Mi respuesta es siempre la misma: mis abuelos son sobrevivientes del Holocausto y sus experiencias tuvieron un profundo impacto en mi vida y me dejaron la responsabilidad de luchar contra el odio.

Crecí con la profunda convicción de que la injusticia se produce en un vacío de silencio. Si la gente no alza la voz, el mal actúa con impunidad. Tras el 7 de octubre, he decidido alzar la voz, pero no todo el mundo lo ha hecho.

Hay pruebas abrumadoras de que los atentados del 7 de octubre incluyeron una violencia de género horrenda y generalizada, incluidas violaciones y mutilaciones sexuales. Incluyen exámenes forenses de los cuerpos de numerosas víctimas israelíes destrozados por actos de violación y tortura sexual. Incluye testimonios de sobrevivientes de los atentados que presenciaron cómo terroristas de Hamas violaban y mutilaban a mujeres.

Incluye el testimonio de socorristas que encontraron a mujeres y niñas israelíes asesinadas en condiciones que dejaban claro que habían sido violadas. Un testigo que testificó en video habló de ver cómo violaban en grupo a una mujer. Incluye el video de una joven israelí, con los pantalones ensangrentados, siendo arrastrada por el pelo por los secuestradores de Hamas, e imágenes de otras mujeres despojadas de su ropa.

Incluye testimonios recogidos por una comisión civil dirigida por un experto en derecho internacional que documenta las atrocidades cometidas por Hamas contra mujeres y menores el 7 de octubre. La montaña de pruebas revela la inimaginable crueldad de los atentados terroristas de Hamas.

La semana pasada se cumplieron dos meses de los atentados. Y aún así, muchas organizaciones feministas –cuya misión principal es luchar por el derecho de todas las mujeres y niñas, de todas las nacionalidades, religiones y comunidades a vivir libres de toda forma de violencia, incluida la violación– guardan un silencio asombroso.

El 25 de noviembre se celebró el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y muchos guardaron silencio. Mientras he seguido defendiendo a algunas de las mujeres y niñas más vulnerables de Nueva York durante estos dos últimos meses, y mientras hablo simultáneamente en favor de las mujeres y niñas de Israel a las que se les arrebató la voz el 7 de octubre, resuena en mis oídos la frase que pronunciaba a menudo mi abuelo: "No hay duda de que los nazis eran monstruos malvados, pero yo culpo a los espectadores".

Mi abuelo se sentía profundamente traicionado por la gente que tenía voz y no la utilizó. Comprendía la maldad existencial de los nazis, pero se sentía más traicionado por los vecinos, los tenderos y los amigos que guardaron silencio. Nunca aceptó que la humanidad no estuviera dispuesta a ayudar.

Ahora, las familias israelíes quieren saber si la humanidad les ayudará. Devastadas por los horrores del 7 de octubre y atormentadas por el miedo por los rehenes, necesitan oír nuestras voces, saber cuál es nuestra postura.

Así que lo diré alto y claro: las buenas personas pueden discrepar sobre el camino hacia la paz. Las buenas personas pueden discrepar en muchos aspectos del conflicto, pero la gente de bien debe usar sus voces para denunciar ciertos actos inaceptables, y uno de ellos es el uso de la violación masiva como arma de guerra.

Hay personas inocentes que siguen cautivas de Hamas, y entre ellas hay mujeres y niñas que con toda probabilidad han sido sometidas, y muy probablemente lo siguen siendo, a agresiones sexuales por parte de Hamas. También hay hombres y niños que pueden haber sufrido el mismo horror. Las personas de buena conciencia deben exigir que se les devuelva a casa.

No hay duda de que lo que ocurrió el 7 de octubre evocó el Holocausto en su barbarie. También ha evocado la negación del Holocausto, ya que la gente exige pruebas y evidencias del terror y la violencia sexual. Las organizaciones cuya misión es luchar contra la violencia de género deberían estar entre las voces más fuertes.

Siempre estamos con los sobrevivientes, incluso en los casos más controvertidos en los que hay pocas pruebas aparte de su palabra.

Defendamos a las víctimas y sobrevivientes del 7 de octubre. Aboga por quienes siguen cautivos. Si no lo haces, tu silencio agrava el dolor de los sobrevivientes, el olvido de los asesinados, la angustia de sus familias. Tu silencio empodera a los perpetradores. Cada uno de nosotros tiene una voz, por pequeña que sea.

Llama a la Casa Blanca, a tu senador o a tu representante en el Congreso. Diles que la devolución de los rehenes es una prioridad para ti y una prioridad para la humanidad. Exige una investigación exhaustiva sobre la violencia sexual cometida por los terroristas de Hamas. Nunca más debe el mundo amparar las atrocidades con el silencio. Es hora de hacer oír tu voz.